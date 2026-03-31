VÍDEO:Fútbol/Champions.Barça Femení llega ilusionado al Spotify Camp Nou y se conjura para volver a ganar al Real Madrid

El conjunto femenino del Barcelona afronta su regreso al Spotify Camp Nou con casi 50.000 entradas ya vendidas para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un estadio renovado que se prepara para recibir a más de 62.000 espectadores. Pese a la amplia ventaja de 2-6 obtenida en la ida frente al Real Madrid, el equipo no baja la guardia y mantiene como objetivo principal lograr una victoria ante su afición y asegurar el pase a semifinales de la máxima competición continental. Según consignó Europa Press, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras han enfatizado la importancia de no confiarse ni relajarse frente a un rival al que consideran exigente y preparado para buscar la remontada.

Durante el Media Day organizado por el club, la delantera Claudia Pina subrayó el entusiasmo colectivo por volver a jugar en el histórico feudo barcelonista, ahora remodelado. Pina declaró que la plantilla siente una motivación especial por disputar un duelo tan trascendente, y señaló: “Siempre es especial poder jugar en el Spotify Camp Nou. Creo que todas tenemos muchas ganas y mucha ilusión de volver a jugar allí. Cuanta más gente pueda venir y las gradas estén llenas, para nosotras es mucho mejor”. Según publicó Europa Press, la delantera catalana destacó que el partido se vive como un acontecimiento único debido a su escenario y a la calidad del rival. Recordó que, aunque ya tuvo la oportunidad de jugar en el antiguo Camp Nou, se estrena junto a sus compañeras en el nuevo recinto, que abrirá sus puertas con gran expectación entre los seguidores del club.

El medio Europa Press detalló que la preparación mental y física de las jugadoras está enfocada en mantener el máximo nivel competitivo. Pina remarcó que el equipo no se conforma con el resultado obtenido en el primer encuentro y que su aspiración es “hacer un buen partido colectivo”, enfatizando la filosofía del grupo: “No nos gusta perder ni en los entrenamientos. Queremos hacer un buen partido colectivo, que es lo que nos acerca a la victoria. Sabemos que es un partido de mucha exigencia, aunque tengamos el resultado a favor, y llegamos con ganas de volver a ganar, no de mantener el resultado”.

El calendario reciente ha obligado al Barça Femení a gestionar tres partidos de alta exigencia en poco tiempo, incluyendo la victoria en la Liga F ante el mismo Real Madrid por 0-3. Según reportó Europa Press, la estrategia de rotación en la plantilla ha permitido llegar al decisivo encuentro con garantías, rotando jugadoras para mantener el nivel físico y competitivo del grupo. Pina señaló que la dinámica de enfrentarse repetidamente al gran rival supone un desafío, tanto en lo táctico como en lo emocional.

La centrocampista Clara Serrajordi, quien también participó en la rueda de medios, compartió su visión personal sobre la relevancia de este partido en el Spotify Camp Nou. Explicó ante Europa Press que jugar en este escenario representa un sueño cumplido, recordando sus experiencias infantiles en las gradas del estadio. Serrajordi destacó la emoción que siente al imaginar su debut ante una afición numerosa y reconoció el valor sentimental que este momento tiene en su desarrollo deportivo. Sobre el adversario, expresó la necesidad de máxima concentración para responder al esfuerzo y la propuesta que planteará el Real Madrid, afirmando su agradecimiento por contar con oportunidades en este tipo de partidos.

Caroline Graham Hansen, delantera noruega del club, reforzó el impacto emocional y competitivo que supone jugar en este estadio y advirtió sobre la obligación de encarar el partido como un nuevo punto de partida, sin depender del marcador global. Según reportó Europa Press, Graham Hansen explicó que esperan un Real Madrid intenso, capaz de presionar y buscar el contragolpe con rapidez. “Tenemos que afrontarlo como un partido nuevo, empezar de cero. Si no lo hacemos así, no vamos a jugar bien. Ellas van a darlo todo, van a intentar acelerar el partido, presionarnos y buscar contraataques rápidos. Será un partido de muchos duelos y tenemos que estar muy concentradas, con mucho foco en lo que tenemos que hacer para que salga bien”.

La defensa Irene Paredes hizo hincapié en la necesidad de mantener la concentración desde el inicio y aseguró que cada futbolista, en particular aquellas que debutan en el Camp Nou, vive el momento con intensidad, según explicó a Europa Press. Paredes consideró que el enfrentamiento con el Real Madrid requiere analizar los encuentros previos y corregir aspectos tácticos para adaptarse a cualquier innovación del rival. “El Madrid seguro que habrá analizado los partidos y querrá cambiar cosas para competir mejor. Nosotras tenemos que corregir errores y adaptarnos a lo que propongan, pero sobre todo hacer nuestro juego, que es lo que mejor hacemos. Son partidos muy especiales que te exigen estar al máximo de concentración y rendimiento”.

Desde la portería, Cata Coll también resaltó la motivación interna del grupo y el deseo de triunfar en casa, con la mayor cantidad de seguidores posible. “Es un partido muy especial, con mucha emoción y muchas ganas de jugar en el Camp Nou con nuestra gente. No necesitamos agarrarnos a nada para motivarnos, porque la motivación la llevamos dentro. Es contra el Real Madrid, quieres ganarlo y no quieres perder. Además, con nuestra afición, no podemos bajar el nivel”, aseguró Coll según reportó Europa Press, quien fijó su objetivo personal en mantener la portería a cero y contribuir a una actuación colectiva positiva.

El partido se perfila como una oportunidad para consolidar la hegemonía reciente del Barcelona Femení frente a su principal rival en el fútbol español y sellar el pase a las semifinales de la Liga de Campeones ante una afición que ha respondido con expectación al regreso del equipo al nuevo Spotify Camp Nou, según destacaron las jugadoras y el propio club en declaraciones recogidas por Europa Press.