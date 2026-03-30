Transportistas ralentizan el tráfico en París en protesta por las ayudas energéticas

París, 30 mar (EFE).- Transportistas de mercancías y pasajeros ralentizaron este lunes el tráfico en la principal carretera que circunvala París para mostrar su descontento con las ayudas al sector anunciadas hasta ahora por el Gobierno por el alza de los precios del carburante, ya que las juzgan insuficientes.

La protesta se desarrolló en el denominado Bulevar periférico que rodea París (unos 35 kilómetros que en su mayoría cuentan con dos carriles en cada sentido), donde a partir de las 10 horas de la mañana (8 GMT) unos dos centenares de camiones y autocares circularon anormalmente despacio, sin llegar a bloquear la circulación.

Así lo confirmó el secretario general del sindicato OTRE Ile-de-France, Bruce Aiglehoux, quien en declaraciones a la cadena BFMTV admitió que, especialmente entre las 10 y las 11 horas, la movilidad sería "complicada".

Aiglehoux recalcó que no ven "suficientes" las medidas anunciadas el viernes pasado por el Gobierno, que presentó un plan valorado en unos 50 millones de euros para el sector del transporte, además de ayudas también para pescadores y agricultores.

Los 50 millones del transporte se destinarán a dar 20 céntimos de euro por litro de carburante durante el mes de abril a las empresas y conductores que justifiquen estar en dificultades financieras graves por los efectos de la crisis en Oriente Medio.

"Pedimos una bajada del precio en las gasolineras", reivindicó este lunes Aiglehoux.

En paralelo, el Gobierno ha dado este lunes algunos pasos adicionales para rebajar el descontento, si bien la ministra de Energía, Maud Bregeon había descartado el domingo anunciar nuevas medidas, en principio, por lo ajustado del presupuesto estatal.

"Adaptamos las respuestas en función de una situación que evoluciona", matizó Bregeon en declaraciones a la cadena LCI.

Así, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, mencionó este lunes la posibilidad de extender las ayudas de 20 céntimos a mayo y junio y el de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, aseguró estar considerando medidas para habilitar el desempleo temporal de sus asalariados para las empresas que sufran una gran bajada de su actividad.

Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, señaló este lunes a través de su cuenta de X que el Gobierno ha identificado 700.000 hogares adicionales que podrán recibir un cheque -de media, unos 150 euros- para ayudar a pagar las facturas de electricidad, fuel o gas, lo que en mayo se añadiría a los 3,8 millones de familias que ya lo recibirán automáticamente este 1 de abril. EFE