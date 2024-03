Chats revelan las redes del cuestionado abogado Luis Hermosilla en el Poder Judicial chileno

El teléfono del abogado Luis Hermosilla ha resultado ser una verdadera caja de Pandora, dando cuenta de su influencia en las altas esferas del poder.

(Desde Santiago, Chile) Tras la caída de Sergio Muñoz, exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), hoy en prisión preventiva acusado de filtrar información secreta y reservada al abogado Luis Hermosilla, nuevos antecedentes dan cuenta de los tentáculos de este cuestionado abogado, esta vez en el Poder Judicial.

En una serie de conversaciones por whatsApp, encontradas en su IPhone 14 Max, el controvertido abogado demuestra un más que preocupante grado de influencia en los nombramientos de algunos jueces y ministros del Poder Judicial. Según expuso este domingo un reportaje de Ciperchile, los chats revelan gestiones destinadas a conseguir el nombramiento de Jean Pierre Matus en la Corte Suprema en 2021 y de Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago en ese mismo año, mientras Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior.

De acuerdo al reportaje, “en los archivos donde están respaldadas cientos de conversaciones vía whatsApp del abogado, que la Fiscalía Oriente revisa con extremo sigilo, comenzaron a aparecer conversaciones que confirman la influencia del abogado a la hora de nombrar ministros en las cortes del Poder Judicial”.

“En esos chats están las pruebas de las gestiones de Hermosilla para lograr que Jean Pierre Matus llegara a la Corte Suprema en 2021, y para que Antonio Ulloa integrara la Corte de Apelaciones de Santiago el mismo año”, añade el sitio de investigación periodística que destapó este bullado caso.

Ministros reconocen cercanía con Hermosilla

Según explicó Jean Pierre Matus, ambos se conocen desde mediados de la década del noventa, a propósito de algunas reuniones con colegas en torno al Instituto de Ciencias Penales.

“Cuando mi nombre apareció en la quina de postulantes a la Corte Suprema, en algunos medios se publicó información y críticas infundadas contra mi postulación. En tales circunstancias, llamé a personas que conocía y a quienes se les pudiera pedir referencias sobre mi trayectoria como profesor de Derecho Penal, abogado integrante de la Corte Suprema (nombrado por el a Presidenta Bachelet) y autor de numerosas obras de mi especialidad, para ponerlas al tanto de la información objetiva que desmentía esas aseveraciones, entre ellas al señor Hermosilla. No le pedí gestiones a mi favor, y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el Presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado” señaló Matus a Ciper.

En septiembre de 2021, el Senado ratificó a Matus como nuevo ministro de la Corte Suprema con una mayoría de 30 votos a favor, 3 abstenciones y 4 en contra.

También son varios los chats de whatsApp que muestran las gestiones de Hermosilla para que Antonio Ulloa Márquez se transformara en ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hubo dos campañas, la primera en 2019, donde el lobby no resultó, y en 2021, cuando Ulloa sí logró su ascenso.

Ulloa reconoció esos contactos: “Yo a Luis lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó, y en esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, ahí un amigo me dijo ‘tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera’, o el ministro de Justicia, el señor Larraín. Ahí lo conocí. Pero me fue mal en esa terna, no me nombraron”, indicó.

Lo grave, según Ulloa, sería que existieran pagos a cambio de nombramientos, pero dijo que no es el caso. Aseguró que no tiene una relación de confianza ni íntima amistad con Luis Hermosilla, ni una relación económica.

Sergio Muñoz Yañez, ahora exdirector de la PDI, fue el primer damnificado tras comenzar a conocerse los mensajes vía whatsapp de Luis Hermosilla.

Comisión Investigadora

Ante la aparición de esta nueva evidencia en el ahora llamado “Caso Hermosilla”, el presidente de la Comisión Investigadora del caso, Daniel Manouchehri, declaró que “los tentáculos de este verdadero ‘Tren de Vitacura’ (comuna santiaguina de clase alta) han tocado al Poder Judicial. Esto es extremadamente grave, puesto pone en cuestión la independencia y objetividad del Poder Judicial. Acá está en juego la credibilidad de nuestras instituciones”, señaló.

“Hay que investigar si existen causas judiciales representadas por Hermosilla y falladas por los jueces mencionados. Ya sabemos que existió influencia en los nombramientos, aún no sabemos si existió influencia o informaciones filtradas en los fallos”, añadió.

Por ello, anunció que invitarán “al presidente de la Corte Suprema para que nos de cuenta si existían influencias del señor Hermosilla en los tribunales. Teníamos sospechas que hoy se ratifican. Solicitaré además que se invite a todos los ministros de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes de Apelaciones. Vamos a solicitar que se cite a la Comisión al ministro de Justicia, Luis Cordero, para ver los alcances y medidas que se están tomando ante estos graves hechos”.

En tanto, la bancada de diputadas y diputados Partido Socialista indicaron en una declaración pública que estos nuevos antecedentes “nos parecen extremadamente graves”.

“Hacemos nuevamente el llamado a que se investiguen a fondo las aristas de este caso, hasta esclarecer la totalidad de los hechos. Debemos cuidar nuestras instituciones. Las y los chilenos demandan probidad, transparencia y justicia, independiente de quienes sean responsables. Esta pareciera ser una red de corrupción donde el señor Hermosilla era parte de un engranaje. La corrupción debe ser combatida, venga de donde venga y caiga quien caiga”, cerraron.