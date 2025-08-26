Expresidentes ecuatorianos se unieron al respaldo internacional contra el Cartel de los Soles

Los expresidentes de Ecuador, Guillermo Lasso y Jamil Mahuad.

Dos exmandatarios ecuatorianos se sumaron al respaldo regional a la decisión de Estados Unidos de declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista. La medida, que también fue adoptada por Ecuador y Paraguay, apunta a frenar la influencia del entramado criminal vinculado al régimen de Nicolás Maduro y que ha extendido sus operaciones más allá de las fronteras venezolanas.

Los expresidentes Guillermo Lasso y Jamil Mahuad, en conjunto con otros líderes del Grupo Libertad y Democracia, destacaron la importancia de esta calificación y alertaron sobre la amenaza hemisférica que representan tanto el Cartel de los Soles como el Tren de Aragua. El bloque de exmandatarios, que reúne a exjefes de Estado de América Latina y España, expresó en una declaración conjunta que “estas estructuras criminales respaldan dictaduras, financian el narcotráfico y atentan contra la democracia, la seguridad y la estabilidad institucional de la región”.

El Grupo Libertad y Democracia es una plataforma política integrada por expresidentes democráticos, exgobernantes y referentes de la región, cuyo propósito es coordinar pronunciamientos sobre la defensa de los valores republicanos. Desde su creación, ha intervenido en debates sobre el deterioro institucional en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Dentro de este espacio, los exmandatarios ecuatorianos han tenido un rol activo en denunciar los efectos del crimen organizado en la gobernabilidad regional.

El dictador venezolano Nicolás Maduro. (AP Foto/Cristian Hernández)

La designación estadounidense del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como grupos terroristas fue oficializada el 24 de agosto de 2025. Washington argumentó que ambas estructuras han evolucionado hacia redes transnacionales de delincuencia que utilizan mecanismos como el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y la extorsión para sostenerse. Según el comunicado del Grupo Libertad y Democracia, estas actividades ilícitas no solo financian la violencia, sino que también nutren la corrupción política y permiten la permanencia de gobiernos autoritarios.

El Cartel de los Soles es un conglomerado criminal conformado por altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela. Su nombre hace referencia a las insignias de soles que distinguen a los generales de ese cuerpo militar. Investigaciones judiciales y periodísticas lo han vinculado directamente con el tráfico internacional de cocaína, operaciones de contrabando y el sostenimiento económico del régimen de Nicolás Maduro. Diversos reportes internacionales han señalado que, gracias a esta red, Venezuela se convirtió en un punto de tránsito estratégico para cargamentos de droga con destino a Estados Unidos, Europa y África.

A diferencia del Tren de Aragua, que surgió como una megabanda en Venezuela y se expandió hacia Colombia, Chile, Perú y Ecuador, el Cartel de los Soles se caracteriza por estar anclado en las instituciones militares y políticas del chavismo. De acuerdo con la declaración de los expresidentes, se trata de la “máxima estructura de narcotráfico de la región”, con capacidad para sostener operaciones criminales y, al mismo tiempo, financiar actividades de desestabilización política.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista.

Los expresidentes que firmaron el pronunciamiento incluyen a Iván Duque (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Mauricio Macri (Argentina), Vicente Fox (México), Mariano Rajoy (España) y Mireya Moscoso (Panamá), entre otros. Por Ecuador lo hicieron Guillermo Lasso (2021-2023) y Jamil Mahuad (1998-2000), quienes coincidieron en que el reconocimiento de estas organizaciones como terroristas abre la puerta a una cooperación internacional más efectiva contra el crimen organizado.

La declaración también reconoció a la resistencia democrática venezolana y se mencionó a María Corina Machado y Edmundo González como símbolos de la lucha por recuperar la libertad en Venezuela. Este gesto refleja el posicionamiento político del Grupo Libertad y Democracia, que busca articular respaldo regional frente a la persistencia de regímenes autoritarios sostenidos por economías ilícitas.

Los expresidentes ecuatorianos que celebraron la medida advierten que no se trata solo de combatir delitos comunes, sino de desmontar sistemas de poder criminal que sostienen a regímenes autoritarios.