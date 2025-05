El ministro de Hacienda chileno defendió su romance con una candidata presidencial del oficialismo

Mario Marcel sostuvo que en su relación con Carolina Tohá “nunca he sentido que exista conflicto de interés”.

El jefe de la billetera fiscal chilena, Mario Marcel, salió a defender su relación sentimental con la exministra de Interior y candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), revelada por ella misma en una entrevista el fin de semana pasado. Ello, luego que desde la UDI le exigieran omitir “cualquier comentario contra la campaña de Evelyn Matthei”, la abanderada del bloque Chile Vamos (UDI+RN).

Así lo sostuvo este lunes el secretario general de esa colectividad, Juan Antonio Coloma, quien en un punto de prensa acusó que ahora que se transparentó dicha relación es posible “entender los virulentos ataques de Mario Marcel al programa económico de Evelyn Matthei”.

Coloma dijo tener claro que el puesto del ministro de Hacienda “depende del Presidente Boric, pero al menos uno le pediría prescindencia, porque hasta el momento hemos visto ataques directos a la candidatura de Evelyn Matthei, probablemente porque saben en el Gobierno que es la campaña que los va a derrotar en la segunda vuelta presidencial”, fustigó.

Sus palabras fueron refrendadas por la vicepresidenta del partido, María José Hoffmann, quien fue más allá y exigió a Marcel no volver siquiera a referirse a la exalcaldesa de Providencia.

“Efectivamente, a partir de hoy, el ministro no puede pronunciar una sola palabra, no solamente porque la ley se lo exige, sino que como se ha revelado la relación de pareja que tiene con una candidata, hoy día corresponde con mucha más razón que omita cualquier tipo de comentario con respecto a la campaña de Evelyn Matthei”, demandó.

“Por favor, que no exista el descaro que hoy día el ministro Marcel sea el crítico número uno, el vocero número uno contra Evelyn Matthei“, remató.

La respuesta del ministro

La réplica de Marcel no se hizo esperar y a la salida del comité político de todos los lunes en La Moneda, aseguró ante una horda de periodistas que “el Presidente, en primer lugar, ha sido muy claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral. Como ustedes bien saben, yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración a favor de ningún candidato o candidata y en lo que resta de todo el proceso electoral, pretendo seguirlo haciendo de la misma manera”.

“En general, cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos, yo he tratado de referirme más bien al tema de fondo, más que a un candidato en particular o a la persona de un candidato o candidata, y por supuesto que seré muy cuidadoso en ese sentido en todo lo que viene”, agregó.

“La última vez que yo me referí a alguna declaración de Evelyn Matthei, cité a una clasificadora de riesgo. Entonces, uno trata de apoyarse en elementos que son visibles (...) habrá que redoblar los esfuerzos para evitar cualquier suspicacia futura”, complementó.

También negó que el romance lo deje en una posición incómoda, puesto que “en realidad nunca he sentido que exista un conflicto de interés” en su relación con la mujer que estaba a cargo de la seguridad del país.

“Si, por ejemplo, lo quisiéramos ligar a los temas de asignación de recursos, todos sabemos que la seguridad pública es la prioridad número 1 de los chilenos. Y el compromiso de recursos para ese efecto lo puso el propio Presidente de la República cuando, en el 2023, estableció esta meta de incrementar el presupuesto en USD1.500 millones”, explicó.

“Cuál sería el contrafactual, o sea, qué es lo que habría tenido que hacer, ¿restarle recursos a Seguridad Ciudadana por una relación sentimental? Imagínense lo que eso le diría al país (...) los chilenos y chilenas no tienen dudas respecto de cuáles son las prioridades en los recursos públicos”, cerró taxativo.