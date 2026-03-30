Sabadell supera el 55% de ejecución de su programa de recompra de 435 millones en su séptima semana

La última semana el Sabadell adquirió 4,84 millones de acciones propias por 14,72 millones de euros, con un precio medio de 3,045 euros por título, operación que formó parte de su actual programa de recompra de acciones. Esta iniciativa se puso en marcha en febrero y ha permitido a la entidad financiera ejecutar ya el 55,18% del total autorizado, según informó el banco en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La noticia principal radica en que el banco, en apenas siete semanas, ha destinado más de 240 millones de euros a la adquisición de 76,48 millones de títulos, acelerando el ritmo de su plan para distribuir parte del capital excedente entre los accionistas.

De acuerdo con lo publicado por Sabadell y notificado a la CNMV, el programa de recompra, cuyo importe máximo permitido asciende a 435 millones de euros, tiene como objetivo retornar a los accionistas el capital generado por encima del 13%. El banco ha indicado que el precio medio pagado por acción hasta el momento se sitúa en 3,134 euros. El total de títulos recomprados representa un avance significativo teniendo en cuenta el límite máximos fijados tanto en importe monetario como en volumen: el Sabadell no podrá adquirir más de 502.367.773 acciones o aquel número inferior que, sumado a otros títulos propios en cartera, equivalga al 10% del capital social, restricción establecida para cumplir con la regulación vigente sobre autocartera.

El programa autoriza a Sabadell a realizar compras en diferentes plataformas bursátiles, en particular el Mercado Continuo español y la plataforma CBOE DXE, lo que amplía las opciones para ejecutar la recompra de manera eficiente. El medio oficial del banco detalló también que la política establecida por la entidad prohíbe adquirir títulos a un precio superior al más alto fijado en la última operación independiente o la oferta de compra más elevada de ese momento en el centro de negociación en el que se efectúe la adquisición. Este mecanismo busca garantizar condiciones competitivas y evitar distorsiones en la formación de precios.

Sabadell comunicó a la CNMV que el plazo máximo para completar el programa concluirá el 31 de diciembre de 2026, o bien cuando se alcance de forma anticipada el importe o número de acciones máximos previstos en la autorización. Esto permite adaptar el ritmo de las compras a la evolución del precio de la acción en el mercado y maximiza la flexibilidad de la entidad en la gestión de su capital excedente. Desde el inicio del plan, las operaciones han seguido un calendario regular, permitiendo avanzar de forma progresiva hacia el objetivo de devolver capital a los accionistas, como parte de la estrategia de optimización de recursos y retribución al accionista impulsada por el consejo de administración del banco.

El desembolso realizado hasta este momento, que supera los 240 millones de euros, representa un avance sin precedentes en los programas de recompra anteriores de la entidad y subraya la solidez financiera alcanzada por el Sabadell en los últimos trimestres, de acuerdo con los informes remitidos por el banco a la CNMV. Los detalles precisos sobre el volumen y el precio medio de cada semana figuran en los comunicados periódicos que Sabadell envía a las autoridades del mercado de valores y se encuentran a disposición del público inversor.

El avance del 55,18% impulsa las expectativas de que Sabadell complete el programa en menos tiempo del máximo autorizado, aunque desde la entidad remarcan que la ejecución final dependerá de las condiciones de mercado y del cumplimiento estricto de los requisitos regulatorios. Toda la información relevante sobre la marcha y los resultados del plan de recompra continuará notificándose a la CNMV y a los accionistas conforme avance la ejecución del mismo.