Juan Castro Bekios, el “zar antidrogas” chileno: “La batalla contra el narcotráfico no está perdida”

Para Castro Bekios hay que atacar el crimen organizado como una verdadera empresa, la que mediante negocios fachada y hasta criptomonedas lava el dinero obtenido en actividades ilícitas.

Desde aquel 10 de octubre de 2023 en que asumió como nuevo fiscal regional de Antofagasta (1.340 kms al norte de Santiago), el nombre de Juan Castro Bekios ha venido copando las portadas de diarios y noticieros gracias a su lucha contra el narcotráfico que le ha valido, con justicia, el título de “zar antidrogas”.

Sus números: en los primeros cinco meses de trabajo incautó 13 toneladas de narcóticos y en una semana dio tres golpes al crimen organizado. En 2024 decomisó más de 21 toneladas de estupefacientes avaluados en unos USD 2 mil millones, y a la fecha acumula poco más de 40 toneladas en incautaciones de diversas sustancias, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en el país, amén de varias bandas altamente violentas desbaratadas.

Licenciado en Ciencias Jurídicas con distinción máxima y postítulos en Procedimiento Penal y gestión de la Comunicación Corporativa, ha trabajado por más de 20 años en el Ministerio Público en áreas como delitos sexuales y violentos, homicidios, lavado de dinero, crimen organizado, corrupción y tráfico de drogas, y participó en la construcción de equipos estratégicos como la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) en la Fiscalía Regional de Antofagasta, antes de asumir su cargo como fiscal regional.

Castro Bekios también es masón -algo no infrecuente en el Poder Judicial-, aunque asegura que hay “mucha mitología” al respecto. “Diría que no es una organización secreta, sino mas bien una organización discreta, que busca el bien común y el desarrollo del ser humano”, dice sonriendo al otro lado de la línea.

En conversación con Infobae, el persecutor que ha batido todos los récords en Chile revela el preocupante dato de que contratar un sicario en la región ha llegado a costar USD 1,200, y sostiene que la clave de su éxito en la lucha contra el narco ha sido atacar el crimen organizado como verdaderas empresas, las que mediante negocios fachada y hasta criptomonedas lavan el dinero obtenido en actividades como el secuestro extorsivo, el tráfico de drogas, la trata de blancas, el sicariato, el contrabando de cigarrillos y el robo de camionetas en todo el país, las que suelen ser intercambiadas por droga en la frontera con Bolivia.

Debido a su frontera con Bolivia y Argentina, la región de Antofagasta es la puerta de entrada de la droga al país.

-¿Por qué es en la región de Antofagasta donde se libra, tal como usted ha dicho, la gran batalla contra el narcotráfico en Chile?

-Nuestra región es la más grande del norte y comparte frontera con Bolivia y Argentina, lo que es importante para los efectos del traslado de droga. Soy de Antofagasta, conozco en detalle toda mi región y tenemos un desierto inmenso con cientos de huellas y pasos no habilitados que lo convierten en un verdadero portón de entrada. Bolivia es un paso de distintas mercaderías de contrabando, entre ellos la droga que llega desde ese país -marihuana, cocaína y pasta base-, y otras sustancias que llegan desde otros países. Chile, de hecho, es el tercer mercado más importante del mundo de marihuana...

-Entiendo que Israel es el primero...

-Así es, y Estados Unidos el segundo. Por esa puerta entra también la droga que viene desde desde Colombia y Perú, y la ketamina que trajo primero el Tren de Aragua. Desde Argentina antes nos llegaba la marihuana paraguaya, pero ahora nos llegan más armas. Los narcos saben que pasando los controles de nuestra región, llegan a Santiago, y por eso nuestra misión es poner el cortafuegos.

-Hacia Bolivia salen además las camionetas robadas en el país que intercambian por droga.

-Exacto, la región de Antofagasta tiene el 40% de los casos de robos de vehículos del país, somos región minera y hay mucho vehículo grande. Y como tenemos buenas carreteras, te robas un auto en Antofagasta o Calama y en cuatro horas estás en Bolivia. También salen por aquí los vehículos robados en Santiago, la zona central e incluso mucho más al sur, hasta Puerto Montt.

Total incautado por Castro Bekios a la fecha.

-¿A qué atribuye su éxito?

-Lo primero es entender el fenómeno: yo trabajo en drogas desde el 2004 y fui fiscal de drogas en la región Metropolitana, entonces conocí la realidad de nuestras organizaciones criminales y sus contactos con la zona norte. Y fui testigo de cómo fue evolucionando ese fenómeno hasta la llegada del Tren de Aragua y otras bandas extranjeras. Con esa experiencia, y el trabajo conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos logrado armar un equipo especializado de fiscales que investigan más allá de un simple decomiso o incautación a un camionero. En cada incautación relativamente importante -50 kilos hacia arriba-, aprovechamos el envión y seguimos indagando de inmediato con fiscales que decretan diligencias como entregas vigiladas y controladas para ubicar a los punta de lanza y llegar hasta el destinatario y el proveedor, a fin de atacar el corazón de la banda.

- ¿Cuál es el rol de organizaciones como el Tren de Aragua (TDA) y las mafias colombianas en la región? Porque está claro que llegaron para quedarse...

-El periodista Carlos Basso publicó hace poco un libro llamado “Nuestro pedacito de cielo”, que es como el TDA se refería a Chile en sus mensajes internos. Somos el paraíso delictual para ellos. Y por supuesto que llegaron para quedarse. Las primera migraciones colombianas llegaron a partir del 2010 a Antofagasta desde el puerto de Buenaventura (Valle de Cauca), favelizando los cerros. Importaron dos organizaciones: “Los Chotas” y “Los Espartanos”, que se disputaron el control territorial. El TDA llegó por Colchane y se instaló en Iquique, Alto Hospicio y Calama. Su especialidad era el secuestro extorsivo, la trata de personas y el tráfico de drogas. Comenzaron a cobrar “vacunas” y fueron creciendo, extendiéndose por todo el país, y finalmente también llegaron a Antofagasta facciones como “Los Piratas de Aragua”, elevando los índices de homicidios vinculados al crimen organizado drásticamente. Hay datos terribles como el del precio de contratar a un sicario en nuestra región, que ha bajado hasta los USD 1.200 al día de hoy.

Castro Bekios también ha estado al frente de otros casos de alta connotación pública como las aristas Democracia Viva y ProCultura del Caso Convenios.

-¿Qué hay del riesgo de que el Corredor Bioceánico baje el precio de la droga, teniendo en cuenta que su mayor costo asociado no es la producción, sino el traslado?

-Ese corredor parte desde Brasil, ingresa a Paraguay, pasa por Jujuy y Salta en Argentina y entra a nuestra región principalmente por el paso de Jama, para salir por los puertos de Antofagasta y Mejillones, que aún tiene mucha capacidad. Hoy, Brasil y Paraguay deben pasar su mercadería dirigida a Asia y Oceanía por el Canal de Panamá, pero con este corredor se van a ahorrar unos 10 días y un 30% en los costos. Ahora bien, el negocio es grande, porque la misma droga que vendo en Europa la puedo vender dos veces más cara en el mercado asiático. ¿Y cuál es la organización criminal más grande de Brasil? El Primer Comando Capital (PCC), que yo diría es más grande que el TDA. Entonces, lo preocupante es que ya hemos detectado la presencia del PCC en Chile y hemos apresado a miembros de esa organización, y si les abrimos la puerta, van a hacer lo mismo que hizo el TDA antes: controlar la ruta.

-¿Cómo se les corta el paso?

-No basta con robustecer y controlar el sector fronterizo, esto tiene que ser mucho más integral e implica la total colaboración de las autoridades de nuestros países vecinos en el intercambio de inteligencia, celeridad en las extradiciones, etc. Piensa que Paraguay es uno de los países que fabrica la mayor cantidad de productos falsificados del mundo desde cigarrillos a relojes, y el tráfico de cigarrillos es tan lucrativo como el de la droga. La Triple Frontera es la tercera zona con la mayor concentración de transacciones comerciales del mundo, después de Miami y Hong Kong, y ahí se vincula el PCC con carteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación. También ha habido investigaciones que aseguran que desde allí sale financiamiento para Hezbolá y eso es cierto, no es un mito. Por eso lo primero es hacer un mapa de cuáles son las organizaciones criminales que podrían arribar. Luego, fortalecer las Aduanas y la Policía Marítima, pues la droga entra por tierra pero sale por mar, y finalmente reforzar a las instituciones que persiguen los movimientos patrimoniales sospechosos como la Unidad de Análisis Financiero.

-¿La batalla contra el narcotráfico es una batalla perdida?

-La batalla contra el narcotráfico no está perdida. Y Chile tiene una ventaja, que es la fortaleza que aún tienen nuestras instituciones, las que funcionan mejor que en otros países, aunque no están exentas de ser corruptibles, obvio. Por eso, no nos podemos quedar solo en los delitos que se cometen y debemos abordar también la parte patrimonial, cosa que se hace cada día mas compleja porque estas organizaciones arman empresas de fachada y hay gente preparada que conoce nuestra legislación tributaria, cuyo objetivo es sacar las ganancias de la organización del país hasta con criptomonedas, la forma más fácil de mover grandes sumas de dinero con pocas posibilidades de ser detectados.