Solicitan al Supremo de Brasil que Bolsonaro vuelva a prisión por el uso de redes sociales y el móvil

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se pronunció en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Texas, abogando públicamente por apoyo internacional a su padre y afirmando que grabó el evento en su teléfono móvil para enviarlo al exmandatario. Según informó G1, este tipo de gestos habría motivado la solicitud formal de la diputada Talíria Petrone al Tribunal Supremo para que revoque el arresto domiciliario concedido a Jair Bolsonaro por, presuntamente, incumplir las restricciones impuestas, como la prohibición de mantener contacto a través de dispositivos electrónicos o redes sociales.

El medio G1 detalló que la petición de la diputada del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) se basa en la sospecha de que Bolsonaro continúa utilizando intermediarios, concretamente su hijo Eduardo y su esposa Michelle, para difundir información y mantener su presencia pública, lo cual podría constituir una violación de las medidas cautelares establecidas por la justicia brasileña. Petrone instó a la Fiscalía a que requiera al Supremo la revocación del arresto domiciliario y el retorno del expresidente a prisión.

Durante el reciente evento en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro defendió la idea de ejercer "presión diplomática" para garantizar, según sus palabras, el correcto funcionamiento de las instituciones y la celebración de elecciones libres y justas orientadas a los valores estadounidenses. Además, Eduardo acusó a la administración de Joe Biden de intervenir en los comicios previos en Brasil, sugiriendo que ese apoyo favoreció al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien señaló como "un socialista que odia América".

Formando parte de las pruebas presentadas por la diputada, se incluyó la iniciativa de Michelle Bolsonaro de compartir sus rutinas y recomendaciones de salud a través de su canal de YouTube, lo cual, según Petrone y reportó G1, también infringiría las limitaciones judiciales que pesan sobre el exmandatario. La diputada argumentó que la difusión de contenido relacionado con la vida cotidiana de Jair Bolsonaro, realizada por miembros de su familia, se considera un intento de sortear el aislamiento característico del régimen penitenciario. Según consignó el medio G1, Petrone afirmó: "La rutina de grabar y difundir la rutina y paradero del recluso a través de intermediarios (esposa e hijo) constituye una clara tergiversación de la sentencia. Se trata de un intento de mantener una presencia pública activa, eludiendo el aislamiento que caracteriza el régimen penitenciario".

La condición de arresto domiciliario fue otorgada al expresidente la semana pasada por el Tribunal Supremo de Brasil, con una vigencia de noventa días, permitiendo su recuperación tras permanecer hospitalizado dos semanas, los últimos diez días en cuidados intensivos, debido a una bronconeumonía bacteriana. Este beneficio quedó sujeto a varias condiciones, como la prohibición de utilizar cualquier dispositivo electrónico para mantener contacto con el exterior, la exclusión de redes sociales, la prohibición de grabar videos o audios y difundirlos, y la obligación de portar una tobillera electrónica.

La instrucción de estas restricciones responde a antecedentes del propio Bolsonaro, que manipuló la tobillera electrónica a finales de 2025, situación que desembocó en su ingreso a prisión poco antes de la notificación de su condena a veintisiete años de cárcel por el intento de golpe de Estado registrado en 2022. G1 reportó que en caso de infringir las condiciones del arresto domiciliario, la autoridad judicial puede ordenar el inmediato regreso del recluso a un establecimiento penitenciario.

Por su parte, el magistrado instructor del caso por el golpe de Estado, Alexandre de Moraes, ya remitió un requerimiento a los abogados defensores de Jair Bolsonaro para que presenten alegaciones en el plazo de veinticuatro horas respecto a los recientes señalamientos por el presunto desacato de las medidas cautelares, detalló el medio G1.

El proceso penal vinculado al expresidente y la situación de su hijo Eduardo se mantiene abierto. Sobre Eduardo Bolsonaro pesa una demanda de la justicia brasileña por supuestamente intentar dificultar las investigaciones referentes a los hechos que involucran a su padre. Según G1, Eduardo permanece autoexiliado en Estados Unidos desde febrero de 2025 y utiliza foros internacionales para denunciar la causa judicial que enfrenta la familia Bolsonaro, solicitando respaldo diplomático exterior.

La polémica alrededor del uso de las plataformas digitales y las redes de comunicación por parte de la familia Bolsonaro sigue generando debates internos sobre los límites de las medidas cautelares y el alcance del aislamiento impuesto en casos de arresto domiciliario. Según publicó G1, la decisión sobre la condición penitenciaria de Jair Bolsonaro dependerá de la valoración judicial respecto al cumplimiento de las restricciones dictadas en el marco del proceso.