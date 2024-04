Industriales uruguayos destacan que el gobierno de Milei está en las “antípodas” del anterior por cumplir los pagos

Una planta industrial en el departamento de Canelones, Uruguay (MIEM)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Fernando Pache, evaluó los últimos tres años de la relación comercial con importadores argentinos de una manera categórica: fueron meses “espantosos”. Con la asunción del presidente Javier Milei, la situación para los empresarios uruguayos ha cambiado y los primeros 100 días fueron, en cambio, un “trimestre de liberación”.

En diciembre, cuando recién había asumido Milei, los industriales pedían tiempo para hacer una evaluación de las primeras medidas. Pero a casi cuatro meses de instalado el nuevo gobierno, Pache destacó que se “han cumplido los pagos”, según dijo al programa Punto de Encuentro de Radio Universal. “Si comparamos el pasado, especialmente el último semestre del año 23, y vemos el primer cuatrimestre de Milei, estamos en las antípodas con respecto a las condiciones que el doctor (Sergio) Massa imponía”, comentó.

La deuda que mantenían los importadores argentinos con los industriales uruguayos antes de la asunción del Mieli era cercana a los USD 105 millones, aunque de esa cifra ya “hay mucho” que fue cobrado por los empresarios de Uruguay, señaló Pache.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Fernando Pache (MIEM)

“Cuando yo digo que se le está dando crédito al gobierno argentino no es irreal. Uno acuerda con su cliente argentino una condición, pero él depositó los pesos en el Banco Central, que no tenía dólares para pagar. En definitiva, nos dejaron una deuda y no fue directamente el cliente el que no quiso pagar sino el gobierno”, explicó Pache.

Los empresarios no han sido del todo precisos respecto a la cifra que se le adeuda al sector. La recolección de la información ha sido dificultosa para las gremiales empresariales porque las firmas no están obligadas a decir cuánto les resta por cobrar. El monto informado por la Unión de Exportadores, por ejemplo, duplica al mencionado por el industrial.

El presidente de la Cámara de Industrias consideró que “sin dudas” el panorama es mejor para los empresarios uruguayos, pero pidió no olvidar que lo que se está haciendo es darle crédito al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La sede del Banco Central de la República Argentina (EFE/David Fernández)

El sector industrial se vio afectado durante 2022 y 2023 por los cruces masivos de uruguayos hacia Argentina para aprovechar la diferencia cambiaria. Las ventas se redujeron entre un 30% y un 40% en las grandes superficies y los comercios minoristas, un descenso que estuvo más marcado aún en el rubro de los alimentos y los productos farmacéuticos.

El presidente de la cámara dijo que lo que el sector atravesó en ese momento fue una “pandemia de fronteras” y advirtió que existía un “contrabando organizado”. Una medida que le pidió al presidente Luis Lacalle Pou fue la restricción conocida como “cero kilo”, que implica la prohibición del paso de mercadería por las fronteras.

La reducción de la brecha cambiaria entre los dos países es una buena noticia para los industriales, aunque Pache consideró que es necesario continuar con los controles en los pasos fronterizos. “No hay que acostumbrarse porque hoy tengamos una condición con Argentina que aparentemente comienza a ser favorable”, opinó.

La ministra de Industria de Uruguay, Elisa Facio, y el presidente de la Cámara de Industrias, Fernando Pache (CIU)

Pache destacó que en la relación con Argentina el sector está mejor, pero señaló que se han sumado otros problemas de “competitividad”. La desvalorización del dólar en Uruguay –que está planchado en torno a los 38 pesos uruguayos– genera un conflicto para los empresarios, que se quejan del “atraso cambiario”.

Hay otros elementos que explican esta falta de competitividad” para Uruguay, como los costos de la energía eléctrica y los combustibles –que son “altos para producir”, las tarifas del puerto y las “leyes sociales y los costos laborales”, enumeró el representante gremial.

“El gobierno tiene una lectura diferente. Cuando se habla de la macroeconomía, de la situación del país y del empleo, las cifras son fantásticas. Vienen todas las calificadoras del mundo y lo califican al Uruguay de una manera excelente. Quien está cumpliendo ese rol (de gobierno) mira esos números”, señaló. Sin embargo, desde el sector empresarial interpretan que para la industria nacional “las cosas no están tan bien” porque cierran empresas del rubro “todas las semanas”.