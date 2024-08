Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio en Uruguay: “El proceso electoral en Venezuela no fue democrático y no creo en los resultados”

El precandidato a la Presidencia de Uruguay de la coalición de izquierda Frente Amplio, Yamandú Orsi (EFE/ Sofia Torres)

El candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo que el acto eleccionario de Venezuela del 28 de julio “no fue democrático” y aseguró que no cree en los resultados presentados por el régimen de Nicolás Maduro. El postulante de la coalición de izquierda también se mostró en contra de la posición que tomaron algunos países, como Uruguay, de reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo.

“Esta elección tenía un manto de sospecha que era indiscutido. La sospecha es un fenómeno o es una situación que cuanto más crece, más tiende a desaparecer. Llega un momento en el que deja de ser sospecha y se transforma en certeza. Pasa el tiempo, la sospecha sigue aumentando”, dijo Orsi este lunes en una rueda de prensa.

El candidato a presidente favorito en las encuestas dijo que existe la “certidumbre de que el proceso estuvo muy mal encarado” y definió que “no fue democrático”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, observa mientras vota durante las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el 28 de julio de 2024. (REUTERS/Fausto Torrealba)

“Lo que termina pasando es que nadie cree en los resultados. Yo no creo en los resultados del gobierno, lo tengo que admitir. No me han convencido todavía porque siguen faltando datos. Cuando más pasa el tiempo, más me preocupa”, señaló.

Orsi agregó que no cree que haya que “proclamar a otro” como presidente electo, una definición que tomaron países como Estados Unidos, Argentina, Perú y Uruguay. “Evidentemente esto estuvo muy viciado desde el principio”, lamentó, e insistió con que los comicios del domingo 28 estuvieron “lejos de ser un proceso democrático” como a los que está acostumbrado Uruguay.

Al día siguiente de las elecciones, Orsi había dicho que el resultado era “sospechado”.

Yamandú Orsi, el candidato a presidente por el Frente Amplio (comando Cosse)

“Cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes. Cuando de antemano se dice: ‘si no gano, es fraude’. Cuando Brasil decidió no enviar observadores. El resultado no podía ser otro: sospechado. La democracia se basa en la transparencia. También en la confianza”, escribió el candidato en la red social X.

En su posteo compartía la declaración del Frente Amplio, en la que expresaba que “espera la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral, de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección”.

Antes de las elecciones, Orsi había rechazado firmar una declaración en la que los principales candidatos a la Presidente de Uruguay manifestaron su preocupación por las elecciones en Venezuela. El postulante de la izquierda no estuvo de acuerdo con que se mencionaran nombres en la declaración.

“Compartimos el espíritu y eso es lo importante para la población. Todos coincidimos que las elecciones tienen que ser limpias, todos tienen que correr en la elección, no puede quedar nadie a un costado y todos esperamos que quien pierde acate el resultado”, explicó.

José Mujica, quien impulsó la carrera política de Orsi, también consideró que los resultados de las elecciones en Venezuela no son creíbles. “Después voy a hablar públicamente sobre Venezuela, cuando haya más información. Pero no hay información creíble de lo que pasó en las elecciones en ningún lado, ni de un lado ni del otro”, aseguró. Mujica reclama más información, una posición similar a la que tomó el Frente Amplio.

Yamandú Orsi junto a José Mujica (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

El gobierno uruguayo, en tanto, considera que el opositor González Urrutia es el ganador de las elecciones de Venezuela. El canciller Omar Paganini comunicó el viernes la decisión basado en la “evidencia abrumadora” que existe sobre la jornada electoral del domingo 28.

“En función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esperemos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. ‘La verdad es el camino de la paz’”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.