Destrozos en Punta del Este por temporal: se inundó el puerto, se soltaron barcos y cayeron árboles

La parte de los kioscos de venta de pescados quedó inundada en el Puerto de Punta del Este (@emekvoces)

El temporal que se registró en Uruguay en el inicio de la semana tuvo un fuerte impacto en el puerto de Punta del Este, el balneario más reconocido del país en donde el viento alcanzó rachas de más de 100 kilómetros por hora. El puerto de esa ciudad se inundó, hubo yates que terminaron contra la rambla, barcos en el medio del mar y las calles de la ciudad amanecieron cortadas.

Este martes, por ejemplo, la avenida Pedragosa Sierra amaneció cortada para el tránsito por un árbol caído, informó el periodista local Marcelo Umpiérrez. Las rachas que se registraron en las primeras horas de la mañana en la costa fueron de 67,7 kilómetros por ahora y recién para el mediodía de este martes está previsto que comience a menguar la velocidad del viento.

La avenida Gorlero, la principal de la ciudad, también vio interrumpido su tránsito en la noche de este lunes por un árbol que cayó entre medio de dos autos, aunque no llegó a dañar ninguno de los vehículos.

El fuerte temporal del lunes en Uruguay tuvo efectos en el puerto de Punta del Este (@emepege)

Tres veleros se soltaron de sus amarras y terminaron en la costa y contra la pasarela de ingreso de ese lugar característico para el turismo de Uruguay. Además, la marea subió en el puerto e inundó los kioscos dedicados a la venta de pescado.

El efecto en Montevideo

El efecto del temporal también se sintió en la capital Montevideo.

Un contenedor con paredes de isopanel cayó este lunes en la tarde sobre un vehículo que pretendía ingresar al estacionamiento del Punta Carretas Shopping, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Las fuertes ráfagas de viento provocaron que la estructura que se encontraba apoyada sobre otro contenedor cediera y cayera sobre el vehículo que era conducido por una mujer, su única ocupante.

La mujer debió ser rescatada por personal de Bomberos y luego fue trasladada fuera de peligro a un centro asistencial.

El impacto del temporal en las playas de Punta del Este en Uruguay (@emekavoces)

“Venía entrando al estacionamiento del shopping porque voy al gimnasio que está enfrente. Había un auto delante mío. Yo frené y en dos segundo se me vino algo encima que no sabía que era. Sentí tremendo ruido y algo que me tapó el auto. Miré alrededor y vi que estaba adentro de un contenedor”, relató la mujer.

“Me vino como un ataque de pánico pero traté de tranquilizarme. Escuché que la gente me preguntaba si estaba bien y si había alguien adentro. Yo empecé a gritar ‘auxilio’ y ‘socorro’. Ahí vi que estaba viva y que no me había lastimado. Pero tenía miedo porque no sabía si el contenedor estaba bien, roto. Tenía miedo de que se me viniera encima”, relató.

El Centro de Gestión de Emergencias de la Dirección Nacional de Bomberos gestionó por encima de los 180 llamados por las inclemencias del tiempo, informó Teledoce. Intervino por caída de árboles y por voladuras de techos. La intendencia de Montevideo, en tanto, recibió 52 denuncias hasta la noche del lunes.

Un contenedor cayó sobre vehículo en ingreso a Punta Carretas Shopping (Captura Subrayado/Canal 10)

El Instituto Uruguayo de Meteorología, en tanto, explicó que la sensación de más frío se registra exclusivamente por las ráfagas de viento. La presidenta de este organismo, Madeleine Renom, declaró a El País que se constató la caída de aguanieve en algunas ciudades del país, como Cardona, Nueva Palmira (Río Negro) y en las zonas de las sierras de Maldonado y Lavalleja.

En algunas imágenes en redes sociales se podía apreciar que en Maldonado cayó nieve, pero la meteoróloga aclaró que se trataba de algunos copitos de nieve y de aguanieve. El fenómeno también se constató en la parte norte de Colonia. Se atribuye a la llegada al país de un aire frío en la superficie de la capa terrestre.