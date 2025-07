El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ratificó que Evo Morales no podrá competir en las presidenciales

El expresidente de Bolivia Evo Morales (EFE/ Jorge Abrego)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ratificó que el ex presidente Evo Morales no fue inscrito como postulante para las elecciones generales del próximo 17 de agosto, en respuesta a la carta que el también ex líder del oficialismo envió la semana pasada a ese organismo para pedir que le permita ser candidato.

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, respondió al ex mandatario mediante una carta que se difundió este martes, ratificando que “en ningún momento se presentó oficial y legalmente la candidatura del señor Evo Morales Ayma”, por lo que el órgano Electoral “no emitió ninguna resolución al respecto”.

Hassenteufel replicó de esta forma a una de las solicitudes de Morales, quien pidió al TSE “respetar la decisión soberana” de sus bases que lo eligieron candidato “como expresión legítima y legal” de su “instrumento político” y que su postulación “sea respetada y no proscrita por resoluciones políticas al margen de la ley”.

El vocal electoral reiteró que “en el TSE no existe registro de una organización denominada Instrumento Político Evo Pueblo”, la nueva agrupación anunciada por el ex gobernante tras renunciar este año a su militancia en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

En la carta, Hassenteufel mencionó que, según lo indicado en la Constitución vigente desde 2009, “las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio”.

Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales se manifiestan en reclamo de que el dirigente indígena pueda competir en los comicios presidenciales de agosto

Por esto, justificó que el TSE tampoco puede atender las demandas de Morales de permitir la participación del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), con el que el ex presidente tiene un acuerdo para las próximas elecciones, ni de restituirle la presidencia del MAS.

Pan-Bol perdió su personalidad jurídica a principios de mayo, debido a que en las elecciones generales de 2020 no alcanzó el 3% de los votos exigidos por la legislación boliviana.

En noviembre, el ex mandatario dejó de ser jefe del MAS después de que los órganos Judicial y Electoral validaran un congreso realizado en mayo de 2024 por el bloque oficialista afín al presidente del país, Luis Arce, en el que se eligió como nuevo líder del partido gubernamental al dirigente campesino Grover García.

Morales (2006-2019) renunció en marzo a su militancia en el MAS y busca crear el partido Evo Pueblo, aunque todavía no ha iniciado el trámite para obtener su personalidad jurídica.

El ex presidente, que gobernó Bolivia en tres ocasiones, insiste en ser candidato pese a que el TCP estableció recientemente que la reelección en el país es “por una única vez” de forma continua y sin posibilidad de un tercer mandato.

En junio, los seguidores del ex gobernante bloquearon carreteras en algunas regiones durante dos semanas para forzar su candidatura, una protesta que se tornó violenta, con un saldo de cuatro policías y dos civiles fallecidos.

El presidente Arce, distanciado de Morales desde finales de 2021, afirmó que el propósito de los bloqueos fue deponer a su Gobierno e impedir las elecciones generales.

El pasado jueves venció el plazo para que las diez agrupaciones políticas habilitadas para las elecciones de agosto sustituyan a sus postulantes que fueron inhabilitados o que renunciaron a la candidatura.

