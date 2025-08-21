América Latina

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

Tras los enfrentamientos entre hinchadas, el mandatario sudamericano anunció acciones coordinadas con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior para proteger a los chilenos afectados

El presidente de Chile, Gabriel Boric (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció durante la madrugada de este jueves sobre los graves incidentes ocurridos entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Buenos Aires, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un mensaje publicado en X, Boric calificó la situación como “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización” y afirmó que “la justicia deberá determinar los responsables”.

El mandatario chileno indicó que la prioridad de su Gobierno es atender a los compatriotas agredidos, garantizar su atención médica inmediata y asegurar que a los detenidos se les respeten sus derechos.

“Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, añadió.

Boric enfatizó que “nada justifica un linchamiento. Nada”, subrayando el rechazo del Gobierno chileno a cualquier acto de violencia en el contexto deportivo.

“Le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, concluyó el mandatario.

El encuentro, que estaba igualado 1-1, quedó cancelado tras una serie de incidentes que se iniciaron en el entretiempo. Según reportes de la transmisión televisiva de DSports, el segundo tiempo se demoró por disturbios en la tribuna donde se ubicaba la parcialidad chilena. Desde ese sector se arrojaron butacas hacia la hinchada local.

Ante la escalada de violencia, la policía ingresó en la grada con la orden de desalojar. Pese a que el juego se reanudó, el árbitro lo interrumpió nuevamente a los dos minutos, cuando hinchas locales irrumpieron en el campo y uno de ellos resultó herido. En ese momento, el juez convocó a los capitanes de ambos equipos y al jefe de seguridad para evaluar la situación.

Los incidentes de la hinchada de la U de Chile en Avellaneda

Los disturbios continuaron con el lanzamiento de una bomba de estruendo desde el sector visitante. Al mismo tiempo, hinchas de Independiente que se encontraban en la tribuna baja fueron trasladados a una platea. Desde los altoparlantes se comunicó a los seguidores de Universidad de Chile que debían desalojar por completo la tribuna, bajo advertencia de posibles sanciones al club si persistían los incidentes.

Los jugadores se retiraron a los vestuarios durante 20 minutos, mientras se intentaba vaciar la grada visitante. Sin embargo, una parte de los hinchas chilenos mantuvo los disturbios.

La situación empeoró cuando un sector disidente de la barra brava de Independiente subió hasta la tribuna donde estaban los simpatizantes de la U, generando nuevos enfrentamientos.

El momento en que parte de la barra de Independiente se metió en la tribuna de la U de Chile

En un escenario descrito como de “caos total” en la transmisión, el árbitro determinó la suspensión definitiva del partido por falta de garantías de seguridad.

Hasta el momento, no se confirmó la cantidad de personas afectadas ni el detalle de las lesiones. Se espera que la CONMEBOL y las autoridades judiciales argentinas definan responsabilidades por los hechos que interrumpieron el encuentro en Avellaneda.

