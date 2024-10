Una empleada demandó al ex embajador chileno ante la OCDE por explotación y trata de personas

Los hechos por los que se acusa a Morandé y su esposa habrían ocurrido entre 2018 y 2021 en París.

Un reportaje del diario francés Libération reveló este martes que el ex embajador de Chile ante la OCDE en París y actual candidato a concejal por la comuna santiaguina de Vitacura, Felipe Morandé, fue denunciado por una ex empleada del hogar de nacionalidad peruana por los delitos de trata de personas y explotación, hechos que habrían ocurrido durante unos tres años en la capital francesa.

Según reza la nota del diario galo, la mujer ya llevaba un par de años cuidando a los hijos de Morandé y su esposa, Carola Zuñiga, cuando en 2018 el también ex ministro de Transportes fue nombrado embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Así las cosas, la familia se mudó a París y se llevó consigo a la asesora del hogar. Allí, la mujer identificada con el nombre ficticio de ‘Alicia’, habría sido tratada casi como una esclava, según su relato.

Y es que la empleada, en su acusación, dijo que apenas llegaron a Francia le quitaron su pasaporte y le prohibieron salir de la casa donde viviría desde 2018 a 2021, excepto para sacar la basura. También que a veces “le gritaban” y que le mantuvieron el mismo sueldo que en Chile, 500 euros, unos $508 mil pesos chilenos.

La mujer, que enviaba dinero para mantener a sus seis hijos en el Perú, aseguró que su jornada de trabajo comenzaba a las 7:00 am y recién finalizaba a las 22:00 horas - los siete días de la semana -, y que incluso en más de una ocasión tuvo que dormir en el suelo.

Tras varios reclamos, le permitieron ir a dejar a su hijo más pequeño al colegio. Sin embargo, no hablaba inglés ni menos francés, por lo que no podía contarle a nadie la situación que estaba viviendo.

Finalmente, ‘Alicia’ se armó de valor y tras concertarse con una pareja que se ofreció a acogerla, huyó en octubre de 2021. Sin embargo, una nueva pesadilla comenzaría para ella, puesto que dicha pareja la habría engañado y obligado a prostituirse.

Tras pasar varias vicisitudes dignas de una película, la mujer volvió a escapar y encontró refugio en una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria.

En diciembre del año pasado ‘Alicia’ ingresó su acusación contra Felipe Morandé y su esposa. Sin embargo, debido a que el también economista aún cuenta con inmunidad diplomática, dicha demanda se encuentra estancada.

Morandé aseguró que tomará “todas las acciones legales correspondientes para enfrentar estas acusaciones falsas e infundadas".

Morandé negó las acusaciones

Mediante un comunicado de prensa, Felipe Morandé, quien se postula a concejal por Vitacura en las elecciones municipales a fines de este mes con el apoyo del partido de derecha Evópoli, rechazó de plano las imputaciones hechas por su ex empleada.

Según Morandé, “las declaraciones contenidas en la nota son completamente falsas y ajenas a la realidad (...) Carecen de todo fundamento y se están utilizando para dañar mi reputación en época de campaña electoral y afectar la honra de mi familia”, señaló.

“A lo largo de mi carrera he demostrado una trayectoria intachable en funciones públicas, académicas y diplomáticas. Quienes me conocen saben que siempre he trabajado con profesionalismo y respeto hacia todas las personas”, agregó.

También dijo que tomará “todas las acciones legales correspondientes para enfrentar estas acusaciones falsas e infundadas, con la seriedad y rigor que el caso amerita para defender mi honra y la de mi familia”.

¿Qué dijo Cancillería?

Finalmente, desde el Ministerio de RR.EE respondieron a BíoBíoChile que Morandé “no es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores”, puesto que su trabajo representando a Chile ante la OCDE finalizó en marzo de 2022.

Además, “la denunciante no fue contratada a través de la Cancillería y se trataría de una contratación particular del ex embajador Morandé”, señalaron.

“La Cancillería es estricta en exigir a sus funcionarios diplomáticos cumplir con la leyes locales de los países donde están acreditados, especialmente cuando se trata de derechos laborales”, agregaron.

Debido a ello, “el ministerio de RREE condena cualquier posible vulneración de derechos y está disponible para colaborar si es que la justicia francesa lo requiere”, concluyeron.