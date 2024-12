La FIFA advirtió a Uruguay que deberá mejorar el transporte y el alojamiento para ser sede de partidos en el Mundial 2030

Una vista aérea muestra la ciudad de Montevideo, Uruguay 9 de febrero 2024 (REUTERS/Ana Ferreira)

Uruguay ya tiene pensando para el Mundial 2030 cómo serán las áreas VIP del Estadio Centenario, cuánto costarán las entradas de los partidos, qué estadios podrán ser utilizados para entrenamientos y qué zonas servirán para los fan fest. Sin embargo, el país todavía presenta algunos desafíos para organizar el encuentro inaugural.

La FIFA compartió los informes de evaluación de las candidaturas para el Mundial. Uruguay, Argentina y Paraguay recibieron la aprobación del informe y obtuvieron un promedio de 3,6 puntos sobre un máximo de 5, consignó el portal uruguayo El Observador. La postulación de España, Marruecos y Portugal recibieron 4,2 de puntaje.

Los informes de Montevideo y Asunción destacan que los países tienen en marcha proyectos e iniciativas de modernización, incluidas la renovación de sus principales estadios. Pero ambos países deben abordar los desafíos que presentan en infraestructuras.

En cuanto a la accesibilidad de los pasajeros internacionales, Paraguay y Uruguay obtienen un 2 de calificación, al tiempo que Argentina recibió un 5. Las infraestructuras aeroportuarias de Montevideo cumplen con los “requisitos mínimos” y “parecen capaces de manejar el volumen esperado de pasajeros”. “Sería necesario acometer mejoras en ciertos aspectos, como el flujo de viajeros en los controles de seguridad”, señaló.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó el modelo del Estadio Centenario para el Mundial 2030 (AUF)

La evaluación se hace sobre dos aeropuertos: el de Carrasco (cercano a Montevideo) y el de Punta del Este.

El informe de la FIFA recuerda que Montevideo fue sede de la Copa Libertadores de 2021 y que, entonces, el Aeropuerto de Carrasco recibió a 13 mil pasajeros en un día. El organismo recuerda que están previstas también una serie de mejoras para facilitar las operaciones en la terminal aérea, que tiene previsto para 2030 poder gestionar 2 millones de personas.

“Si bien es cierto que se produjo cierto atasco en la zona de control de seguridad (para lo cual sería necesario buscar posibles soluciones), esto demuestra que la capacidad del aeropuerto para gestionar un volumen mucho más alto de pasajeros”, concluye la FIFA, en referencia a la experiencia de la Libertadores de 2021.

En el Mundial 2030 el Estadio Centenario tendrá un techo que lo cubrirá (AUF)

El encuentro inaugural está previsto para el 8 de junio de 2030 y tanto Uruguay como su rival tendrán luego del encuentro un período de 11 a 12 días para viajar a España, Portugal o Marruecos, donde disputarán el segundo partido.

La FIFA describe al transporte público de Montevideo como un sistema que depende en gran medida de ómnibus y de un trazado de carreteras “propenso a las retenciones, sobre todo en los alrededores del Estadio Centenario”, según consignó el diario uruguayo. Sugiere que es necesario “reforzar la movilidad con carriles de uso exclusivo” y una “gestión sólida del tráfico”.

Una de las propuestas de Montevideo para el campeonato del mundo es aprovechar los hoteles que tiene Punta del Este, el balneario top de Uruguay ubicado a 130 kilómetros de la capital.

Uruguay propone aprovechar la infraestructura de Punta del Este para el Mundial 2030

En el gobierno uruguayo consideran el informe presenta un preocupación “algo desmedida”, según declaró el viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, a El Observador. “La infraestructura de apoyo puede incrementar muchísimo el lógico desarrollo que tiene el transporte público, que todos sabemos que no puede crecer desmedidamente, por el tamaño de la ciudad, y no puede crecer para un partido. Por lo tanto, ahí lo que va a primar mucho es todo el transporte de apoyo que se va a dar con camionetas, vans, remises, que no solo están en Montevideo”, señaló el funcionario.

A fines de julio, la AUF también presentó las primeras imágenes de la remodelación del Estadio Centenario. El histórico escenario, que ya albergó partidos de la primera Copa del Mundo en 1930, tiene actualmente una capacidad para 60.000 espectadores (aunque el tope de venta es 55.000), pero se ampliará a 63.000. Se instalará un techo en la mayor parte del estadio con la excepción del lugar en el que está la Torre de los Homenajes, que tiene 100 metros de altura y es patrimonio de Montevideo.