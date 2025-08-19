América Latina

Rosario Murillo purga a Néstor Moncada, el operador más temido y siniestro del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

El arresto del asesor de seguridad expone a un personaje vinculado a asesinatos, atentados terroristas y a la protección de secretos del dictador nicaragüense, incluido el encubrimiento de sus amantes

Una de las pocas (y vieja) fotografías que se conoce de Néstor Moncada Lau, un personaje que operaba entre las sombras. (Foto archivo)

El poderoso asesor de seguridad y operador político de Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, se encuentra bajo arresto en el Sistema Penitenciario La Modelo desde el sábado 16 de agosto, según confirmaron extraoficialmente a Confidencial fuentes vinculadas a la Policía Nacional.

Su captura, que aún no ha sido reconocida de manera oficial por el régimen, forma parte de la purga que Rosario Murillo ejecuta en el aparato sandinista para consolidar su poder absoluto como anticipo a la ausencia definitiva de Daniel Ortega.

Moncada Lau fue detenido inicialmente la noche del jueves 14 de agosto en su casa del reparto El Rodeo, en Managua, y trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.

La caída de Moncada Lau estaría ligada, inicialmente, a la figura de Arlen Aracelly Mairena Maradiaga, originaria de León, puesta bajo arresto domiciliario desde el 11 de agosto, a quien se le atribuye una relación sentimental con Daniel Ortega.

Mairena es señalada por la plataforma Darío Medios como presunta amante de Ortega, y fue beneficiada con propiedades confiscadas, entre ellas una pedrera en León, gracias a gestiones de Moncada Lau con el aval del propio mandatario.

Tras el interrogatorio, Moncada fue devuelto a su casa bajo vigilancia policial, hasta que, dos días después, fue nuevamente capturado y trasladado a La Modelo.

Néstor Moncada Lau es un viejo cuadro de la Seguridad del Estado de los años ochenta. Tras la caída en desgracia de Lenin Cerna en 2011, Ortega lo colocó al frente de la seguridad interna del Frente Sandinista, convirtiéndolo en el guardián de los secretos más delicados de El Carmen.

Desde entonces fue pieza clave en el sostenimiento del Estado policial instaurado después de las protestas de abril de 2018. Estados Unidos lo sancionó en noviembre de ese año junto con Murillo, señalándolo como responsable de pagar a grupos de choque, ejecutar chantajes y encubrir delitos sexuales de Ortega.

Néstor Moncada Lau es un oscuro personaje que cobró notoriedad en noviembre de 1980, cuando fue vinculado al asesinato del empresario Jorge Salazar Argüello. Salazar fue citado engañosamente por agentes de la Seguridad del Estado, entre ellos Moncada Lau, y ejecutado a tiros. Posteriormente se plantaron armas en su vehículo para implicarlo en otros delitos.

A Néstor Moncada Lau se capturó con explosivos en enero de 1997, en la víspera de la toma de posesión de Violeta Barrios de Chamorro. Solo estuvo preso 18 meses. (Foto archivo)

Años más tarde, en la década de 1990, a Moncada Lau se le relacionó con atentados explosivos contra templos católicos y en enero de 1997 fue detenido mientras transportaba explosivos posiblemente destinados a atacar la toma de posesión presidencial de Violeta Chamorro. Aunque fue condenado por terrorismo, obtuvo una pena de apenas 18 meses y rápidamente fue liberado.

Su capacidad para operar en las sombras lo convirtió en un símbolo del aparato represivo del régimen.

A Moncada se le atribuye haber reconocido como propios a varios hijos que el presidente habría tenido con sus amantes, para evitar señalamientos públicos y legales.

Uno de los casos más conocido es el de Elvia Junieth Flores Castillo, expuesto por el Diario Las Américas, de Miami en una serie de trabajos que afirman que Ortega “sostuvo una relación extramarital con una menor de 15 años en 2005 y de esa unión nació una niña”, según denunciaron familiares de la joven en Miami.

La niña fue bautizada como Camila, en honor a un hermano de Daniel Ortega, muerto en la lucha contra Somoza, y habría nacido en 2011. Según el diario, “el conflicto entre la familia Flores Castillo y Ortega” se habría agudizado cuando el dictador sandinista no admitió la paternidad de la hija. En cambio, Néstor Moncada Lau, secretario personal de Ortega, aparece en los documentos legales como el padre de la menor.

Personajes caídos en las purgas que mantiene Rosario Murillo: Humberto Ortega, el comisionado Adolfo Marenco (a la derecha), la magistrada Alba Luz Ramos, Carlos Fonseca Terán, Jorge "El Cuervo" Guerrero, y el jefe de escoltas Marcos Alberto Acuña , son algunos de ellos.

El régimen nicaragüense apresó a finales de julio al histórico comandante sandinista Bayardo Arce Castaño, quien durante muchos años fue asesor económico del presidente Daniel Ortega y figura clave en la interlocución entre el gobierno y el gran empresariado del país.

Arce fue uno de los nueve comandantes que integraron la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años 80. Militante de la llamada “tendencia proletaria”, combatió en la guerrilla en la región norte de Nicaragua, especialmente en Matagalpa y Las Segovias.

Se calcula que una treintena de personajes cercanos a Daniel Ortega han desparecido de la esfera del poder en los últimos tres años, entre ellos el propio hermano de Daniel Ortega, el general en retiro Humberto Ortega, la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz ramos, el hijo del fallecido fundador del partido de gobierno, Carlos Fonseca Terán, y el poderoso exsubdirector de la Policía y jefe de investigación y de inteligencia política, comisionado general en retiro Adolfo Joel Marenco Corea, quien fue destituido y apresado en enero de 2023 por supuestos actos de desobediencia, corrupción y “colaboración con Estados Unidos”.

Daniel Ortega cumplirá 80 años en noviembre próximo y vive encerrado en su búnker, en El Carmen, Managua. Es un hombre enfermo, con pocas energías y frecuentemente se ausenta de las actividades públicas por largos períodos que desatan rumores sobre el deterioro de su salud.

Temas Relacionados

Néstor Moncada LauDaniel OrtegaNicaraguaRosario Murillo

