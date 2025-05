La justicia uruguaya imputa nuevos delitos sexuales a ex senador Gustavo Penadés

Gustavo Penadés, ex senador del Partido Nacional de Uruguay, está imputado por 27 delitos, en su mayoría sexuales (EFE/Federico Gutiérrez)

Gustavo Penadés tuvo un exitoso ascenso en la política uruguaya. Llegó a ser el senador de referencia del gobierno de Luis Lacalle Pou y vio que su reputación se hizo añicos en marzo de 2023, luego de que una mujer trans lo acusara públicamente de pedofilia y explotación sexual. Hoy está preso en una cárcel de Florida (un departamento en el centro-sur de Uruguay) donde aguarda el juicio de la causa que lo tiene imputado por 22 delitos de explotación sexual. Pero a estos delitos se le suman otros.

La Justicia uruguaya imputó este miércoles a Penadés por tres nuevos delitos sexuales, a partir de nuevos testimonios que surgieron en los últimos meses, informó El Observador. Penadés ahora está imputado por reiterados delitos de violación, reiterados atentados violento al pudor y reiterados delitos de corrupción de menores. La decisión judicial se da luego de nuevos testimonios que se sumaron a la causa.

Gustavo Penadés fue expulsado del Senado

Algunos de los relatos corresponden a personas que ya declararon ante Fiscalía y en declaración anticipada ante la Justicia. Las historias que contaron que involucran a Penadés se enmarcan en la década de 1990.

Con la nueva formalización de la investigación, Penadés suma al menos 27 delitos por los que se lo investiga. En su mayoría, son delitos sexuales. Los abogados de Penadés anunciaron que apelarán la decisión.

Otro de los testimonios que se sumaron es el de Javier Viana, cuya historia dio a conocer el libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar.

La fiscal que investiga el caso, Alicia Ghione, tiene plazo hasta el 10 de junio para presentar su acusación.

El testimonio que se sumó a la causa

Javier Viana es un uruguayo que vive en España y tenía poco conocimiento de la causa judicial que se le abría a Penadés en Uruguay, un senador respetado tanto por el oficialismo como por la oposición. Fue para la publicación del libro que decidió contar lo que vivió en la década de los 90. Luego, la Fiscalía pidió tomarle declaración.

En su relato, Viana contó de fiestas sexuales en Punta del Este. Contó que una vez bajó semidesnudo del auto. Llevaba puesto un arnés y un slip que apenas le cubría los genitales. Su cuello lo rodeaba un collar de perro y quien llevaba la correa era Penadés. El hombre –que por esos años de la década del 90 daba sus primeros pasos en la política– se paseaba desnudo por la casa de Punta del Este en la que había organizado una fiesta. Se mostraba junto a Viana delante de sus amigos y ante otros jóvenes, que se tapaban la cara con un antifaz.

El libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar

Javier Viana fue a dos de las fiestas que Penadés organizaba en Punta del Este. Eran eventos de liberación que se convirtieron en un clásico de la comunidad gay. “Había orgías, cocaína, porro, ácidos, alcohol”, recordó décadas después quien ahora vive como un exitoso estilista en España.

Penadés no le pagaba a Viana por tener relaciones sexuales. Al menos no con dinero. “A veces yo tenía que comparar material de estudio, y él me decía: yo lo pago. No me daba el dinero en sí. O, un ejemplo, yo salía tarde de su casa, y él tenía un chofer que me llevaba”, relató a los periodistas Tocar y Delisa.

Viana también relató episodios violentos. Cuando se conocieron le parecía una buena persona, pero luego empezó a degradarlo. Le decía: “Marica de mierda”, “sin mí no sos nada”, “nadie te va a querer”, “¿qué hombre te va a querer? ¡Ninguno!”. Una vez, le partió el labio de dos sopapos.