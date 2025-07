Doble renuncia: Luis Arce también bajó su candidatura a senador en las próximas elecciones generales

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llega a la Cumbre de Mercosur en Buenos Aires, Argentina, el jueves 3 de julio de 2025. Arce ha desistido de intentar la reelección en los comicios de agosto. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, no participará en las próximas elecciones como candidato a ningún cargo. Después de haber renunciado a buscar la reelección presidencial, fue inscrito como aspirante a primer senador por La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), una postulación a la que también dimitió, según confirmó en las últimas horas el candidato a presidente por ese frente, Eduardo Del Castillo.

“El presidente Arce, por la unidad, para sumar mayores fuerzas, mayores sectores, ha decidido dar un paso al costado”, informó Del Castillo este jueves y dijo que las organizaciones sociales que respaldan al partido elegirán a su reemplazante.

El control del partido y candidatura para las próximas elecciones fueron los meollos de la tensión dentro del MAS en los últimos años y abrieron una feroz disputa entre Arce y el ex presidente Evo Morales (2006-2019). A finales del año pasado, la Justicia dimitió la pelea interna del partido ratificando la inhabilitación de Morales para ser candidato y otorgándole a los aliados de Arce el control legal del frente político.

Desde entonces, Arce participó en “proclamaciones” como candidato a presidente en varias regiones del país, la última fue el 4 de mayo en Tarija (sur) cuando faltaban diez días para las inscripciones en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La incertidumbre surgió cuando el 11 de mayo se suspendió el acto en el que iba a presentar oficialmente su candidatura y a su acompañante de fórmula en la ciudad de El Alto.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, saluda a seguidores durante un mitin por el aniversario del Movimiento Al Socialismo en las elecciones generales de 2005 en La Paz, Bolivia, el miércoles 18 de diciembre de 2024. (AP Foto/Gaston Brito)

La dirección del partido explicó entonces que el evento no se realizaría por falta de acuerdos sobre las listas. Dos días más tarde, Arce -que no había logrado pasar del 2% de intención de voto en las encuestas- declinó su postulación y en su lugar fue registrado Del Castillo, hasta entonces su ministro de Gobierno (Interior).

“Cuando yo desistí de la candidatura las organizaciones sociales me pidieron que no los deje, a objeto de no tener problemas acepté (la candidatura a senador)”, relató el mandatario en una entrevista con la Radio Activa semanas más tarde y dijo que su postulación estaba “a disposición de las organizaciones sociales”.

La segunda renuncia se dio faltando pocas horas para que venza el plazo de sustituciones y tras varias semanas de conflictos sociales por la exclusión de Morales de las elecciones generales. En paralelo, en los últimos meses hubo un incremento de la inflación y los precios de la canasta familiar, que aumentan el descontento popular sobre su gestión. Según un informe de CB Opinión Pública, Arce se ubica en el último lugar en el ranking de aprobación presidencial en Sudamérica, con una imagen positiva de apenas 21,2%.

29 de mayo de 2025. REUTERS/Patricia Pinto

En las últimas semanas, el presidente también estuvo envuelto en un escándalo que involucra a sus hijos menores quienes siendo veinteañeros y sin tener trayectoria empresarial ni respaldo financiero, obtuvieron un crédito bancario de más de 9 millones dólares para comprar tierras y material agropecuario, según reveló una investigación periodística de Connectas.

El presidente no ha dado declaraciones públicas sobre su renuncia a la candidatura, se encuentra actualmente en Buenos Aires, Argentina, donde participó en la cumbre de países que integran el Mercosur. Se espera que en los próximos días, el TSE publique la nómina final de postulantes al Legislativo, donde se conocerá quién reemplaza al mandatario en las listas.