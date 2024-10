Colo Colo venció a Huachipato y le mete presión a la Universidad de Chile

Colo Colo enfrentará el próximo miércoles 16 de octubre a Unión La Calera en el tercer duelo pendiente que le queda por jugar.

Al rojo vivo quedó el campeonato chileno tras el triunfo este domingo de Colo Colo ante Huachipato por 2-1. Los ‘albos’ recuperaron el segundo de tres duelos pendientes y quedaron a solo una unidad del puntero, la Universidad de Chile, por lo que ahora campeonar depende solo de ellos.

Huachipato además está peleando en lo últimos puestos por no descender, por lo que unas 7 mil personas llegaron hasta Talcahuano (500 kms al sur de Santiago). Sin embargo, el primer tiempo sería más de estudio, con los locales jugado al contragolpe. Recién en el minuto 36, Alan Saldivia envió un centro perfecto que conectó Marcos Bolados y encendió al partido.

El segundo tiempo fue harto más entretenido, pero al minuto 70 Huachipato quedó con un jugador menos tras la expulsión de Cris Martínez y ahí el Cacique se fue con todo arriba. Tres minutos después, Erick Wiemberg anotaría el 2-0.

Cuando parecía que el partido estaba resuelto, un craso error del central Emiliano Amor fue aprovechado por Julián Brea, que se la cedió a Thiago Vecino en la boca del arco para el 2-1 definitivo.

Colo Colo enfrentará el próximo miércoles 16 de octubre a Unión La Calera en su último juego pendiente y de ganar, llegarían a los 60 puntos, desplazando a la Universidad de Chile (58 unidades) en el liderato, a tres partidos del final del campeonato local.

Vidal pidió la salida de Gareca si no se gana en Colombia

Una vez finalizado el duelo vino la conferencia de prensa y ahí, Arturo Vidal volvió a lanzar su artillería contra el DT de “la Roja”, Ricardo Gareca, tras la pésima actuación que ha tenido la selección que la tiene última en la tabla de posiciones por las eliminatorias para el próximo Mundial. El ‘King” esta vez fue más allá y pidió su salida si no gana en Colombia y además, defendió la decisión de su compañero Carlos Palacios de abandonar a la Selección Nacional por “problemas personales”.

“No hay que cambiar el foco de la Selección”, dijo apenas se le consultó por la salida de Palacios. “Ese no es problema, el problema es que el equipo anda mal y que el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder clasificar al Mundial”, fustigó.

El histórico jugador del “equipo de todos” dijo estar seguro que Gareca no lo llamará mientras esté al mando. “En este proceso no, si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial”, agregó.

Tocante a las reales posibilidades que tiene Chile de clasificar el mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Vidal no mostró mucho entusiasmo: “Es difícil, así como está la cosa no sé. Vamos a ver que pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, tenga una idea de juego y puedan sacar los tres puntos”, señaló.

Respecto a la posible salida de Gareca, el mediocampista no tuvo pelos en la lengua y emplazó al presidente de la ANFP, Pablo Milad: “Esa decisión no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, dijo enfático.

Finalmente, sobre la automarginación de Palacios, Vidal aseguró que “no le veo ningún problema. Que un jugador tenga problemas y solicite no estar para poder arreglarlos, creo que es lo correcto. Ya hablé con Carlitos y lo que necesite el equipo está para él”, remató.