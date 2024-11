Elecciones en Uruguay: Yamandú Orsi comentó que habló con Álvaro Delgado y dijo que “la esencia de la política son los acuerdos”

Yamandú Orsi, candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio (REUTERS/Mariana Greif)

Yamandú Orsi votó este domingo en un centro de estudios de Canelones, el departamento uruguayo del que fue intendente durante una década. Tras emitir su voto en el balotaje, el candidato del Frente Amplio dialogó con la prensa.

El aspirante opositor, que busca que la izquierda retorne al poder, contó que habló con Álvaro Delgado, candidato oficialista del Partido Nacional, durante el sábado. “Se le desea (suerte), pero un poquito menos que a uno”, dijo el presidenciable, en tono de broma.

En tanto, afirmó que no habló con el presidente Luis Lacalle Pou.

Orsi afirmó que durante la jornada no pedirá información sobre cómo viene la votación y señaló que seguirá el avance de la jornada por la prensa. “Es una experiencia increíble, cargada de razón y afecto. Esto fortalece y permite mirar hacia el futuro”, señaló.

“La esencia de la política son los acuerdos. Nunca terminas conforme del todo. Mi línea argumental es la que he tenido desde hace años. No me gusta hablarle a los segmentos. Tenés que decir lo que pensás y sentís. Acomodar el cuerpo a necesidades electorales a la larga es una trampa”, declaró.

Yamandú Orsi votó en un centro de estudios de Canelones, el departamento uruguayo del que fue intendente durante una década (REUTERS/Mariana Greif)

Asimismo, el candidato frenteamplista destacó que todos los partidos coinciden en la necesidad de que haya acuerdos.

“En algún momento vamos a tener que discutir (el voto del exterior). No es justo que vote solo el que puede venir porque tiene los recursos. En el mundo la tendencia es que se vote”, dijo Orsi, aunque recordó que Uruguay ya saldó esa discusión en un plebiscito en 2009.

En las elecciones de octubre, Orsi no integró ninguna lista al Senado. Por lo tanto, si pierde la elección no estará en el Parlamento. “Yo desde el principio dije que voy para presidente del Uruguay. Solo para eso. Sin pensar en otros planes. Voy a ser militante toda la vida”, comentó.

Consultado sobre si invitaría al dictador Nicolás Maduro a su asunción, dijo que Uruguay tiene “dificultades” diplomáticas con el régimen chavista. “Un Estado se relaciona con Estados, no con presidentes o ideologías. Cuando tiene dificultades diplomáticas, lo ponés al final (de la lista de invitaciones). Uruguay tiene dificultades diplomáticas”, insistió.

Luego, el frenteamplista dijo que tiene “coincidencias” con el presidente argentino Javier Milei y sostuvo que tendría un buen vínculo con él. “Por supuesto que sí. Algunas gestualidades del gobierno argentino nos han venido bien”, dijo.