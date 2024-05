La OEA reconoció la labor de la Fundación Taeda y el Instituto Jack D. Gordon en la seguridad y la defensa de las Américas

Mario Montoto y Brian Fonseca recibieron los reconocimientos en representación de las respectivas instituciones

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), otorgó un reconocimiento a Mario Montoto, en su condición de presidente de Fundación Taeda, y al Jack D. Gordon Institute for Public Policy -que recibió su director, Brian Fonseca-, “por sus esfuerzos significativos para fomentar el diálogo y desarrollar políticas en las Américas en áreas clave como seguridad, defensa, energía y medio ambiente”.

La distinción fue entregada durante la Novena Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica (HSC). Gastón Schulmeister, director del Departamento, dijo que la medalla “simboliza el compromiso de la OEA con la promoción de la cooperación intersectorial, que incluye al sector privado, la academia y las organizaciones no gubernamentales”.

Las estrategias de cooperación apuntan “a fortalecer las alianzas con todos los sectores de la sociedad en las Américas, un enfoque que es crucial para abordar los desafíos contemporáneos de manera integral y efectiva”, subrayó.

Montoto preside la Fundación Taeda, cuya rama editorial lidera la publicación y los eventos sobre temas estratégicos globales como los recursos naturales, la tecnología y el desarrollo sostenible con innovación tecnológica. Su revista DEF es una publicación mensual que cubre temas de interés para América Latina relacionados con el crecimiento regional, el ambiente, la energía, la defensa, la seguridad pública, la ciencia y la tecnología. Ex presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Montoto participa en diversas empresas que desarrollan soluciones y sistemas con tecnología aplicada a la seguridad pública y la defensa.

Fonseca, por su parte, dirige el Jack D. Gordon Institute for Public Policy en la Steven J. Green School of International and Public Affairs de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Experto en seguridad nacional y política exterior, fue antes director de operaciones en el Applied Research Center de FIU e investigador senior para el análisis sociocultural en el Comando Sur de Estados Unidos.

La entrega del premio fue parte del primer día de programa de la HSC que se realizó en esta universidad en Miami, organizada por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy, en colaboración con la Fundación Taeda. El encuentro abrió con un diálogo entre la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, y Daniel Erikson, asesor presidencial y director del departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a lo que le siguió la intervención virtual del presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios.

A continuación el general retirado Tim Ray, presidente y CEO de Business Executives for National Security, conversó con Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Freedom. La discusión se centró en los modos en los que la seguridad económica se integra a la seguridad nacional e incluyó en el panel de ejecutivos a Óscar Rocha, de FEMSA; Nick Schumann, de HSBC; María Lourdes Teran, del Council of the Americas; Tony Frazier, de Leo Labs; y Patrick Antoine de la CARICOM, con la moderación de Yanina Kogan, de la Fundación.

Luego de un espacio virtual con ministros de Defensa de América Latina y el Caribe, que incluyó al paraguayo Oscar González Cañete, al brasileño José Múcio Monteiro Filho y al chileno Gabriel Gaspar, coordinado por Jason Marczak del Atlantic Council, dos paneles cerraron la primera jornada de HSC.

En “El papel de aliados y socios en el fortalecimiento de la seguridad en LAC” participaron Sylvia Cesaratto, del Consulado General de Canadá en Miami, y Manabu Ohara, de la Japan International Cooperation Agency. Los acompañaron de manera virtual Paul Nantulya, del Africa Center for Strategic Studies y experto de National Defense University, y el comodoro Stephen Anderson del U.S. Southern Command. Moderó Aaron Rosen, del World Affairs Council Miami.

Por último, “La internacionalización de las organizaciones criminales transnacionales” fue la mesa integrada por Will Freeman, del Council on Foreign Relations; Vanda Felbab-Brown, de Brookings Institution; María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Ecuador; César Restrepo, secretario de Seguridad de Colombia, e Ivelaw Griffith del Caribbean Policy Consortium, bajo la coordinación de Duilia Turner, del Jack D. Gordon Institute for Public Policy.

El viernes 10 será el último de la conferencia HSC y abrirá con Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae, como keynote speaker. A lo largo de la jornada se debatirán los desafíos ambientales que impactan la seguridad hemisférica, con expertos como Claudia Natenzon y el exministro Alexis Bethancourt, así como la importancia estratégica de los recursos mineros energéticos, con Raul Jungmann y Ali Rahman. También Erik Bethel, ex representante de Estados Unidos en el Banco Mundial, conversará sobre el papel de las instituciones financieras globales en la región. El día concluirá con un panel sobre la influencia de actores extra-hemisféricos, con panelistas como Margaret Myers y Evan Ellis, y con las palabras finales del decano Shlomi Dinar de la escuela Green de FIU.

Fotos: Nacho Martin Films (@nachomartinfilms)