Reportan al menos 19 derrumbes en Cuba por las intensas lluvias de la última semana: un muerto y varios heridos

Cuba: un vivienda colapsó por las intensas lluvias en Matanzas (Crédito:@yoanisanchez)

En los últimos días las intensas lluvias han exacerbado los problemas estructurales en La Habana, causando al menos 19 colapsos parciales en distintos barrios de la capital cubana, de acuerdo a lo informado por una fuente oficial -bajo condición de anonimato- al portal 14ymedio, de la disidente Yoani Sánchez.

Estos incidentes dejaron hasta el sábado a la tarde un muerto y varios heridos.

La víctima falleció por el derrumbe del techo de una vivienda en el municipio Cerro, de la capital de Cuba. El Consejo de la Administración Municipal del Cerro precisó en sus redes sociales que el hecho ocurrió en la madrugada de este viernes cuando una pared cayó sobre el techo de una casa en esa localidad.

Hasta el momento las autoridades del régimen confirmaron cuatro derrumbes en la última semana después de los reportados el pasado jueves, cuando un balcón cayó sobre una cafetería en el barrio del Vedado, provocando tres heridos.

Otro suceso similar ocurrió el viernes por la mañana cuando se desplomó la parte de arriba de una casa de dos plantas, aunque no dejó heridos.

La parte superior de un inmueble de una céntrica esquina del municipio Colón colapsó tras las intensas lluvias (Crédito: 14ymedio)

Las intensas lluvias han puesto de relieve la vulnerabilidad de muchos edificios en La Habana, que han sufrido décadas de falta de mantenimiento y un nulo proceso inversionista en el sector residencial. Esta falta de inversiones ha llevado al hacinamiento, ya que muchas familias se ven obligadas a dividir sus espacios de manera improvisada, comprometiendo así la seguridad estructural de sus viviendas.

Por este motivo, la situación de la vivienda es uno de los principales problemas socioeconómicos de Cuba, particularmente en La Habana, la provincia más poblada con 2,1 millones de habitantes.

En el municipio Cerro una persona murió por el derrumbe del techo de una vivienda (Crédito: Captura de video)

Datos oficiales indican que La Habana tiene 185.348 inmuebles en mal estado, de los que 83.878 necesitan una reparación parcial y 46.158 requieren una reforma capital.

Además, se necesitan 43.854 hogares para damnificados por derrumbes previos -que residen en albergues estatales-, así como otras 11.458 casas por el aumento de la población en la ciudad.

Cuba, un país de unos once millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que el 37% se encuentran en regular y mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales.

El país necesita alrededor de un 20% más de viviendas de las que tiene construidas en la actualidad y acumula un déficit de en torno a 800.000 casas.

Las intensas lluvias han exacerbado los problemas estructurales en La Habana (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Sin embargo, esos son datos aportados por la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Según la disidencia cubana las cifras son aún más elevadas.

El parque inmobiliario del país se encuentra deteriorado por la escasez de materiales y la falta de mantenimiento, frutos ambos de la crisis económica que arrastra el país, y el azote de desastres naturales como huracanes.

Aunque existe una percepción de que los derrumbes solo se producen en los barrios más pobres y antiguos, la realidad es que ninguna zona de La Habana está exenta del riesgo. “La gente cree que porque vivimos en Miramar esto aquí no tiene problemas”, comentó Miriam, una ex empleada del laboratorio clínico del Policĺínico “1ro de Enero”, a 14ymedio. Ella perdió su trabajo cuando la clínica colapsó el año pasado: “Me ofrecieron una plaza limpiando pisos en otro municipio, pero dije que no. A rey caído, rey enterrado. Me fui con los privados. Ahora trabajo en una cafetería que solo tiene un piso y el techo es una cubierta ligera; no puede caerse”.

(Con información EFE y 14ymedio)