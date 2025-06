Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador: “No necesito ningún cargo público para trabajar por las mujeres”

Con 27 años, Lavinia Valbonesi, esposa del presidente de Ecuador Daniel Noboa, ha construido un proyecto social con alcance nacional que busca ofrecer oportunidades de capacitación y empleabilidad a mujeres en situación de vulnerabilidad y sobrevivientes de violencia de género.

En una entrevista exclusiva con Infobae, habló de su trabajo, de la estructura del proyecto y de su rol público, que ha ido más allá de los moldes tradicionales que suelen asignarse a quienes acompañan el poder desde lo familiar. Valbonesi evita responder en automático. Pausa antes de cada afirmación. Mira a los ojos, busca precisar términos, no rehúye a los temas complejos. Aunque el relato mediático ha buscado ubicarla en el lugar de la influencer cercana, saludable y moderna, ella sigilosamente ocupa un espacio más estratégico: el de quien entiende el poder, pero decide ejercerlo desde una lógica social.

Desde una oficina ubicada en una torre empresarial del centro norte de Quito, dirige el Proyecto ANA, una plataforma que, según cifras proporcionadas por su equipo, ya ha beneficiado a más de 200 mil mujeres ecuatorianas.

Su visibilidad pública y proximidad al entorno gubernamental han motivado cuestionamientos sobre el manejo y la transparencia del proyecto. En un país donde no existe legalmente la figura de primera dama ni funciones asignadas a quien acompaña al jefe de Estado, algunos críticos han solicitado mayor claridad sobre el origen de los fondos y las alianzas que sostienen la iniciativa. Ella explica que todo el financiamiento de su iniciativa proviene del sector privado: “Cuando empecé, nadie donaba dinero. Me reuní con organismos internacionales que no me dieron plata, pero me ofrecieron oportunidades: becas, formación y empleo. Eso fue suficiente para arrancar”. Con esa base, el proyecto ha conseguido sumar apoyo de empresas del sector camaronero, automotriz, farmacéutico y donantes particulares.

El proyecto tiene una plataforma digital nacional, presencia física en ocho provincias y, según Valbonesi, ha sido diseñado para crecer como un modelo sostenible. Aunque no ocupa ningún cargo institucional ni maneja presupuesto público, su presencia en el territorio ha sido constante. La esposa del jefe de Estado asegura que ha decidido evitar el acompañamiento gubernamental directo para mantener su autonomía: “Incluso rara vez asisto a brigadas médicas estatales. Hago esto porque quiero, porque me nace. Daniel (Noboa) nunca me ha pedido que lo ayude en campaña ni en imagen”.

En noviembre de 2023, durante una visita a Washington, se reunió con la entonces primera dama Jill Biden y, en una entrevista con la cadena NTN24, dijo que veía a su esposo en el poder por diez años. La frase que podría tener interpretaciones políticas, fue producto del conocimiento de los planes de gobierno y del escenario constitucional: “Fue una mezcla de intuición, del conocimiento del contexto nacional y de un visión de lo que toma transformar realmente un país”.

Lavinia Valbonesi y su esposo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Karen Toro

Valbonesi habló con franqueza sobre el escepticismo que generó su rol al inicio del gobierno y con el proyecto ANA: “Primera dama joven, influencer, un periodo presidencial corto. Las expectativas eran bajísimas”. Además, reveló a este medio que dos países de la región ya han mostrado interés en replicar el modelo, aunque no especificó cuáles son.

El presidente Noboa, en su discurso inaugural de mayo de 2025, se refirió a su esposa como quien es su aliciente en la calma y en la tormenta. La frase no pasó desapercibida. Desde el inicio del mandato, Valbonesi ha mantenido una agenda paralela a la gubernamental, combinando su trabajo social con su vida personal, la maternidad y los eventos oficiales. Madre de dos niños pequeños, asegura que ha encontrado un equilibrio a través de un círculo de apoyo que incluye a su equipo, su familia política y su sentido de propósito.

Uno de sus vínculos más estrechos en el entorno político ha sido con su suegra, Annabella Azín, médica y ex candidata a la vicepresidencia y actualmente legisladora: “Fue mi cable a tierra. Aprendí de ella a tener criterio, a manejar las críticas... En ella he encontrado un respaldo, una consejera, una amiga porque –en esto– necesitas una persona en la que puedas confiar". La relación cercana con Azín, con quien coinciden incluso en el estilo, ha sido leída también como una señal de su astucia y su capacidad de adaptación en espacios tradicionalmente herméticos.

Aunque afirmó que su prioridad es el trabajo comunitario, no el político, respondió con claridad cuando se le preguntó si alguna vez consideraría una candidatura: “No necesito ningún puesto público, ningún rol o presupuesto para trabajar por las mujeres y las familias de mi país... Creo que puedo seguir transformando vidas”, y señaló que está “donde el país la necesita”.

Sobre su futuro, dijo que espera llegar a “viejita” habiendo entregado la posta a mujeres que sigan ayudando a otras.

El escrutinio, reconoce, no siempre ha sido fácil. Una de las polémicas más visibles fue el conflicto con la ex esposa y madre de la hija mayor del presidente, Gabriela Goldbaum, quien ha acusado –en varias ocasiones– a la familia presidencial de negarle ver a la pequeña mientras comparte con el padre o que la niña ha sido “utilizada” en campaña. Ante la pregunta de Infobae sobre este asunto, su respuesta fue medida: “Nunca voy a hablar mal de otra mujer, y menos de la madre de una niña que quiero como si fuera mi hija. Por respeto, decidí dejar ese tema ahí”.

Ante sus críticos, Lavinia Valbonesi fue enfática y reiteró que su gestión social es auténtica: “Hago esto porque quiero, porque me nace”.