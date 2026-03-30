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El exfutbolista Keko Martínez publica 'Capital Trascendente', su sistema para trascender en la vida y el mundo

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El exfutbolista Francisco 'Keko' Martínez, que militó en el CD Tenerife, Lleida y Cartagena, entre otros clubes, publica el libro 'Capital Trascendente', su nuevo sistema para trascender en la vida y en el mundo en la sociedad actual saturada, según él, de ruido, éxito aparente y aceleración constante.

Publicada por Plataforma Editorial, la obra, que está disponible este miércoles y consta de 297 páginas, es una guía clara para las personas que desean vivir con coherencia, profundidad y autenticidad en un mundo que empuja hacia lo contrario, y en la que pone a la persona en el centro.

A través de su propia experiencia, con conquistas, caídas, aprendizajes y reconstrucción, el autor, fundador de Ariete Sports&Entertainment que acompaña a más de 200 deportistas, artistas y empresarios en gestión financiera, plantea una filosofía práctica, honesta y humanista para alinear capital, propósito y bienestar real.

'Keko' Martínez fue futbolista profesional durante veinte años. Diplomado en Ciencias Empresariales, Máster en Mercados Financieros por la UPF-BSM y European Financial Planner (EFP), es presidente y fundador de Ariete Sports & Entertainment, firma especializada en planificación patrimonial y vital para atletas de alto rendimiento, artistas y empresarios.

Durante su trayectoria ha profundizado en la relación entre propósito, conciencia y gestión del capital, explorando cómo estos factores influyen en la libertad personal, el desarrollo integral y una vida con significado. Es creador de la filosofía del Capital Trascendente, un enfoque que integra su experiencia en el deporte de élite con una visión financiera y humanista, orientada a acompañar a profesionales en la construcción de una vida coherente, estructurada y con sentido.

Asimismo, es cofundador y presidente de la Fundación Gate for Children, desde la que impulsa proyectos de impacto social dirigidos a la infancia más desfavorecida.

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