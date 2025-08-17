Luis Arce garantizó que habrá una transición “democrática” en Bolivia

Luis Arce votó en un colegio electoral de La Paz (EFE/ Presidencia de Bolivia)

Luis Arce, presidente de Bolivia, emitió su voto este domingo en La Paz y afirmó que garantizará un “tránsito democrático” en el país. El mandatario señaló, además, que recuperar la democracia será la principal herencia de su gestión.

Tras sufragar, el mandatario exhortó a la población a participar en los comicios: “Convoco a toda la población a que acuda a las urnas y que vote por el candidato o candidata de su preferencia”, afirmó, y destacó que es una jornada en la que los bolivianos “deben mostrar unidad”.

El presidente también realizó cambios en el alto mando militar de las Fuerzas Armadas el jueves, y defendió la decisión al declarar: “Quienes hemos ingresado por la puerta de esta Casa Grande, también salgamos por la puerta y dejemos el legado democrático para todo el pueblo boliviano”, señaló Arce.

Reiteró a la ciudadanía que su gobierno garantizará un tránsito democrático, asegurando que se cumplirá el calendario establecido por el Tribunal Supremo Electoral y que entregará la Presidencia al ganador el próximo 8 de noviembre. El mandatario recalcó que su gestión se recordará por la recuperación de la democracia y por ofrecer una salida institucional en el año del bicentenario de Bolivia.

Arce habló ante la prensa tras emitir su voto (EFE/ Presidencia de Bolivia)

Arce llegó a la Presidencia en 2020 tras la crisis política de 2019 y el breve Gobierno de transición de Jeanine Añez. Anteriormente, fue ministro de Economía del expresidente Evo Morales, con quien se distanció en 2021 por diferencias en la conducción del país y disputas internas por la candidatura oficialista.

En esta campaña desistió de postularse a la reelección con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en medio de una profunda crisis económica caracterizada por la escasez de dólares, combustible y la inflación más alta en décadas. El MAS designó a Eduardo del Castillo, ex ministro de Gobierno, como candidato, pero las encuestas lo ubican entre los últimos puestos en intención de voto. Este resultado podría significar el cierre de casi dos décadas de gobiernos del MAS y la probable pérdida de la personería jurídica del partido.

En Bolivia, siete millones 567 mil 207 ciudadanos mayores de 18 años pueden elegir presidente, vicepresidente y representantes legislativos para un periodo de cinco años, mientras 369.308 podrán emitir su voto en el exterior. Las mesas electorales cerrarán a las 16:00, hora local (20:00 GMT).

Por su parte, el candidato oficialista Del Castillo afirmó este domingo que la ciudadanía “sabe que la mejor opción” electoral es su partido. “Es un derecho democrático que la gente puede votar blanco, puede votar nulo. Sin embargo, sabe que la mejor opción es la del MAS”, declaró a los medios en la ciudad de Santa Cruz tras emitir su voto.

El abogado, de 36 años, sostuvo que es necesario “salir de la crisis económica por la que atraviesa el país sin afectar el bolsillo de los más pobres”. Además, expresó su deseo de que “sea una jornada bastante tranquila”.

“La gente sabe que tenemos problemas, pero esta es la forma de solucionar los problemas, no con bloqueos, no con violencia. Uno tiene que ejercer su derecho democrático, elegir la mejor opción que consideren sin que les afecte su bolsillo y precisamente eso venimos a hacer”, añadió Del Castillo.

El candidato del MAS aparece entre los últimos puestos en las encuestas preelectorales. Si este partido no supera el 3% de la votación, podría perder su personalidad jurídica.

En la jornada anterior, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendó a los votantes no portar teléfono móvil al sufragar, después de que se conocieron denuncias de que en algunas instituciones estatales se obligaría a funcionarios a votar por determinados candidatos y mostrar, mediante fotografías de las papeletas, que así lo hicieron, bajo amenaza de despido.