La confesión del arquero chileno que perdió un pie en un accidente: “Atenté contra mi vida”

Campos explicó que lucha contra una depresión desde el año 2022.

Una desgarradora confesión hizo el ex portero de San Antonio Unido, Cristóbal Campos (25), quien sufrió la amputación traumática de su pie derecho tras un brutal accidente al perder el control de la camioneta que manejaba en dirección a Santiago, por la Ruta 78, la madrugada del lunes 2 de septiembre del año pasado.

“Atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad”, admitió en conversación con el programa ‘Íntimo’ de TNT Sports.

El golero, nacido en las canteras de la Universidad de Chile, también reconoció que “no era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más. Creo que hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, en lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo”.

‘Campitos’ recordó que cayó en depresión el año 2022 y que “me tocó jugar durante bastante tiempo en la U con esto que no me dejaba dormir en los días de concentración, porque estaba con medicación psiquiátrica. Llegaba al camarín y también era una locura porque tomaba café, guaraná, mucha Red Bull, para poder encenderme. Llegaba el momento de salir a calentar y tenía pánico escénico. Calentar era muy difícil”.

Según el deportista, el tratamiento implicaba revelar su condición a sus cercanos. “Me tocó hablar de la situación de mi depresión también ante los medios, ante mis compañeros, lo que también me hizo mal, porque me hizo muy vulnerable y así fui bajando mi tema emocional“, señaló.

Hoy, lucha por recuperarse del todo, tanto física como mentalmente. “Busco ayudar mucho a la gente. Si hoy en día pudiera cambiar también esa imagen que tenía, lo haría. Quiero poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente“, agregó.

“Estoy con exámenes todas las semanas, me he cuidado mucho. Claramente iba a un exceso de velocidad que no correspondía que me llevó a hacer lo que hice“, sostuvo.

El portero dijo pasar por apreturas económicas y emplazó al presidente de su ex club, San Antonio Unido.

Problemas de dinero

De paso, manifestó que el tema económico también se ha convertido en un problema. “Estoy muy afectado, me rechazan las licencias, se me prometió un sueldo vitalicio en San Antonio Unido, Guillermo Lee (su presidente) lo dijo públicamente”, emplazó el deportista.

“Este año no he tenido comunicación con él, me ha afectado mucho, trato de salir adelante”, remató.

Al ser apuntado, el timonel de San Antonio Unido (SAU) explicó en conversación con el medio En Cancha las razones de por qué el club no ha podido cumplir su promesa.

“El club ha estado pasando una crisis financiera muy grande y hemos estado buscando inversionistas, tanto así que los meses que le hemos pagado en forma adicional se los pagué yo de mi bolsillo y no del club”, aseguró Lee.

Según el dirigente, “la última vez que nos juntamos fue hace dos meses, donde lo apoyamos con algo. La Segunda División pasa por un problema estructural muy fuerte. Muchos equipos están con problemas y el SAU no es la excepción”.

“El SAU, si no es por aportes individuales, estaría quebrado. Es más, nos hemos atrasado con los jugadores, pero estamos tratando de sacarlo adelante”, reconoció hidalgo.

Tocante a la última vez que se reunió con Campos, señaló que “con él nos juntamos en marzo y está con licencia médica, que se tramita mes a mes. Debido a que él está con licencia, no se ha podido modificar su contrato laboral porque eso sería una falta. Por ende, las ganas de que siga con nosotros están, pero ajustado a la realidad que podemos vivir como club”, remató el timonel del club lila.