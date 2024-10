Evo Morales no concurrirá a la Fiscalía a declarar por la denuncia en su contra de trata y estupro

El expresidente Evo Morales durante una conferencia de prensa en Cochabamba, Bolivia, el 8 de octubre de 2024. REUTERS/Patricia Pinto

El expresidente de Bolivia Evo Morales no se presentará ante la comisión de fiscales que lo convocó a prestar su declaración por una acusación de trata y estupro, según informó a la prensa local uno de sus abogados y un asambleísta del partido. La Fiscalía de la ciudad de Tarija había previsto tomar sus declaraciones a las 16:00, pero allegados al líder cocalero informaron que no asistirá porque no existen las condiciones de seguridad.

“Tenía la intención de venir a declarar, pero corre en riesgo su vida. Recibió amenazas de hacer volar su auto y es que por eso que él va precautelar su vida”, manifestó el asambleísta José Yucra ante los medios bolivianos y agregó que el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) está habilitado para brindar su declaración de manera virtual.

Su ausencia también fue confirmada por el abogado Nelson Cox, miembro de equipo jurídico de Evo Morales.

La Policía de Tarija había garantizado la seguridad de Evo Morales a través de la presencia de 620 efectivos que estaban destinados para resguardar la Estación Policial Integral donde se iba a llevar a cabo el encuentro entre los fiscales y el exmandatario para evitar posibles conflictos.

Para el evismo, la acusación contra el expresidente es parte de una campaña de lawfare con el objetivo de eliminarlo del escenario político. En miércoles por la noche, en una entrevista en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales denunció que el caso es una persecución montada por el Gobierno de Luis Arce con el respaldo de Estados Unidos.

Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen pegaron la citación a declarar en la vivienda de Evo Morales en Cochabamba la mañana del martes 8 de octubre de 2024. Foto: El Deber

La citación a declarar incluye también los padres de la víctima, quienes están acusados de haber permitido el encuentro sexual de su hija con el entonces presidente a cambio de obtener beneficios políticos.

En la víspera, el ministro de Justicia, César Siles, manifestó que si el exmandatario no presta su declaración puede ser aprehendido. “Cualquier orden de citación señala en su texto que en caso de incomparecencia se emitirá el mandamiento de aprehensión”, manifestó Siles, citado por el periódico Visión 360.

Ante la posibilidad de ese escenario, dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba advirtieron con movilizaciones de protesta. El senador Leonardo Loza, también miembro de las organizaciones cocaleras, amenazó con un bloqueo de caminos si se arresta a Evo Morales. “Si sale una orden de aprehensión o se intenta aprehenderlo, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del país. Estamos en estado de alerta en defensa de Evo”, declaró Loza en una concentración en la región cocalera de Cochabamba.

Detalles del caso

Según la denuncia que revisó Infobae, Evo Morales habría tenido una hija con una menor de edad el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en Yacuiba, una localidad fronteriza con Argentina, y la partida de nacimiento constituye una de las pruebas del caso. Cuando ocurrió el supuesto embarazo, Evo Morales tenía 57 años y la joven 15.

Evo Morales en Cochabamba el pasado martes, 8 de octubre de 2024. A su derecha, su abogado Nelson Cox. REUTERS/Patricia Pinto

El caso fue abierto en 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Añez pero no prosperó. Según Evo Morales fue cerrado por falta de pruebas y no puede ser juzgado por el mismo delito. Sin embargo, el 26 de septiembre de este año fue analizado por una comisión de fiscales que decidió emitir un mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales.

La orden de captura quedó sin efecto luego de que una jueza de Santa Cruz concediera una acción de libertad a favor de Morales interpuesta por sus abogados. El caso luego fue declarado en reserva judicial para proteger a la menor involucrada pero continúa en investigación.

El caso se da en medio de la crisis interna en el Movimiento Al Socialismo en la que los dos líderes políticos, Luis Arce y Evo Morales, disputan el control del partido y la candidatura de las elecciones presidenciales de 2025.

La votación está prevista para el 17 de agosto del próximo año. Según los tiempos electorales, la titularidad del partido debería definirse hasta diciembre de este año y el registro de candidatos tiene plazo hasta abril del próximo, lo que apura la resolución de las grietas internas del Movimiento Al Socialismo.