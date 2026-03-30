Agencias

El G7 se muestra dispuesto a garantizar estabilidad y seguridad del mercado energético

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París, 30 mar (EFE).- Los ministros de Finanzas y de Energía del Grupo de los Siete (G7) se mostraron este lunes dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético.

"Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en estrecha coordinación con nuestros socios, incluso para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético", afirmaron los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) en un comunicado conjunto, tras celebrar una reunión por videoconferencia. EFE

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