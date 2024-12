Uruguay: imputaron a un usuario de redes sociales que escribió mensajes antisemitas contra un conductor radial

Personas se manifiestan en apoyo a Israel, en la ciudad de Montevideo (Uruguay) (EFE/ Gianni Schiaffarino)

La Justicia uruguaya imputó a un hombre que amenazó al conductor radial Orlando Petinatti por delitos de violencia privada y odio, desprecio y violencia contra determinadas personas. El comunicador, que pertenece a la colectividad judía, destacó la decisión de la Justicia en la red social X. “La judeofobia en Uruguay dejó de ser un pasatiempo”, escribió.

El ahora imputado había realizado un acoso telemático a través de las redes sociales y personalmente, con mensajes de odio y desprecios alusivos a la religión del comunicador, informó su abogado, Jorge Barrera, al noticiero Subrayado de Canal 10.

“Es un muy buen mensaje, no solamente porque en este caso concreto ya la Fiscalía había solicitado la formalización en concurrencia de estos dos delitos, sino también porque aún cuando fuera mediante medios telemáticos, a través de las redes sociales, se configuraron estas dos conductas”, señaló el defensor de Petinatti.

Barrera destacó el trabajo del fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, porque a través de la investigación se pudo determinar quién era el hombre que estaba detrás de el nombre encubierto en las redes sociales. Tenía una identificación que hacía difícil su localización.

La Justicia uruguaya imputó a un hombre por antisemitismo por segunda vez en poco tiempo

La jueza penal Marcela Vargas fue quien decidió imputar al hombre y dispuso como medidas cautelares la fijación del domicilio y la prohibición de comunicarse con Pettinati de forma directa o indirecta, y de acercarse al comunicador hasta el próximo 28 de febrero.

La imputación se resolvió el lunes y, esta vez, el hombre se hizo presente audiencia. En la instancia que fue convocada para noviembre, el acusado no se había presentado.

Las expresiones antisemitas en internet han crecido en Uruguay, según datos del Observatorio Web. La publicación expresa que en los medios digitales de la región se recopiló un 15,02% de comentarios antisemitas de usuarios respecto del total. La cifra tuvo un aumento comparado a años anteriores y se ubicó por encima del promedio histórico de antisemitismo, situado en 14,37 por ciento. “Si bien el comportamiento por países es dispar, por tercer año seguido Uruguay fue el país con mayor porcentaje de contenido discriminatorio”, dice el texto.

Los comentarios discriminatorios crecieron desde el 7 de octubre, el día del ataque terrorista de Hamas contra Israel. Hasta ese día, los posteos antisemitas en Uruguay representaban el 22,7% del total, pero luego crecieron hasta el 29,7 por ciento. En la región, el porcentaje no llegó al 17 por ciento.

El antisemitismo en Uruguay ha crecido (EFE/Gianni Schiaffarino)

El presidente del Comité Central Israelita, Roby Schindler, ratificó que hay un crecimiento “exponencial” de los actos discriminatorios desde el 7 de octubre. “Nuestro país ha sido siempre un ejemplo de convivencia ciudadana y es justamente por eso nuestra sorpresa y dolor”, declaró en mayo a El País, cuando se presentaron los datos.

La imputación tras la denuncia de Petinantti no es la primera por antisemitismo. En septiembre, la justicia uruguaya también imputó a un hombre por expresiones antisemitas que publicó en las redes. El hombre, de 49 años, había sido denunciado por el Comité Central Israelita, luego de que publicara en redes sociales mensajes en los que atacaba a Israel y al pueblo judío.

En sus posteos, el hombre llamó a la destrucción de Israel, a atacar al “régimen nazi-sionista hasta que no quede un solo judío vivo” y pidió “terminar el trabajo de Hitler”. La Justicia uruguaya lo imputó por incitación al odio, desprecio o violencia.

El comité ha llevado algunos casos a la Justicia, que en su mayoría terminaron con acuerdos reparatorios simbólicos, en los que se buscó que la persona pidiera disculpas a través de los medios que se había expresado inicialmente. “Nuestro ánimo no es meter gente a la cárcel, sino que se entienda que no se puede escribir cualquier cosa y no tener consecuencias”, señaló Schindler.