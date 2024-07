En un zoológico de Chile nació un rinoceronte blanco, una especie en peligro de extinción

Ignacio Idalsoaga: "Estamos contribuyendo con una novena cría a una especie en peligro" (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En un evento poco común y con gran significado para la conservación de los rinocerontes blancos, el Zoológico Buin en Santiago, Chile, ha sido testigo del nacimiento de Silverio, un rinoceronte blanco macho. Este suceso, acontecido hace dos semanas, representa la tercera vez que un rinoceronte blanco nace en Sudamérica y ha sido celebrado como un “gran logro” por el zoológico y los conservacionistas de todo el mundo.

Silverio es la cría de Hannah, una rinoceronte blanca de 13 años, y ha sido presentado al público después de 12 días de atención médica en confinamiento. El martes, el zoológico anunció que Silverio ha sido declarado saludable, según los veterinarios que lo monitorean.

Este nacimiento es especialmente significativo dado el contexto de reproducción en estos animales. Ignacio Idalsoaga, director del Zoológico Buin, habló sobre los desafíos enfrentados en la reproducción de rinocerontes blancos en cautiverio en América Latina.

El Zoológico Buin celebra el nacimiento de Silverio, un logro para la conservación del rinoceronte blanco (REUTERS/Pablo Sanhueza)

“Hay varios zoológicos en Latinoamérica que tienen una pareja de rinocerontes y no lograron reproducirse”, explicó Idalsoaga según The Associated Press (AP). “Estamos contribuyendo con una novena cría a una especie de la que quedan pocos ejemplares en estado salvaje”, concluyó.

Hannah y Oliver, los padres de Silverio, llegaron a Santiago desde el África subsahariana hace más de una década y, desde entonces, han tenido tres crías en el zoológico. Este éxito contrarresta la serie de fracasos en la reproducción de rinocerontes blancos en cautiverio y brinda un rayo de esperanza a los conservacionistas.

A pesar de su nombre, el rinoceronte blanco no es blanco, sino de color gris. El nombre proviene de una mala traducción del africano “wide”, que se refiere a la forma ancha de su boca y no a su color.

El estado de los rinocerontes blancos

El nacimiento de Silverio llega en un momento crítico para la supervivencia de la especie. Los rinocerontes blancos del norte se han extinguido en estado salvaje, pero los esfuerzos científicos a nivel internacional están enfocados en revivir la especie mediante técnicas de reproducción asistida y la investigación con células madre.

El estado crítico de los rinocerontes blancos: solo quedan 10.000 en el mundo (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Por otro lado, los rinocerontes blancos del sur, aunque más comunes que sus primos del norte, han sido clasificados como “casi en peligro de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Esta clasificación se debe en gran parte a la caza furtiva, que se intensificó en el siglo XIX y ha revivido con fuerza en las últimas décadas debido a la alta demanda de cuernos de rinoceronte en el mercado negro. Actualmente, solo quedan poco más de 10.000 rinocerontes blancos del sur en el mundo, principalmente en zoológicos.

A pesar de los esfuerzos intensos de conservación que han permitido un aumento en la población de esta especie, los desafíos continúan. Los cazadores siguen matando a unos 1.000 rinocerontes al año, según la UICN, y la capacidad de reproducirse en cautiverio sigue siendo limitada.

Además, el período de gestación de 18 meses y la necesidad de más de un macho para estimular la reproducción complican aún más el proceso. El panorama, si bien no es desalentador, no es el mejor por la dificultad que representa la reproducción de esta especie.

Más allá de la caza de los rinocerontes blancos, es compleja su reproducción y esto perjudica a la especie (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Idalsoaga preponderó la importancia de estos nacimientos para la conservación global. Le explicó a AP: “Estamos ante un ejemplo de recuperación sólida frente al peligro. Pero eso podría cambiar si no intensificamos nuestros esfuerzos y seguimos apoyando la conservación”.

El nacimiento de Silverio es un éxito de los programas de conservación y reproducción en cautiverio, y un hito para la especie en Sudamérica.

Para los conservacionistas y el mundo entero, el pequeño rinoceronte blanco significa esperanza en la lucha por su condición de “casi especie en extinción”. La comunidad internacional, por su parte, continúa apoyando estos esfuerzos para asegurar que los rinocerontes blancos no desaparezcan por completo en el planeta.