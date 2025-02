El Fiscal pidió una prueba ADN para confirmar que el director del principal fondo ganadero de Uruguay acusado de estafa murió en un accidente

Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

Los fondos ganaderos en Uruguay cayeron como efecto dominó. Primero fue el Grupo Larrarte, que acumuló más de 40 denuncias por estafa. Luego fue el turno de República Ganadera, que captaba el dinero de sus clientes para comprar, en teoría, ganado y pagarles una rentabilidad. Conexión Ganadera fue la tercera empresa del rubro en caer.

Antes de que se supiera que esta última firma tenía un déficit patrimonial de al menos USD 230 millones de dólares, su director Gustavo Basso murió en un accidente de tránsito. Después de su fallecimiento, se supo la crisis que atravesaba la empresa: el dinero de los más de 4.000 ahorristas se había esfumado.

La Fiscalía de Florida (un departamento a unos 100 kilómetros de Montevideo de donde era oriundo Basso) estudia el contexto en el que se dio el accidente. El fiscal Hermes Antúnez pedirá pruebas de ADN para corroborar la identidad del cuerpo del director de Conexión Ganadera, según informó el diario El Observador.

Las oficinas Conexión Ganadera en el departamento de Florida (Google Maps)

Basso iba manejando su auto Tesla a 150 kilómetros por hora cuando chocó contra una maquinaria vial en la ruta 5. Los restos del empresario fueron cremados 24 horas después del accidente. Y, por tanto, el fiscal decidió tomarle pruebas de ADN a una de sus hijas y compararla con las muestras tomadas por la Policía Científica el día del accidente.

Para la Fiscalía no hay dudas de que Basso está muerto, pero consideró necesario tomar pruebas y cotejar datos, según la información del medio uruguayo.

Además, pedirá los celulares a la familia porque entiende que puede surgir información que confirme un suicidio del empresario. Más allá de que esta conducta no es delictiva, el fiscal quiere saber o descartar que nadie haya alentado esa autoeliminación, lo que sí configuraría el delito de suicidio asistido.

Pablo Carrasco, Ana Lewdiukow, Daniela Cabral y sus abogados en la audiencia penal por el caso Conexión Ganadera

Además, las pericias del accidente de tránsito muestran que Basso chocó en tres ocasiones contra carteles que alertaban que la máquina estaba sobre la ruta. Y, pese a esto, en ningún momento redujo la velocidad del vehículo. Es decir, el empresario nunca dejó de acelerar.

El fiscal también está a la espera de los exámenes que harán los técnicos del Rino Unido al módulo del airbag del auto eléctrico que manejaba.

El empresario iba casi todos los días a la iglesia de Florida a recibir la eucaristía. A una cuadra tenía su escritorio rural y la oficina de Conexión Ganadera, un fondo ganadero que se dedicaba a captar pequeños, medianos y grandes inversores para comprar ganado. A cambio, pagaba una renta fija de al menos un 7 por ciento. Era una persona que transmitía “confianza”, como definió el párroco de la Catedral de Florida, César Buitrago.

La viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, junto a sus abogados

La confirmación de la crisis de la empresa sorprendió a los habitantes de la ciudad. La hermana de Gustavo Basso, Bettina Basso, envió por WhatsApp una carta a un grupo religioso en el que lamentó que su familia esté “llorando a un desconocido”. La mujer comienza diciendo que se siente en una “película de terror”. “La desilusión, la rabia y la vergüenza ajena, desplazaron el duelo que estábamos transitando. Es desgarrador descubrir que estabas llorando a un desconocido”, dice el texto.

“Quienes me conocen saben que no tengo ningún empacho en decir abiertamente y con el mayor dolor: mi hermano fue un jodedor. Agregando que por cierto no fue lo que nos enseñaron nuestros padres”, expresó. Basso agregó que la familia se está “comiendo un garrón” que “mancha” su vida y su nombre por “culpa de un mentiroso estafador”, expresa sobre su hermano.

El otro director de Conexión Ganadera era Pablo Carrasco, un empresario con un alto perfil público en Uruguay. La viuda de Basso, Daniela Cabral, Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, fueron denunciados por estafa. Para ellos, la Justicia decretó el cierre de fronteras.