Pequeñas empresas de Bolivia protestan por la crisis económica: “El Banco Central no está vendiendo ni 50 dólares”

Medianos y pequeños empresarios de Bolivia hicieron una manifestación para reclamar por la escasez de dólares en el país. Foto: El Alteño

Desde abril de 2023 que los bolivianos se enfrentan a la escasez de dólares. Si bien el Gobierno no ha modificado el tipo de cambio que mantiene desde hace más de diez años, la escasez de la moneda extranjera ha dado lugar al surgimiento de un mercado paralelo en el que el dólar se cotiza a casi el doble de su valor oficial.

En ese contexto, las medianas y pequeñas empresas organizadas a través de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) realizaron una protesta pública para exigir al Gobierno acciones que les permitan adquirir la divisa al tipo de cambio oficial.

“El Banco Central no está vendiendo ni 50 dólares. Los micro y pequeños empresarios hemos mandado varias cartas, la cual ninguna fue respondida”, manifestó Helen Rivero, representante del sector, en una rueda de prensa en la plaza Murillo de La Paz.

Los micro y pequeños empresarios señalaron que la falta de la moneda extranjera les produce pérdidas porque los productos están elevados y la adquisición de dólares les cuesta más dinero. El dólar en el mercado paralelo cotizaba este miércoles en Santa Cruz en 10,80 bolivianos, cuando el tipo de cambio oficial está fijado en 6,96 bolivianos para la venta en todo el país.

“No hay políticas que haya llegado a todos los sectores. Dicen que el dólar ha bajado, pero si uno va a un banco no le venden ni 50 dólares. Si lo conseguimos en el mercado negro, lo conseguimos a 12 bolivianos”, reclamó Rivero y anunció movilizaciones para reclamar por la reactivación económica, la escasez de divisas y el incremento de la canasta familiar.

Una persona sostiene un cartel durante una marcha este lunes, en Santa Cruz (Bolivia). Centenares de universitarios, comerciantes, transportistas y líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, se manifestaron en un multitudinario mitin contra la falta de dólares y combustibles, y en rechazo a los resultados del censo de población que consideran engañosos. EFE/Juan Carlos Torrejón

Tras hacer un recorrido por tres bancos privados, se constató que no venden dólares a menos que se trate de cuentas en dólares que tenían fondos previos a junio de 2023. En esos casos, se entrega a los clientes un promedio de entre 50 y 100 dólares semanales. Lo depositado después de esa fecha, aunque esté en dólares, solo se entrega a los clientes en bolivianos, al cambio oficial.

“Absolutamente nadie vende dólares, ningún banco. Ahora no hay servicio de compra venta de divisas, ni apertura de cuentas (en dólares)”, manifestó el gerente regional de un banco que prefirió el anonimato. “Es una suerte de corralito porque las cosas se han dado así, no porque el Gobierno lo haya decretado. No puedes sacar los dólares simplemente porque no hay”, agregó.

Proponen ley de condonación de deudas

Los pequeños y medianos empresarios manifestaron que tienen dificultades para cumplir con el pago de préstamos y deudas bancarias. En ese contexto, una diputada evista del Movimiento Al Socialismo presentó un proyecto de ley de condonación de intereses reprogramados e implementación de un periodo de gracia de un año y pidió a los sectores afectados que se sumen a las movilizaciones para exigir la aprobación de este proyecto de ley.

En tanto la Autorización de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunció el martes por la noche una serie de medidas orientadas a facilitar el pago de deudas, especialmente a los pequeños y medianos empresarios.

Ivette Espinoza, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia, durante una conferencia de prensa. Foto: Los Tiempos

Una de las disposiciones más importantes es que permite a las entidades financieras ofrecer reprogramaciones de los créditos, evaluando cada caso de forma individual. El objetivo es otorgar condiciones más favorables a los deudores, como la ampliación de los plazos de pago y la aplicación de periodos de gracia, lo que brindará a los prestatarios un respiro temporal mientras recuperan su estabilidad económica, explicó la directora de la ASFI, Ivette Espinoza, citada por el diario Los Tiempos.