Amenaza de una política boliviana: “Si en las papeletas no está Evo Morales, no habrá elecciones”

La dirigente del partido con el que el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) busca volver al poder amenazó con impedir la realización del proceso electoral si el líder cocalero no aparece en las listas. Ruth Nina, presidenta de Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol) firmó un acuerdo con Morales para postularlo como candidato presidencial en las elecciones generales, pese a que está inhabilitado por la Justicia.

“Debemos pedir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que rectifique antes del 17 de agosto, porque hoy en este ampliado el pueblo se ha manifestado, si en las papeletas de las elecciones no se encuentra la representación del pueblo popular, a la cabeza de nuestro candidato Evo Morales, no va a haber elecciones, no se va a llevar elecciones”, manifestó Nina este domingo, en un encuentro de los seguidores de Morales en la región cocalera de Cochabamba (centro).

Al margen de los impedimentos legales de Morales, que le prohíben postular a la presidencia y ocupar algún cargo en la línea de sucesión constitucional, Pan Bol también está fuera de la contienda electoral luego de haber perdido la personería jurídica. El frente estuvo en un tire y afloje de habilitaciones e inhabilitaciones, hasta que finalmente el 5 de junio el Tribunal Constitucional ratificó su anulación impidiendo su participación en la votación y, en consiguiente, la de los aliados de Morales.

La formación política fue eliminada del registro del TSE por no alcanzar el tres por ciento de los votos en las elecciones de 2020, como establece la ley electoral boliviana. Sin embargo, una norma había permitido que excepcionalmente los partidos con menos votación en ese proceso electoral continuaran en vigencia debido a que se desarrolló durante la pandemia de Covid-19. Bajo ese marco legal, Pan Bol fue habilitado para las votaciones regionales de 2021 y estuvo vigente hasta el anuncio de su alianza con el ex presidente.

Nina es una comerciante y abogada paceña que lleva años en la palestra pública, fue candidata a la presidencia de su país y en el último mes causó controversia por su repentina afinidad con Morales. En 2019, durante las protestas post electorales que derivaron en su renuncia, Nina fue parte de las manifestaciones y se mostró abiertamente en contra del Gobierno, llegando incluso a acusar a los gritos al entonces presidente de “asesino y vende patria”.

El cambio de posición político le causó una ola de críticas. “Ruth Nina es oportunista (...) que no sea incoherente, estaba en contra de Evo Morales y ahora, luego de lucrar con su sigla, la perdió”, criticó el diputado opositor Miguel Roca en una rueda de prensa tras conocer la suspensión del frente.

Morales y sus partidarios insisten con postular a las elecciones generales a través de alianzas con otros frentes, luego de la ruptura que hubo en el Movimiento Al Socialismo (MAS) que quedó bajo el control legal de los aliados del presidente Luis Arce, que postulan a presidente al ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo.

Las elecciones están convocadas para el 17 de agosto y se estima que 7,5 millones de bolivianos acudan a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y legisladores entre diez frentes que se registraron ante el organismo electoral Según los sondeos de opinión, los aspirantes más aventajados son los opositores Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, a quienes sigue en tercer lugar Andrónico Rodríguez, el candidato de izquierda mejor posicionado, en quienes muchos ven al sucesor de Morales pero con quien está distanciado.