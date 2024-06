Uruguay: cerraron las campañas para las elecciones primarias y hay preocupación por una baja concurrencia a votar

Los candidatos del Frente Amplio Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima (i) y el favorito en el Partido Nacional, Álvaro Delgado (d)

(Desde Montevideo, Uruguay) - A un día del comienzo de la veda electoral de Uruguay de cara a las elecciones primarias, los principales partidos políticos organizaron sus actos de cierre de campaña. Los comicios de este domingo 30 serán una instancia no obligatoria en la que se definirán los candidatos que competirán en octubre –y en un muy probable balotaje de noviembre– por la Presidencia de la República.

En el Partido Nacional, al que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou, se da por descontada la victoria del ex secretario de la Presidencia Álvaro Delgado. Este funcionario, uno de los hombres más cercanos al mandatario durante su gestión, lidera todas las encuestas y la expectativa está en la diferencia que le sacará al resto de los competidores de la interna.

La consultora Cifra difundió este miércoles en el noticiero Telemundo los resultados de su última encuesta. Delgado es el preferido por el 66% de quienes piensan votar el domingo, seguido por la economista Laura Raffo con el 20% y Jorge Gandini con el 6%.

La precandidata del Partido Nacional Laura Raffo en el acto de cierre de campaña hacia las elecciones primarias (@lauraraffo)

En su discurso de cierre de campaña, Delgado aseguró que en la instancia del domingo está en juego “mucho más que la elección de un candidato”. “Si el 30 de junio el Partido Nacional es el más votado, esa noche empezamos a ganar la elección nacional, no tengan ninguna duda”, expresó ante los militantes.

En su último acto, Raffo elogió a Lacalle Pou –quien “marcó el rumbo”, según ella– y destacó la “gran base” que deja este gobierno, que es la clave para sus propuestas programáticas.

En el Frente Amplio, en tanto, Yamandú Orsi –quien tiene el respaldo de José Mujica– es favorito sobre la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Sin embargo, en esta interna algunos analistas dejan abierta una interrogante. La elección no es obligatoria, por lo que los votos de los militantes más radicalizados pueden definir la elección.

El acto de cierre de campaña hacia las elecciones primarias de Uruguay del Frente Amplio (Frente Amplio)

A este elemento se le suma un factor adicional. Que la elección no sea obligatoria hace que pesan otros factores a la hora de decidir si ir a votar o no. Por ejemplo, los meteorólogos pronostican bajas temperaturas para el domingo, a lo que se le suma el inicio de las vacaciones de los estudiantes y los partidos de la Eurocopa y la Copa América.

Entre los que piensan votar a la coalición de izquierda, el 58% prefiere a Yamandú Orsi, el 37% a Carolina Cosse y el 2% a Andrés Lima, el intendente de Salto. El candidato respaldado por Mujica llega en “su mejor momento” al acto eleccionario y la diferencia con su principal competidora es la máxima registrada desde inicios de año, destaca Cifra.

Sin embargo, en el comando de Cosse no dan por perdida la competencia y manejan una encuesta de la consultora Radar que da como resultado un “empate técnico”, informó este jueves Búsqueda. El estudio concluye que la intendenta de Montevideo está a solo cuatro puntos de Orsi.

El cierre de campaña del Frente Amplio fue un acto con todos los candidatos. En el evento, Orsi recordó lo que considera logros de los 15 años de los gobiernos de izquierda y cerró diciendo que “hay esperanza” hacia el futuro. Cosse apuntó contra el gobierno de Lacalle Pou: “No estaban preparados y no eran progresistas. Porque no nos dieron los mejores cinco años de nuestra vida. Esconden que son de derecha”, dijo.

El precandidato favorito para ganar la interna del Partido Colorado de Uruguay Andrés Ojeda

En el histórico Partido Colorado, en tanto, el margen de error de las encuestas es mayor porque la intención de votos de esta colectividad política en general no supera el 10%. Las principales consultoras concluyen que la interna la lidera el abogado penalista Andrés Ojeda, seguido del ex líder de la educación pública Robert Silva y el ex ministro de Turismo Tabaré Viera.

Ojeda, un candidato joven en relación a sus competidores, cerró su campaña en el interior del país y expresó que se siente con “ganas” y “convencimiento” de ser una cara de renovación. “Esta es una campaña soñada para nosotros. El domingo vamos a ganar”, expresó.