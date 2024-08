José Mujica reapareció en un acto a pocas horas de su internación para presentar su “última jugada” política

El expresidente uruguayo José Mujica reapareció tras ser dado de alta en la presentación política de la periodista Blanca Rodríguez (MPP)

El ex presidente uruguayo José Mujica se puso en modo incógnito hace dos meses, cuando declaró en Informativo Sarandí que todavía le quedaba una “última jugada”. “Ya van a ver”, dijo y no anticipó nada más. Con el paso de las semanas se sabría que el líder del Frente Amplio y su esposa, Lucía Topolansky, estaban intentando convencer a Blanca Rodríguez, la presentadora durante 34 años de uno de los noticieros más vistos del país, para que sea candidata al Senado.

Este martes se develó el misterio y se confirmó que Rodríguez será candidata a senadora en una lista del Movimiento de Participación Popular (MPP). Mujica no se quería perder la presentación, pero su presencia estuvo en duda hasta último momento por complicaciones en su salud. Por la mañana, el ex presidente fue hospitalizado en Montevideo, en medio de su recuperación del cáncer de esófago.

En la tarde, la médica personal de Mujica, Raquel Pannone, explicó que el líder fue internado después de sufrir una descompensación por la que fue necesario someterlo a algunos controles de valores. “La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó”, declaró en una rueda de prensa, a la salida del sanatorio.

El candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, junto al expresidente José Mujica (MPP)

Sin embargo, Mujica ha tenido algunas complicaciones en la recuperación del tratamiento al que se sometió, que ha afectado su ánimo. Ahora el ex presidente tiene una “fibrosis” en el esófago. En palabras menos técnicas, Topolansky explicó que Mujica tiene una “sensibilidad superior” en el aparato digestivo, que le genera dificultades a la hora de comer.

La médica personal señaló que la radioterapia es “como una quemadura” y que ahora el foco está puesto en que los tejidos se recuperen. “A los 90 años, todo es más lento. Eso hace que a él le moleste cuando come y por eso come en menos cantidad”, detalló. En las últimas semanas, Mujica fue sometido a estudios “casi todos los días” y “está frágil”. “No está en sus mejores momentos, pero entiende y comprende las opciones que le damos”, describió la médica.

Topolansky contó en la mañana del miércoles en Radio Sarandí que la recuperación “es por el daño colateral del tratamiento” y no por el cáncer que lo afectó. “Es un organismo que tiene una enfermedad crónica hace varios años”, dijo sobre el estado de salud de su esposo.

José Mujica reapareció, en el medio de su recuperación de un cáncer de esófago, en un acto político en el mismo día que fue dado de alta (MPP)

Pese a su enfermedad, Mujica estaba decidido a ir a la conferencia de prensa de este martes, en la que se presentó a Rodríguez como una nueva figura del Frente Amplio. Mujica llegó en silla de ruedas a la Huella de Seregni, la sede central de la coalición de izquierdas uruguaya.

“Con Pepe planificamos todo lo de Blanca por eso él quería estar. Estaba decidido a ir a la conferencia. Después llegó bastante fundido a casa, pero la vida es así”, dijo Topolansky.

En su discurso de este martes, Mujica dijo que la “política es una pasión que se tiene o no se tiene” y dijo que fueron a buscar a la conductora de televisión “para el tiempo que se viene”. “Soy consciente de que pertenezco a una generación que se está yendo, al adiós. La lucha continúa y tiene que sobrevivir”, dijo.

La médica personal del expresidente uruguayo José Mujica, Raquel Pannone, habla en una rueda de prensa en Montevideo (Uruguay). (EFE/ Sofía Torres)

“La vida nos enseñó que si tu quieres cosechar, es bueno que aprendas a sembrar. En toda siembra no nacen los granos que has puesto, pero no hay cosecha sin siembra. Si quieres que te den, tienes que tener la altura de dar porque la vida es así”, agregó el ex presidente.

Mujica también detalló que las conversaciones para convencer a Rodríguez de que deje el periodismo y pase a la política fueron entre tres. “A la antigua, con cuaderno cerrado porque si no empieza el chismoteo. ¿Por qué? Porque sabíamos que le estamos otorgando a los próximos 20, 25 años, una figura importante. De esas que pueden hacer época”, dijo.