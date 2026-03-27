Soltec vuelve a beneficios en 2025, con 12,4 millones de euros, tras la entrada de DVC Partners en su capital

La liquidez y la viabilidad de Soltec se reforzaron tras la incorporación de DVC Partners como accionista mayoritario en diciembre de 2025. Esta operación supuso una inyección de 30 millones de euros a través de capital y otros 15 millones mediante financiación, de los cuales se desembolsaron 10 millones en 2025. Según informó la compañía mediante un comunicado, esta entrada de capital marcó un punto de inflexión para la energética, permitiendo su vuelta a beneficios en el ejercicio, con un resultado neto de 12,4 millones de euros, después de haber sufrido pérdidas superiores a los 200 millones en 2024.

De acuerdo con la información publicada por Soltec y recogida en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el proceso de reestructuración financiera se completó durante 2025, proporcionando fortaleza al balance de la empresa. La reestructuración incluyó quitas sobre la deuda bancaria y comercial por un monto cercano a los 126 millones de euros en el resultado financiero, y la extensión de los vencimientos a plazos medios y largos. El desglose de estas quitas beneficia a entidades bancarias con 68 millones de euros y a proveedores con 58 millones, en línea con lo reportado por Soltec.

El medio de comunicación detalló que como parte de la estrategia para recuperar la capacidad operativa, la empresa aseguró una nueva línea de avales de unos 35 millones de euros. Esto le permitirá volver a contratar nuevos proyectos tras un periodo de dificultades que, según la propia compañía, había imposibilitado la firma de contratos de suministro de seguidores solares por la ausencia de dicha garantía hasta la firma de la reestructuración en diciembre de 2025.

A pesar del retorno a resultados netos positivos, Soltec presentó en 2025 un resultado bruto de explotación (Ebitda) negativo de 30,7 millones de euros. Según la empresa, esta cifra obedece principalmente a la escasez de avales durante gran parte del año, que restringió la firma de nuevos acuerdos comerciales. Las actividades continuadas de la empresa generaron un resultado de 54,8 millones de euros, propulsado fundamentalmente por las quitas de deuda incluidas en el proceso de reestructuración, las cuales totalizaron 126,9 millones de euros.

Soltec, dedicada al desarrollo de soluciones de energía solar fotovoltaica y especializada en el diseño, fabricación e instalación de seguidores solares, experimentó cambios significativos en la estructura de su negocio durante 2025. Tal como publicó la empresa, se tomó la decisión de abandonar las líneas de servicios de construcción, así como la gestión y operación de activos fotovoltaicos, centrándose exclusivamente en la actividad de seguidores solares. Los resultados provenientes de actividades interrumpidas arrojaron un saldo negativo de 42,4 millones de euros, producto de esta reorientación estratégica.

Los ingresos totales de la compañía en 2025 alcanzaron los 81 millones de euros, una cifra claramente inferior a los más de 320 millones obtenidos en 2024. El segmento de seguidores solares representó el motor principal del crecimiento, ya que aglutinó el 78% de las ventas anuales. Soltec informó además que más del 60% de sus ingresos tuvo origen en mercados internacionales, entre los que destacan Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y México. Esto refleja una consolidación de la presencia internacional tras la reestructuración, aunque la reducción de ingresos totales evidencia el impacto de la transición financiera y operativa vivida por la compañía.

La empresa subrayó que la combinación de las quitas de deuda, el acceso a nueva financiación y la consolidación del segmento de seguidores solares redujo significativamente el endeudamiento, reforzando la estructura financiera. Esta mejora permitió que Soltec volviera a cotizar en el mercado a finales de diciembre de 2025. Los responsables de la empresa destacaron que las medidas adoptadas “han permitido reducir significativamente el endeudamiento y reforzar la estructura financiera de la compañía, marcando un punto de inflexión que se ha traducido en la vuelta a la cotización en el mercado a finales de diciembre de 2025”.

La actualización del modelo de negocio, junto con el fortalecimiento del balance y el refuerzo de la liquidez, modificó el rumbo de la empresa tras un año previo marcado por cuantiosas pérdidas. El apoyo de DVC Partners no solo significó mayor estabilidad para Soltec, sino que abrió la puerta a la reactivación de la contratación mediante la obtención de nuevas líneas de avales indispensables para la firma de proyectos futuros. Con la reestructuración, la compañía espera consolidarse como referente en el nicho de seguidores solares, focalizando sus operaciones y diversificando su facturación hacia mercados internacionales, según consignó el comunicado societario.