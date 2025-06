Tensión en Bolivia: Luis Arce acusó a Evo Morales de buscar su renuncia para forzar su candidatura presidencial (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó públicamente al ex mandatario Evo Morales de intentar forzar su salida del poder mediante bloqueos de carreteras, con el fin de habilitarse como candidato a las elecciones generales del próximo 17 de agosto, a pesar de que la Constitución boliviana prohíbe una nueva reelección.

“El único objetivo que tienen (pidiendo) que yo renuncie es para que se dé una sucesión presidencial entre comillas y él pueda habilitarse nuevamente como candidato”, declaró Arce este domingo en la región de Cochabamba, epicentro de las protestas organizadas por sectores leales a Morales. En sus declaraciones, el mandatario subrayó que una eventual renuncia no solucionaría los problemas estructurales del país, que identificó en la falta de financiamiento externo bloqueado en el Legislativo por legisladores afines a Morales y la oposición.

Evo Morales reiteró su intención de postularse en las elecciones de agosto (REUTERS/Manuel Claure)

Para Arce, los bloqueos son parte de un “plan estratégico” cuyo fin es “pisotear la Constitución”. “Nosotros lo hemos criticado, lo hemos dicho con claridad y ese ha sido el motivo para que se estrelle contra el Gobierno”, afirmó. Según el mandatario, Morales estaría dispuesto a reproducir los escenarios de crisis que marcaron los comicios anulados de 2019, cuando su intento de reelección derivó en una ola de protestas, su salida del país y la posterior asunción de un gobierno interino.

Arce enfatizó que no se postulará para un nuevo mandato y llamó a Morales a no arriesgar vidas por intereses personales. “Tuvimos un golpe de Estado por el capricho de una reelección, hay que decirlo con claridad, ha habido muertes en el país producto de ese capricho. No vamos a volver a repetir esos errores que conducen nada más que al luto de las familias bolivianas”, afirmó.

Seguidores de Evo Morales bloquean vías en el centro de Bolivia en demanda de su habilitación como candidato (AP Foto/Juan Karita)

Desde el lunes anterior, grupos afines a Morales mantienen bloqueos viales principalmente en el departamento de Cochabamba, con el objetivo declarado de forzar la renuncia de Arce. Las protestas también exigen que Morales pueda postularse.

El Gobierno boliviano informó que, hasta el momento, los bloqueos han dejado más de 50 heridos, entre ellos efectivos policiales, personal médico y civiles. Las autoridades también denuncian que los manifestantes han obstaculizado el paso de ambulancias, alimentos y combustible, lo que ha provocado tensiones adicionales en varias regiones.

En respuesta, el Ejecutivo ha ordenado que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en las operaciones de desbloqueo. Arce aseguró que las acciones buscan restablecer el tránsito “sin que haya muertos”. Hasta ahora, el despliegue militar se ha concentrado en desbloqueos parciales y en el resguardo de infraestructuras estratégicas.

Agentes de la Policía Boliviana resguardan carreteras en operaciones de desbloqueo con apoyo militar (REUTERS/Patricia Pinto)

Por su parte, Evo Morales, quien gobernó Bolivia durante tres mandatos consecutivos entre 2006 y 2019, declaró que esta semana será “decisiva” para la movilización social. En un mensaje publicado este domingo, afirmó que su lucha es contra el “imperio” y contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusa de haber interferido en la política boliviana para evitar su retorno al poder.

Morales ha insistido en que su candidatura debe ser habilitada, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reafirmó recientemente que la reelección presidencial solo está permitida una vez de forma continua. Esa restricción constitucional fue ratificada luego de que el propio TCP habilitara su candidatura en 2019, a pesar del referendo de 2016 en el que la mayoría del electorado rechazó una modificación constitucional que le habría permitido postularse nuevamente.

El distanciamiento entre Morales y Arce se profundizó desde fines de 2021. Morales abandonó formalmente su militancia en el MAS, partido que lideró durante casi tres décadas, luego de perder el control político sobre su estructura y de confrontar con la actual administración. Desde entonces, ha impulsado una línea política paralela con apoyo de sectores sindicales y campesinos que exigen su regreso a la presidencia.

(Con información de EFE)