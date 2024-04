Tensión entre Ecuador y México: el gobierno de López Obrador otorgó asilo político al ex vicepresidente Jorge Glas

El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (EFE/Leonardo Muñoz)

La tensión diplomática entre Ecuador y México crece. Tras la expulsión de la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur y las más recientes declaraciones del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno concedió el asilo al ex vicepresidente, condenado por corrupción y prófugo de la justicia ecuatoriana, Jorge Glas.

Glas ingresó a la embajada de México en Quito en diciembre de 2023 y, entonces, anunció que pediría el asilo. AMLO, en su mañanera de este 5 de abril, indicó que busca llevar a Glas a México y aseguró que la política exterior mexicana se enfoca en proteger a los perseguidos. Además, en un comunicado oficial, las autoridades mexicanas han indicado que, tras otorgar el asilo, Ecuador “está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto” para que el ex vice pueda salir del país. Sin embargo, a finales de enero de 2024, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que el gobierno de Daniel Noboa no autorizaría la salida de Jorge Glas.

Por ahora, la Cancillería ecuatoriana no ha emitido ningún pronunciamiento. Ante las consultas de la prensa, tan solo han respondido que “cualquier información adicional les haremos conocer oportunamente”.

Vista del exterior de la Embajada de México en Quito (Yalilé Loaiza/ Infobae)

La mañana de este viernes, AMLO también rechazó la presencia de la policía en el exterior de la sede diplomática mexicana en Quito. Calificó a la medida como desproporcionada y se refirió al gobierno de Noboa calificándolo de prepotente y facho: “Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada. Con mucha prepotencia, pero así son los fachos”. En el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también se indicó que: “Esto constituye un claro hostigamiento a su Embajada y una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Es evidente que estas acciones no corresponden a las prácticas habituales de vigilancia y protección de los inmuebles diplomáticos, basadas en las normas que regulan la buena convivencia entre las naciones”.

Además, México exigió a Ecuador a “respetar nuestra soberanía, a no lesionar el Derecho de Asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento”. También el gobierno de AMLO responsabilizó a las autoridades ecuatorianas en caso de que haya alguna afectación a la sede diplomática o a la misión mexicana en Quito.

Un avión militar recogerá a Serur

López Obrador dispuso que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viaje a Ecuador para recoger a la embajadora expulsada Raquel Serur. Según informaron a Infobae fuentes militares, para que un avión militar mexicano aterrice en el país debe existir una nota diplomática de parte de México a la Cancillería de Ecuador. Ese pedido luego debe ser enviado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano al Ministerio de Defensa y para obtener, finalmente, la autorización de la Fuerza Aérea del Ecuador.

Raquel Serur fue expulsada de Ecuador (FB/SRE)

Infobae ha consultado a la Cancillería y al Ministerio de Defensa si ha llegado alguna solicitud de parte de México, pero hasta el momento no hay respuesta. Además, este medio solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional conocer qué medidas se implementarán para evitar una fuga del ex vicepresidente Glas. Esto porque, aunque exista un despliegue de agentes fuera de la embajada, la Policía ecuatoriana no puede registrar los vehículos diplomáticos.

La defensa del ex vicepresidente dijo a El Universo, la noche del 4 de abril, que Glas aún se mantiene en la sede diplomática mexicana. Sin embargo, la Cancillería tampoco ha respondido la consulta de Infobae sobre si hay una constancia de que Jorge Glas aún se encuentre en la embajada de México.