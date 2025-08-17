América Latina

Luis Arce garantizó que habrá una transición “democrática” en Bolivia

El presidente emitió su sufragio en un colegio electoral de La Paz. “Es un día donde los bolivianos debemos demostrar una vez más unidad”, afirmó

Guardar
Luis Arce votó en un
Luis Arce votó en un colegio electoral de La Paz (EFE/ Presidencia de Bolivia)

Luis Arce, presidente de Bolivia, emitió su voto este domingo en La Paz y afirmó que garantizará un “tránsito democrático” en el país. El mandatario señaló, además, que recuperar la democracia será la principal herencia de su gestión.

Tras sufragar, el mandatario exhortó a la población a participar en los comicios: “Convoco a toda la población a que acuda a las urnas y que vote por el candidato o candidata de su preferencia”, afirmó, y destacó que es una jornada en la que los bolivianos “deben mostrar unidad”.

El presidente también realizó cambios en el alto mando militar de las Fuerzas Armadas el jueves, y defendió la decisión al declarar: “Quienes hemos ingresado por la puerta de esta Casa Grande, también salgamos por la puerta y dejemos el legado democrático para todo el pueblo boliviano”, señaló Arce.

Reiteró a la ciudadanía que su gobierno garantizará un tránsito democrático, asegurando que se cumplirá el calendario establecido por el Tribunal Supremo Electoral y que entregará la Presidencia al ganador el próximo 8 de noviembre. El mandatario recalcó que su gestión se recordará por la recuperación de la democracia y por ofrecer una salida institucional en el año del bicentenario de Bolivia.

Arce habló ante la prensa
Arce habló ante la prensa tras emitir su voto (EFE/ Presidencia de Bolivia)

Arce llegó a la Presidencia en 2020 tras la crisis política de 2019 y el breve Gobierno de transición de Jeanine Añez. Anteriormente, fue ministro de Economía del expresidente Evo Morales, con quien se distanció en 2021 por diferencias en la conducción del país y disputas internas por la candidatura oficialista.

En esta campaña desistió de postularse a la reelección con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en medio de una profunda crisis económica caracterizada por la escasez de dólares, combustible y la inflación más alta en décadas. El MAS designó a Eduardo del Castillo, ex ministro de Gobierno, como candidato, pero las encuestas lo ubican entre los últimos puestos en intención de voto. Este resultado podría significar el cierre de casi dos décadas de gobiernos del MAS y la probable pérdida de la personería jurídica del partido.

En Bolivia, siete millones 567 mil 207 ciudadanos mayores de 18 años pueden elegir presidente, vicepresidente y representantes legislativos para un periodo de cinco años, mientras 369.308 podrán emitir su voto en el exterior. Las mesas electorales cerrarán a las 16:00, hora local (20:00 GMT).

Por su parte, el candidato oficialista Del Castillo afirmó este domingo que la ciudadanía “sabe que la mejor opción” electoral es su partido. “Es un derecho democrático que la gente puede votar blanco, puede votar nulo. Sin embargo, sabe que la mejor opción es la del MAS”, declaró a los medios en la ciudad de Santa Cruz tras emitir su voto.

El abogado, de 36 años, sostuvo que es necesario “salir de la crisis económica por la que atraviesa el país sin afectar el bolsillo de los más pobres”. Además, expresó su deseo de que “sea una jornada bastante tranquila”.

“La gente sabe que tenemos problemas, pero esta es la forma de solucionar los problemas, no con bloqueos, no con violencia. Uno tiene que ejercer su derecho democrático, elegir la mejor opción que consideren sin que les afecte su bolsillo y precisamente eso venimos a hacer”, añadió Del Castillo.

El candidato del MAS aparece entre los últimos puestos en las encuestas preelectorales. Si este partido no supera el 3% de la votación, podría perder su personalidad jurídica.

En la jornada anterior, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendó a los votantes no portar teléfono móvil al sufragar, después de que se conocieron denuncias de que en algunas instituciones estatales se obligaría a funcionarios a votar por determinados candidatos y mostrar, mediante fotografías de las papeletas, que así lo hicieron, bajo amenaza de despido.

Temas Relacionados

Luis ArceElecciones Bolivia 2025MASEduardo del CastilloEvo Morales

Últimas Noticias

El candidato del MAS Eduardo del Castillo afirmó que los problemas de Bolivia no se solucionan con bloqueos y violencia

El abanderado del oficialismo llamó a votar este domingo sin presiones y pidió el respaldo de la ciudadanía para impedir que el partido quede inhabilitado, ya que corre el riesgo de perder su personalidad jurídica si no alcanza el 3% de los sufragios

El candidato del MAS Eduardo

Elecciones en Bolivia: Evo Morales reiteró que no apoya a ningún candidato y volvió a pedir por el voto nulo

El ex presidente acudió temprano a votar en Villa 14, en el Trópico de Cochabamba, su tradicional bastión político y sindical

Elecciones en Bolivia: Evo Morales

Elecciones en Bolivia EN VIVO: Samuel Doria Medina instó a la población a votar para salir de la crisis que atraviesa el país “de manera pacífica”

Tras emitir su sufragio, el candidato opositor, favorito en las encuestas, lamentó que en la jornada previa parlamentarios oficialistas afines a Evo Morales intentaron ingresar por la fuerza al centro de cómputo de la alianza Unidad

Elecciones en Bolivia EN VIVO:

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

La población va a las urnas este domingo, en un clima de incertidumbre y con el desafío de superar la crisis económica. Las encuestas auguran una definición reñida entre los opositores Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, pero hay un alto nivel de indecisos

Bolivia vota en unas elecciones

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

En la provincia ecuatoriana de Cotopaxi, a más de 2.600 metros de altura, la laguna de Yambo guarda historias inquietantes. Entre superstición y memoria, este lugar combina misterio, belleza y heridas abiertas

Un tren fantasma y una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigación del magnicidio de Miguel

Investigación del magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía mantiene como principal hipótesis la participación de disidencias de las Farc

Día del Niño en Perú: una celebración marcada por la brecha en la educación inicial

Resultados del Gana Diario de este 16 de agosto: todos los números ganadores del último sorteo

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

Asesinato Alexis Delgado: madre del niño de 2 años aseguró que la muerte por su propio tío “lo hace un psicópata”

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky y Von der Leyen

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

Pompeya no fue abandonada: hallazgos arqueológicos reescriben la historia de la ciudad

Sánchez anuncia 500 militares más en la lucha contra los incendios

La Armada también se moviliza para luchar contra los incendios

Air Canada reanuda sus vuelos esta tarde tras el comienzo de un arbitraje con los auxiliares en huelga

ENTRETENIMIENTO

Denzel Washington rompe esquemas y

Denzel Washington rompe esquemas y cuestiona el valor de los premios en Hollywood: “No me importan esas cosas”

La extrema preparación de Mila Kunis para “El cisne negro”: “Mucho baile y muy poca comida”

So Long, Marianne: quién fue la mujer que inspiró una de las canciones más recordadas de Leonard Cohen

El conflicto detrás de Planeta rojo: la verdadera historia que enfrentó a Val Kilmer y Tom Sizemore

Realidad vs. ficción en “La Edad Dorada”, la exitosa serie de HBO que va rumbo a su cuarta temporada