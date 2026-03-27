Muere un palestino tiroteado tras la reinstalación de un asentamiento ilegal en Jerusalén Este

El restablecimiento de un asentamiento ilegal en terrenos privados de palestinos, después de que fuerzas militares lo desalojaran previamente por su carácter no autorizado, generó enfrentamientos en la zona de Harmela, situada en Jerusalén Este, Cisjordania. Según informó el Ejército de Israel, esta situación derivó en un tiroteo en el que resultó muerto un residente local y otras tres personas sufrieron lesiones de diversa consideración.

Tal como publicó el Ejército israelí y recogió el medio, fuerzas de seguridad acudieron este jueves al área de Harmela, bajo jurisdicción de la Brigada Etzion, tras recibir reportes sobre hostilidades entre ciudadanos israelíes y palestinos. El origen del conflicto estuvo vinculado a la reinstalación de un asentamiento que, conforme a la información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se había colocado ilegalmente en propiedad privada palestina durante la noche. Los militares confirmaron que, después del desalojo inicial, el asentamiento volvió a reconstruirse en el mismo terreno, lo que provocó nuevas tensiones.

De acuerdo con el relato facilitado por el Ejército israelí, en el lugar se enfrentaron palestinos e israelíes. Durante estos disturbios, un ciudadano israelí abrió fuego contra un grupo de personas congregadas en el área. El tiroteo dejó como saldo la muerte de un residente de Jerusalén Este y tres heridos adicionales, según precisaron las autoridades militares.

Las Fuerzas de Defensa de Israel detallaron que, tras su intervención, dispersaron a quienes participaban en los altercados, evacuaron a los heridos de la zona afectada e iniciaron la atención médica correspondiente. Además, reportaron que una investigación policial se encuentra en marcha con el fin de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades en torno al suceso.

El medio indicó que este incidente enfatiza las fricciones que suelen generarse en torno a la instalación de asentamientos en terrenos disputados y el papel de las fuerzas de seguridad ante episodios de violencia entre residentes palestinos y colonos israelíes. En este caso, la rápida reinstalación de la estructura ilegal tras la intervención militar contribuyó a la escalada del conflicto en la zona, derivando en consecuencias fatales y activando protocolos legales y sanitarios de emergencia.

A lo largo de la jornada, las pesquisas levantadas por las autoridades deberán determinar los motivos que propiciaron los disparos, así como la relación de los protagonistas con el asentamiento que motivó el enfrentamiento. El Ejército israelí subrayó su compromiso de investigar el caso a fondo, y mantiene bajo observación la evolución del estado de salud de las personas heridas en la confrontación, según consignó el propio cuerpo militar. La investigación policial se sumará al análisis de los hechos para determinar el alcance y las causas de lo ocurrido en el contexto de las recurrentes tensiones en los territorios en disputa.