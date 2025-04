Los nuevos negocios del crimen organizado brasileño: servicios de Internet, armas y una fintech que también utiliza Hezbollah

El logotipo de Nubank, una startup brasileña de FinTech, se muestra en la sede del banco en Sao Paulo, Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker

Para los grupos criminales más importantes de Brasil, como el Primer Comando de la Capital (PCC), las fintech son lo último de una variada cartera para blanquear las ganancias del tráfico ilícito. Se trata de empresas que ofrecen servicios financieros a través del uso intensivo de la tecnología, permitiendo la apertura de cuentas 100% online, sin contacto físico y muchas veces en criptomonedas. Las fintech son también la última frontera de la cada vez más fuerte convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo islamista, como el de Hezbollah. Gracias a un aviso de las autoridades israelíes, la Policía Federal brasileña abrió recientemente una investigación sobre el uso de una fintech con sede en San Pablo por parte del sirio-libanés Mohamad Khir Abdulmajid. Este está actualmente buscado por Interpol por terrorismo en la operación Trapiche, que estalló en noviembre de 2023. Abdulmajid, junto con el libanés Haissam Hussein Diab, está acusado de preparar una serie de atentados terroristas contra objetivos israelíes en Brasil utilizando a pequeños delincuentes locales. Según la alerta de Israel, Abdulmajid habría enviado 82 millones de dólares en criptodivisas al Líbano utilizando la misma cartera digital que el PCC en una fintech brasileña utilizada por el grupo criminal. Esto abriría nuevos escenarios en las operaciones de lavado de dinero que Hezbollah ofrece a los grupos criminales en América Latina, y que tendrían en las criptodivisas una nueva y poderosa herramienta.

Según el canal de televisión brasileño Record TV, el banco utilizado por Hezbollah es el 2GO Bank, también investigado en la operación Hydra realizada en febrero pasado por la Policía Federal junto con la Fuerza Especial de Represión al Crimen Organizado de la Fiscalía de San Pablo (GAECO). Según los magistrados, el PCC utilizó dos fintech, 2GO Bank e InvBank, para mover ilegalmente 6.000 millones de reales (1.041 millones de dólares) utilizando mecanismos financieros “sofisticados”, como los denominaron los investigadores, para ocultar el origen y los beneficiarios. Además de Brasil, esta suma se habría movido a países como Estados Unidos, Paraguay, Perú, Holanda, Argentina, Bolivia, Canadá, Panamá, Colombia, Inglaterra, Italia, Turquía, Dubái y, sobre todo, Hong Kong y China. En la operación fue detenido un policía que, según CNN Brasil, se presentó como director general del 2GO Bank. El hombre ya había sido detenido en 2024 por blanqueo de dinero por cuenta de criminales chinos. Además, hace pocos días, la Operación Chiusura de la Policía Civil del Distrito Federal, donde se encuentra la capital, Brasilia, detuvo a 19 personas y realizó unos 80 registros en varios estados del país, incluido San Pablo. La red compraba cocaína y marihuana en las regiones fronterizas, las distribuía en Brasilia y blanqueaba las ganancias también a través de una empresa financiera de San Pablo. En tres meses, según las investigaciones, se movieron 300 millones de reales (52 millones de dólares).

La penetración del crimen organizado en estos nuevos instrumentos financieros en Brasil se debe a ciertas vulnerabilidades del propio sistema. En primer lugar, la facilidad de creación de cuentas digitales, 100% online, sin contacto físico, puede facilitar el uso de identidades falsas o de documentos y testaferros fraudulentos. Incluso el llamado proceso KYC (know your customer) en algunas fintech puede ser menos riguroso que en los bancos tradicionales. KYC es el proceso a través del cual se identifica a los clientes y se determina su perfil de riesgo. También está el problema del elevado volumen de transacciones pequeñas, el llamado smurfing, es decir, el fraccionamiento de grandes cantidades en transacciones más pequeñas para evitar los controles. La falta de integración con bases de datos de clientes políticamente expuestos (PEP) y listas de sanciones internacionales también puede limitar las actividades de control. Además, algunas fintech ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas, que pueden utilizarse para ocultar el origen ilícito de los fondos, como reveló el caso de Abdulmajid. “El crecimiento de las fintech se ha visto impulsado por su agilidad, su capacidad de innovación y su promesa de democratizar los servicios financieros. Sin embargo, esta agilidad no siempre ha sido acompañada de una estructura de cumplimiento sólida, a menudo debido a la ausencia de una legislación reguladora centralizada, clara y uniforme que tenga en cuenta las especificidades del sector”, escribe Fausto Macedo en el diario O Estado de São Paulo.

El grupo terrorista movía pequeñas cantidades de dinero para no ser detectado. (Divulgação)

El Banco Central de Brasil ha avanzado en la regulación de las empresas fintech, pero aún queda mucho por hacer. Entre las principales deficiencias regulatorias señaladas por los expertos se encuentra la falta de supervisión constante y de auditorías frecuentes para garantizar que las empresas fintech apliquen eficazmente medidas contra el blanqueo de capitales. Baste decir que algunas fintechs siguen operando sin un sistema adecuado para detectar transacciones sospechosas. Además, el proceso de registro y concesión de licencias para abrir este tipo de empresas es muy sencillo y poco burocrático en Brasil, en comparación con el de los bancos tradicionales. Esto permite que algunas de estas empresas financieras puedan operar durante un tiempo sin una estrecha supervisión, lo que permite a los delincuentes aprovecharse de la estructura antes de que los reguladores detecten sus defectos. También hay un gran problema con la regulación de los activos digitales y las criptomonedas, ya que la regulación de los bancos centrales aún se está adaptando a estos modelos. También hay deficiencias en la integración con otras instituciones reguladoras y supervisoras. Por ejemplo, el Banco Central regula las fintech que operan en los sectores de pagos y crédito, pero no controla los mercados de capitales e inversión, que son responsabilidad de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), dependiente del Ministerio de Hacienda. La falta de un intercambio eficiente de información entre el Banco Central, el COAF (Consejo de Control de las Actividades Financieras) y la CVM permite a los criminales mover dinero entre fintechs y sociedades de corretaje sin ser detectados inmediatamente.

En el frente del tráfico de armas, el crimen organizado brasileño también crece exponencialmente, incluso fuera de las fronteras del país. A finales de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un grupo de 18 brasileños, entre ellos miembros del PCC, de tráfico de armas y fentanilo en Massachusetts. El arsenal procedía de Florida, considerado uno de los centros crecientes de envío de armas a Brasil. Al país latinoamericano también llegan armas de Paraguay y China. Así lo reveló la reciente investigación de la Policía Federal sobre el narcotraficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conocido como Peixão. Él es uno de los líderes del Tercer Comando Puro (TCP), otro importante grupo criminal de Río de Janeiro, que actualmente se encuentra prófugo. Es él, según la investigación, quien suministra a la ciudad brasileña armas de guerra que su red ha enviado por correo o mensajeros. Entre las armas adquiridas por los chinos figura un cañón antidrones (drone jammer en inglés), capaz de bloquear señales de alta tecnología e impedir el rastreo de vehículos y teléfonos móviles. En un escenario así, preocupa lo que reveló el diario O Estado de São Paulo. Este descubrió que, de las 50.432 armas restringidas registradas en el Sistema de Gestión de Armas Militares (Sigma) del ejército -responsable del registro de armas del país-, sólo 44.264 fueron entregadas a la Policía Federal por sus propietarios durante la campaña de reinscripción promovida por el gobierno Lula. “En otras palabras, ni el gobierno de Lula da Silva, ni la Policía Federal, ni el ejército tienen idea de dónde han ido a parar los 6.128 fusiles, ametralladoras, pistolas y otras armas de gran calibre clasificadas como de uso restringido”, reza un editorial del diario.

También hay un creciente interés de los grupos criminales en el territorio, en particular por el control de los servicios de Internet en las favelas o barrios marginales. La noticia más reciente es que, en varios barrios de Fortaleza, capital del estado de Ceará, en el noreste del país, el segundo mayor grupo criminal de Brasil, el Comando Vermelho, originario de Río de Janeiro, exige desde febrero pasado a las empresas de telecomunicaciones una tasa de 20 reales (3,5 dólares) por cliente. Esto es necesario para autorizar la oferta de servicios. Si se niegan, las bandas criminales incendian los coches de las empresas proveedoras, disparan contra sus instalaciones o destruyen antenas y redes de fibra óptica. La situación más grave se registró en la localidad de Caridade, también en el estado de Ceará, donde el 90% de los clientes lleva sin Internet desde febrero. Según la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Ceará, cinco empresas se han visto obligadas a interrumpir sus servicios. El Comando Vermelho llegó incluso a crear sus propias empresas de telecomunicaciones para tener el monopolio en muchos barrios. Ante esta situación de emergencia, el Gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, creó un grupo especial de investigación que condujo a la detención de unos 40 miembros del Comando Vermelho en los últimos meses, pero la amenaza sigue siendo muy fuerte.

Un agente de la Policía Judicial de Portugal tras la intervención de un narcosubmarino. POLICÍA JUDICIAL DE PORTUGAL

También en el frente del narcotráfico, que sigue siendo la principal fuente de ingresos de los grupos delictivos brasileños, la novedad es el aumento de la atención prestada a la construcción y el uso de narcosubmarinos.

Hace dos semanas, una operación internacional condujo a la incautación de un submarino con un cargamento de 6,6 toneladas de cocaína, la mayor carga jamás encontrada en una embarcación de este tipo. El submarino partió cerca del río Amazonas, en el estado brasileño de Amapá, y se dirigía a España cuando fue detenido a unos 920 km de la costa de las islas portuguesas de las Azores. La tripulación, compuesta por un colombiano, un español y tres brasileños, fue detenida. En septiembre de 2023, una operación conjunta de la Policía Federal y la Marina incautó 3,6 toneladas de cocaína en un barco frente a la costa de Pernambuco. Fue la mayor incautación de cocaína jamás realizada en aguas brasileñas.

Con este preocupante telón de fondo, a mediados de marzo el gobierno de Lula, tras nueve meses de debate, ultimó el texto de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) sobre seguridad pública. Se espera que en las próximas semanas lo remita al Congreso, que podría introducir importantes cambios. Entre los puntos que probablemente encontrarán mayor resistencia por parte de los parlamentarios están el que amplía las competencias de la Policía Federal para investigar a las milicias y los delitos medioambientales. También está el que crea un nuevo cuerpo policial basado en la Policía Federal de Carreteras (PRF), que pasaría a llamarse Policía Federal de Carreteras.