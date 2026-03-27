Agencias

Perú y Chile acuerdan intercambiar información tras la alarma en Lima por la zanja fronteriza de Kast

Ministros de ambas naciones destacan la urgencia de fortalecer la coordinación para enfrentar desafíos como el crimen transnacional y la migración irregular, tras la polémica por nuevas medidas de seguridad implementadas en la línea limítrofe

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El reciente acuerdo para asignar al grupo de trabajo bilateral sobre Asuntos Migratorios y Consulares la tarea de definir una metodología de verificación migratoria, junto con un mecanismo ágil de intercambio de información apoyado en puntos focales y reportes periódicos, marca un avance en la colaboración entre Perú y Chile en materia de migración. En este contexto, según informó el medio que publica la noticia, ambos países sostuvieron una reunión ministerial para enfrentar de manera conjunta desafíos como el crimen organizado transnacional y la migración irregular, en un momento marcado por la controversia que suscitó en Lima la iniciativa del Gobierno chileno de construir una zanja en la frontera, comparada en su momento con el Muro de Berlín.

Durante la tercera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, celebrada una semana después del pronunciamiento del gobierno peruano sobre los riesgos de la nueva infraestructura fronteriza, las autoridades destacaron la relevancia de la cooperación bilateral. Según publicó la fuente original, Francisco Pérez Mackenna, ministro de Exteriores de Chile, subrayó que la colaboración frente a amenazas globales que afectan la seguridad de ambos países resulta indispensable y urgente. Pérez Mackenna destacó la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la promoción de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares.

El representante chileno también señaló la importancia de impulsar tanto el desarrollo económico como el fortalecimiento del capital humano en ambas naciones, identificando estos aspectos como prioritarios en la agenda internacional compartida. De acuerdo con la información proporcionada, el Gobierno peruano, a través del ministerio dirigido por Hugo de Zela, reafirmó su compromiso de profundizar la cooperación y fortalecer el intercambio de datos con Chile para implementar medidas eficaces en la gestión migratoria y de seguridad.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó aumentar la coordinación operativa entre la Policía Nacional de Perú y sus homólogos chilenos. El medio detalló que entre esas acciones conjuntas destacan la continuación de patrullajes simultáneos en la zona fronteriza y el intercambio permanente de información entre las autoridades de ambos lados de la frontera. Lima comunicó, asimismo, que el intercambio de datos entre ambos países ya ha permitido observar una disminución en los niveles de migración irregular, según consignó la fuente de la noticia.

La disposición de ambos gobiernos para trabajar de manera conjunta, evidenciada en este encuentro de cancillerías, contribuye a reducir las posibilidades de tensiones diplomáticas derivadas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo chileno bajo la presidencia de José Antonio Kast. El plan denominado 'Escudo Fronterizo' contempla no solo la construcción de una zanja kilométrica en la frontera norte de Chile, sino también la movilización de fuerzas militares en la zona.

De acuerdo con el reporte, la diplomacia peruana ha manifestado que la implementación de estos acuerdos facilitará el diseño e implementación de estrategias compartidas para enfrentar fenómenos que van más allá de las fronteras nacionales. El grupo de trabajo bilateral encargado de asuntos migratorios y consulares recibirá nuevas atribuciones para garantizar la eficacia de los mecanismos de verificación y el flujo constante de información, aspectos considerados fundamentales por ambas delegaciones.

El proceso de cooperación entre Perú y Chile, según reportó la fuente original, toma fuerza tras el reciente incremento de controles en la línea limítrofe y la respuesta inicial de Lima a la obra de infraestructura propuesta por el Ejecutivo chileno. Ambas partes insisten en la necesidad de combinar acciones operativas y políticas para abordar la migración irregular, el crimen transfronterizo y los desafíos económicos que impactan en las poblaciones de ambos países.

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