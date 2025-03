El presidente de Colo Colo habló de la pelea en la reunión de directorio: “Sufrí una agresión cobarde”

Aníbal Mosa, presidente del club, salió con cuello y bota ortopédica de la clínica donde constató lesiones.

Continúan los dimes y diretes en la nueva teleserie de Colo Colo. Aníbal Mosa, presidente del club, ratificó este jueves en una bullada conferencia de prensa que demandará por agresión al director Carlos Cortés, quien presuntamente lo habría atacado con golpes de puño el miércoles en la reunión mensual de directorio, confuso incidente que tiene más de una versión.

“Sufrí una agresión cobarde, inesperada”, aseguró el máximo accionista del equipo albo, quien dijo además estar “muy afectado y triste por lo sucedido”.

“A este director no le gustó la manera en que se estaba produciendo la conversación. Se ofuscó, empezó a levantar la voz. Se levantó, lo intentaron controlar algunos de sus compañeros, pasó por encima de varios y llegó encima mío. Yo me había sentado y se tiró encima mío, y hubo una agresión donde yo terminé en el suelo”, declaró.

Mosa negó la versión de los aliados de Cortés en el directorio, quienes señalaron a El Mercurio que "se enredó con algo y se fue al suelo, pero nunca hubo golpes” y manifestó que “hay un curso legal penal que ya está corriendo. Mi abogado, el de mi familia, acaba de tomar la situación”.

“Esto que pasó está grabado. Ojalá se puedan liberar las imágenes para que la gente lo pueda ver”, remató, recordando que “acá también hay diez testigos”.

Samuel Donoso, abogado del timonel de Blanco y Negro -concesionaria del club albo- detalló por su parte que “vamos a interponer una querella criminal, todavía nos faltan algunos antecedentes que recabar, pero estamos redactándola por el delito de lesiones en contra del director Carlos Cortés“, dijo.

“Nos faltan establecer la gravedad de las lesiones, porque eso depende de varios elementos que estamos recopilando”, remató.

El director Carlos Cortés aún no ha dado su versión de los hechos.

“Mosa ofreció golpes dos veces”

Sin embargo, siguen apareciendo versiones distintas del hecho. Alfredo Stöhwing, expresidente del cacique, respaldó la versión de los aliados de Cortés y desmintió a Mosa acusando un “show patético” de su parte.

“Aníbal Mosa dijo que quería que se votara la definición del gerente de operaciones y el director Cortés, para cortarlo, le hizo presente que él no tenía los antecedentes de los candidatos, ni siquiera sabía los nombres y que por lo tanto, era absolutamente irresponsable pronunciarse sobre una votación de un cargo tan importante sin saber siquiera quiénes eran ellos”, consignó La Tercera.

“Empezaron con una discusión (...) Me consta que Mosa le ofreció solucionar el tema a golpes afuera de la Casa Alba en dos oportunidades (...) Ambos se pararon e intentaron acercarse y ahí se produjo un entrevero de algunos minutos (...) En algún momento (Cortés) se abalanzó un poco más hacia adelante, sujetado por los demás directores, y Aníbal Mosa arranca hacia atrás y se tropieza con algo que no pude ver de abajo a la mesa y se cae. Eso fue todo, no hubo ningún golpe de por medio”

Alfredo Stöhwing negó la versión de Mosa y pidió su salida.

Según el dirigente, Mosa hizo “un show patético, no tiene absolutamente nada, todos lo sabemos. De hecho, la reunión prosiguió normalmente, después se produjo una votación. A mí me parece que el presidente Colo Colo ha dado un espectáculo muy triste de esa situación y me da mucha pena en ese sentido”

Finalmente, detalló otros tres episodios anteriores en que Mosa tuvo altercados físicos con otros directores del club y pidió de frentón su salida.

“Él perjudica mucho cuando hay otro presidente a la cabeza, yo de hecho me entrevisté con los presidentes anteriores y todos me dijeron que Aníbal Mosa les había hecho la vida imposible”,