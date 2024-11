Los meses finales de la gestión de Luis Lacalle Pou y su opinión sobre el balotaje: “Nos jugamos mucho”

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en la inauguración de la reconstrucción de una ruta (Presidencia)

Uruguay está a 16 días de saber quién va a ser el próximo presidente de la República. El lunes 25 de noviembre se iniciará un período de transición entre las actuales autoridades y las que asuman desde el 1° de marzo. Mientras espera saber quién es su sucesor, el actual mandatario, Luis Lacalle Pou, ha aumentado su presencia en inauguraciones y eventos. Y así será hasta que asuma durante las semanas que quedan hasta el balotaje.

Por mandato de la Constitución, el presidente uruguayo no puede hacer campaña política y, por eso, Lacalle Pou prácticamente no ha opinado sobre las elecciones. “Por supuesto que uno piensa a futuro, quedan 17 días para la elección y nos jugamos mucho. No puedo ni voy a hablar de política partidaria, he respetado a rajatabla la Constitución”, sostuvo.

Luis Lacalle Pou de recorrida en la ciudad de Lascano, en Rocha (Presidencia)

“Uno va empezando a cerrar el ciclo, materialmente con inauguraciones, pero también intelectual y emocionalmente”, dijo el presidente en una rueda de prensa en la que contabilizó que le quedan 114 días de mandato. “Estoy satisfecho, pero si queda una persona con un problema, sin trabajo, sin salud o educación, el gobernante no puede estar conforme. Puede estar satisfecho con el rumbo”, señaló.

Lacalle Pou declaró al semanario Búsqueda que los días el tramo final de su mandato lo encontrará “recorriendo e inaugurando”. El medio enumeró que en los últimos días el presidente inauguró una cancha de hockey en Montevideo, participó de una conferencia regional sobre transformación sostenible de la ganadería en Punta del Este, estuvo en la celebración de los 100 años de una escuela en Colonia, encabezó un acto para la nominación de un puente en el este, fue a entregar la copa de un torneo ecuestre, estuvo en la fiesta de la primavera y en el estreno de un tramo de ruta.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou estuvo presente en la entrega de premios de un torneo ecuestre (Presidencia)

Durante la visita a Punta del Este, el presidente dijo que no le resulta “fácil estar afuera” de esta elección. “Obviamente estoy viendo las discusiones que se empiezan a dar, sin ingresar en la arena política, que no lo he hecho en estos años y lo voy a cumplir”, dijo, en la misma línea que se expresaría tiempo después. Le pareció “interesante” que durante la campaña electoral se estén discutiendo algunos asuntos como los de seguridad pública. Y opinó: “No son lo mismo los dos proyectos”.

“Está bueno que hablemos ya no solo teorizando, sino qué hizo cada uno. Que al fin y al cabo es lo que vale de un gobierno: qué hiciste, qué herramientas tuviste, qué dijiste que ibas a hacer y realmente qué llevaste adelante”, señaló.

Lacalle Pou deja su mandato con una alta popularidad. Una encuesta de Equipos Consultores, presentada el miércoles 7, reveló que el 50% de los uruguayos manifestó que aprueba la gestión del presidente. Un 31% la desaprueba y un 19% tiene opiniones intermedias. El saldo, por tanto, de la evaluación presidencial es positivo en 19 puntos.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en el inicio de la zafra de la miel, en el departamento de Florida (Presidencia)

“Los juicios sobre el desempeño del presidente continúan en una fase de estabilidad”, concluyó el informe de la consultora. De los números se desprende que Lacalle Pou tiene una aprobación mayoritaria de los votantes de la derecha y centro derecha y una desaprobación mayoritaria en la izquierda y centro izquierda. Los electores de centro, en tanto, son los que permiten que su saldo sea positivo.

Si se compara la aprobación del presidente con la de otros mandatarios, se puede concluir que Lacalle Pou cierra el período con buenos resultados. Se transformó en el tercer presidente que llega al mes electoral con saldo positivo (+19), por detrás de Tabaré Vázquez (quien en 2009 tuvo un saldo neto de +49) y José Mujica (que cerró en 2014 con un saldo positivo de +29). El resto de los presidentes tenía un saldo negativo a esta altura del mandato.