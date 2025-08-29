El gobierno de Boric aseguró que los turistas argentinos pueden visitar Chile con absoluta seguridad

Cordero negó que las visitas de argentinos hayan bajado después del encuentro.

Luego de que medios argentinos reportaran que varios “tours de compras” fueron suspendidos y que una familia asentada en Chile dejó el país por temor a represalias tras el bochornoso partido entre Universidad de Chile e Independiente, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dio vuelta la página y aseguró que los turistas argentinos pueden “visitar tranquilamente nuestro país”.

Si bien hubo algunos viajes suspendidos y otros reprogramados tras la viralización en redes sociales de amenazas hacia ciudadanos argentinos, las empresas turísticas de ese país no tardaron en ofrecer sus paquetes de manera normal.

Así las cosas, este jueves Cordero sostuvo que todo el asunto se trata de “un antecedente que al parecer han levantado algunas agencias de turismo. Nosotros hemos recepcionado esa preocupación y Carabineros ha estado levantando la información conjuntamente con la Policía de Investigaciones (PDI) para verificar si existen esas amenazas. Pero, en cualquier caso, Carabineros ha adoptado mecanismos de información preventiva para evitar cualquier tipo de inconveniente”, manifestó.

Más de 100 hinchas de la "U" fueron detenidos tras los incidentes.

Familia argentina dejó el país

La autoridad de gobierno también se refirió al caso de una familia argentina residente en la cuarta región, la que regresó a su país tras más de 10 años viviendo en Chile luego de ser atacada por sus propios vecinos, tal como consignaron a Radio Nihuil y el Diario Uno de Mendoza.

“Somos una familia de hinchas de Independiente de Avellaneda de hace más de 100 años. Todos nos conocen porque siempre lo hicimos visible y jamás tuvimos un problema. No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores“, partió explicando un miembro del grupo familiar identificado solo como ”Maxi".

“Después del partido por la Copa Sudamericana se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles a la noche (...) Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta (...) También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer”, relató aún asustado.

Al día siguiente, el padre de “Maxi” partió a estampar una denuncia a la comisaría local, sin embargo, grande sería su sorpresa cuando el policía de turno le recomendó irse del país por unos días.

“El carabinero le dijo que era lo mejor“, declaró ”Maxi” por lo que, ipso facto, el clan armó su valija y partió de regreso a Mendoza. “Mi esposa no quiere ni oír hablar de volver a Chile”, cerró el compungido hombre.

Al respecto, Cordero informó que “le hemos pedido a Carabineros verificar si esa denuncia efectivamente existe. Pero lo único que puedo decir es que los turistas argentinos pueden visitar tranquilamente nuestro país, porque en el evento de tener un legítimo temor, están las instituciones policiales tomando las medidas de resguardo adecuadas con ese fin”, remató el secretario de Estado.