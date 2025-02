Estafa en Uruguay: diferencias entre el director de fondo ganadero y la viuda del socio en la Justicia

Pablo Carrasco, Ana Lewdiukow, Daniela Cabral y sus abogados en la audiencia penal por el caso Conexión Ganadera

Después de cancelar un Zoom a pocos minutos de la hora fijada, el director de Conexión Ganadera Pablo Carrasco se conectó para las explicaciones de la caída de una empresa que se dedicaba a captar el dinero de pequeños, medianos y grandes inversores para comprar ganado. Por esta operativa, pagaba una renta fija de al menos el 7%. En ese streaming la empresa informó que tenía un déficit patrimonial de USD 230 millones.

Carrasco comenzó diciendo que quería “poner la cara” y aclaró que no se iría a “ningún lado”, esto en medio de rumores que indicaban que no estaba en el país. El empresario reconoció “negligencia” y “omisión”, y contó que con su socio tenían un “acuerdo tácito”: “Yo era el hombre de terreno (…); él tenía una habilidad comercial indiscutible y el manejo de las finanzas, al punto que a mí no me interesaba demasiado”.

En ese fragmento, Carrasco se refiere a Gustavo Basso, su histórico socio en Conexión Ganadera. Este director, el del manejo comercial de la empresa, murió en un accidente de tránsito en su auto Tesla el 28 de noviembre, días antes de que se supiera de la crisis de la empresa. El contexto de su muerte es investigado por la Fiscalía uruguaya.

El empresario Pablo Carrasco reapareció en un streaming para explicar la crisis de Conexión Ganadera

Ahora hay diferencias entre Carrasco y la viuda de Basso, Daniela Cabral, que también está denunciada por ser socia de la empresa. La teoría de su defensa es que Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, “serían los únicos responsables de todo”, según un escrito presentado ante el Juzgado de Concursos uruguayo de primer turno e informado por El Observador.

La esposa de Basso desmiente tener algún tipo de participación en la empresa. “Jamás ocupó el cargo de administradora de Conexión Ganadera ni de Hernandarias XIII [una empresa vinculada al grupo], ni formalmente, ni de hecho”, indica el texto de sus defensores Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo. Hernandarias XIII era la empresa que tomaba el 90% del ganado que compraba Conexión Ganadera.

Sus tareas “se limitaban exclusivamente a la operativa de pagos, esto es, realizar y recibir” dinero. Argumenta que los “verdaderos administradores” de la empresa eran Carrasco y Basso. “El simple hecho de que Cabral haya mantenido un vínculo afectivo con el que fuera administración de Conexión Ganadera, Basso, no determina, ni prueba su calidad de administradora ni que estuviera en conocimiento del estado patrimonial de la sociedad”, se desliga la mujer, según el escrito de sus abogados.

La viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, junto a sus abogados

Además de sus comentarios en el streaming, ante la Justicia Carrasco también se desligó del manejo de los números de la empresa. “Cabe reiterar y así lo expongo, que la división de tareas, por acuerdo y por fuerza de los hechos, determinaba que desconociera con claridad la situación económica/financiera de las empresas”, expresó en uno de los escritos que presentó, informado por El Observador.

Los defensores califican de “mala fe” el accionar de Carrasco y aseguran que busca “encubrir su responsabilidad”. Los defensores de Cabral aseguran que son falsas esas afirmaciones. “Constituye una subestimación a la inteligencia de la sede suponer que el señor magistrado creerá que Carrasco y su esposa, siendo el 50% del paquete accionario de Conexión Ganadera, no tuvieran acceso a los estados contables de dicha empresa”, dice el texto. Aseguran que también es mentira que Carrasco se haya enterado de los números rojos de la empresa recién en diciembre del año pasado.

Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

En otro fragmento, los abogados explicaron que los contratos que firmaba Conexión Ganadera tenían tres partes: el inversor, el administrador (Conexión Ganadera) y el tomador de ganado (que en un 90% era Hernandarias XIII, otra de las empresas del grupo).

Los defensores de la viuda de Basso dejaron planteadas una serie de preguntas. “¿Qué sucede si Hernandarias XIII (sociedad de Carrasco y Iewdiukow) no ha destinado el dinero entregado por Conexión Ganadera para la adquisición de ganado?”, plantean. Y, como hipótesis, afirman que este matrimonio sería el único responsable del suceso.