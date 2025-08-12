América Latina

Estados Unidos ofrece USD 5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier

Alias Barbecue es un ex oficial de la Policía Nacional de Haití y actual líder de una de las coaliciones criminales más poderosas del país

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El ex
FOTO DE ARCHIVO: El ex policía Jimmy "Barbecue" Cherizier, y líder de una alianza de grupos armados, habla con un medio de comunicación a través de un teléfono móvil durante una rueda de prensa, en Puerto Príncipe, Haití, 11 de marzo de 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol/File Photo

El Departamento de Estado de EEUU subió este martes hasta los cinco millones de dólares la recompensa a quien revele el paradero o facilite la detención de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el más notorio líder de las bandas armadas en Haití.

La recompensa —que sube a cinco los dos millones de dólares ofrecidos anteriormente— se hace pública después de que Haití declarara el estado de emergencia durante tres meses tras una escalada de violencia que parece no tener fin y que hace que el 90 % de la capital, Puerto Príncipe, esté bajo control efectivo de las bandas delictivas.

El pasado jueves, Cherizier juró que se encargaría de “derrocar” al Consejo Presidencial de Transición, el organismo que trata de devolver al país a una relativa normalidad, comenzando por la celebración de elecciones a fines de este año.

La fiscal federal del Distrito
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Ferris Pirro, ofrece información actualizada sobre la delincuencia en Washington D. C. durante una conferencia de prensa en la que anuncia la acusación formal contra el líder de la pandilla haitiana Jimmy "Barbecue" Cherizier. El 12 de agosto de 2025, en Washington DC, EEUU (Reuters)

La recompensa por la captura de Barbecue fue justificada por la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia: “Es el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití (...) Nuestra oficina se compromete a garantizar la seguridad de los estadounidenses en cualquier lugar del mundo, y la violencia que asuela a Haití debe terminar”.

Tanto Cherizier como su aliado Bazile Richardson, alias Fredo —haitiano naturalizado estadounidense—, han sido imputados por un cargo de conspiración por el traslado ilegal de fondos desde EEUU para financiar las actividades de la banda de Barbecue, Viv Ansanm, “en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos”.

¿Quién es Jimmy Chérizier?

Barbecue, líder de la banda
Barbecue, líder de la banda "G9 y Familia", junto a dos compañeros de la organización tras hablar con reporteros en el vecindario Delmas 6 de Puerto Príncipe, Haití, el 5 de marzo de 2024. La última oleada de violencia en Haití comenzó con un desafío directo del expolicía de élite Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, quien dijo que atacaría a los ministros del gobierno para impedir el regreso del primer ministro al país y forzar su renuncia (AP Foto/Odelyn Joseph)

Chérizier es un ex oficial de la Policía Nacional de Haití y actual líder de una de las coaliciones criminales más poderosas del país. Nacido en Delmas, uno de los barrios más densamente poblados de Puerto Príncipe, se ganó el apodo “Barbecue” —según él mismo, por el negocio de venta de pollo frito de su madre—, aunque sobrevivientes de sus ataques afirman que su apodo proviene de su costumbre de quemar vivas a sus víctimas.

Fue expulsado de la fuerza policial en 2018 tras ser vinculado con la masacre de La Saline, donde al menos 71 personas murieron, cientos de viviendas fueron incendiadas y decenas de mujeres fueron violadas. Desde entonces, Chérizier ha construido una red paramilitar que mezcla tácticas insurgentes y control social, acompañado de un discurso político.

En 2020 fundó la alianza criminal “Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye” (Fuerzas Revolucionarias del G9 en Familia y Aliados), una federación de pandillas —muchas de ellas enemigas entre sí en el pasado— que actúan bajo una jerarquía común. Según el International Crisis Group, el G9 cuenta con al menos 12 bandas afiliadas, armas automáticas, vehículos blindados artesanales y una cadena de mando relativamente disciplinada.

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ - 22
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ - 22 DE FEBRERO: El líder de pandilla Jimmy 'Barbecue' Cherizier patrulla las calles con pandilleros de la federación G-9 en la zona de Delmas 3 el 22 de febrero de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. Se ha desatado una nueva ola de violencia en Puerto Príncipe, donde, según estimaciones de la ONU, las pandillas controlan el 80% de la ciudad (Foto de Giles Clarke)

Desde febrero de 2024, tras una tregua con la coalición rival G-Pèp —liderada por el jefe de banda “Ti Gabriel”—, Chérizier lidera un frente unificado conocido como Vivre Ensemble. Esta nueva alianza controla casi todos los accesos a Puerto Príncipe y busca proyectarse como una fuerza política insurgente. Chérizier ha declarado que no se opone a elecciones, pero insiste en que deben ser convocadas bajo una “nueva arquitectura social”.

Entre sus principales aliados figuran bandas como Nan Brooklyn, Nan Barozi, Pilate y Nan Chabon. Ha recibido armas y apoyo logístico de sectores residuales vinculados al partido PHTK, aunque actualmente se presenta como un actor autónomo. Sus enemigos tradicionales eran los líderes de G-Pèp, así como las pequeñas bandas no alineadas con su coalición, como 400 Mawozo, conocida por sus secuestros masivos.

La comunidad internacional lo ha señalado como un criminal responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sin embargo, para muchos habitantes de los barrios marginales, Barbecue representa orden en medio del caos, en un país donde el Estado ha desaparecido y la justicia formal es inaccesible.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Jimmy CherizierHaitíViolencia en Haití

Últimas Noticias

Alerta en Uruguay por la posibilidad de que el Gobierno grave los depósitos en el exterior: “Kirchnerismo tributario”

El Ministerio de Economía evalúa incluir la medida en el Presupuesto. El diputado Diego Echeverría manifestó preocupación: “Genera inseguridad jurídica, es matar a la gallina de los huevos de oro”

Alerta en Uruguay por la

La inflación de Brasil se mantuvo por debajo de las previsiones pero las tasas siguen altas

La tasa de inflación de Brasil cayó mucho más de lo esperado en julio

La inflación de Brasil se

Daniel Noboa lideró una multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional en medio de críticas internacionales

La protesta, marcada por gigantografías con los rostros de los jueces y un fuerte despliegue militar y policial, provocó advertencias de la ONU, WOLA y un pronunciamiento del propio tribunal sobre riesgos a su independencia

Daniel Noboa lideró una multitudinaria

Chile: mató a su padrastro a quien acusó de haber abusado de su madre y hermanas hace 50 años

José Nelson Pérez Garrido mató a golpes y arrojó a un pozo al hombre de 81 años

Chile: mató a su padrastro

Próxima Asamblea Legislativa de Bolivia: encuestas anticipan minoría de la izquierda y fragmentación

Tras dos décadas del hegemonía del Movimiento Al Socialismo en el Parlamento, las proyecciones electorales muestran que la derecha tendrá la mayoría de los escaños

Próxima Asamblea Legislativa de Bolivia:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Titular del DIF en La

Titular del DIF en La Paz afirma que no renunciará por el caso del niño Fernando, menor asesinado por una deuda

Centro Democrático reaccionó a las amenazas a Fico Gutiérrez y a tres concejales de Medellín: exigió medidas urgentes para garantizar seguridad

Alertan que el aumento del nivel del mar en el Índico comenzó antes de lo estimado: cuáles son los riesgos

Familia Llano pidió a la Fiscalía archivar investigación contra Francisco de Roux por encubrimiento

Katherine Miranda se sumó a los llamados a Gustavo Petro por desescalar el lenguaje: “Las palabras importan”

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno pone fecha al

El Gobierno pone fecha al organismo que protegerá a denunciantes de corrupción: echará a andar el 1 de septiembre

El belga Axel Witsel ficha por el Girona

EEUU señala a Belarra por incitación antisemita por organizar un acto en defensa de Palestina

Zelenski vuelve a rechazar un intercambio territorial y dice que podría ser un "trampolín" para otra ofensiva

Luis Enrique: "Claro que la presión nos rodea, pero creo que podemos gestionarla"

ENTRETENIMIENTO

Las adaptaciones literarias redefinen el

Las adaptaciones literarias redefinen el Óscar: cuáles son los guiones que podrían competir por la estatuilla

Tim Burton volvió al stop-motion en Merlina: los detalles de la secuencia cargada de misterio inspirada en su infancia

Nuevos detalles del arresto por violencia doméstica del nieto de Jack Nicholson salen a la luz

El trato de Netflix con el príncipe Harry y Meghan Markle fue descrito como un “costoso fracaso”

Así es el nuevo k-drama de Kim Go-eun que llega a Netflix con la historia de una desgarradora amistad