Mayra Salazar, ex relacionista pública y pieza clave del caso Metástasis: “Rafael Correa me dio trabajo y estabilidad”

Los nuevos chats revelados de Mayra Salazar dan nuevas pistas de su relación con la política. (Instagram/Mayra Salazar)

(Desde Quito, Ecuador) Faltaban 10 días para el balotaje en Ecuador en 2023, y a Mayra Salazar, la ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas vinculada al caso Metástasis y pieza clave del caso Purga, le preocupaba por quién votar. En una conversación con su pareja Christian Barberán, la mujer aseguraba que votaría nulo. Barberán le insiste en elegir a Daniel Noboa y le indica que, por la persecución que vivió, él no podría votar por Rafael Correa, en referencia a la candidata correísta Luisa González. Salazar le respondió que el expresidente le dio “trabajo y estabilidad”.

Salazar ha sido identificada como una de las principales operadoras de la red de corrupción que lideraba Leandro Norero, un narco asesinado, para manosear el sistema de justicia y obtener beneficios para él y sus socios. Salazar, además, era la asesora de comunicación de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, y trabajaba de manera informal con Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano, que según han revelado los chats, “quería mucho” a Salazar. Tanto Muentes como Gallardo están presos. Salazar también pero ahora forma parte del sistema de protección de víctimas y testigos y el Ministerio Público ha pedido que dé su testimonio lo antes posible.

Los intercambios de Salazar y Barberán datan del 5 de octubre de 2023. El diálogo inicia con la mujer quejándose de su nuevo trabajo como funcionaria pública en el Consejo de la Judicatura, donde debe marcar sus entradas y salidas. En otra conversación ya había adelantado que le crearon un puesto específicamente para ella.

El expresidente Rafael Correa y la María Fernanda Vargas, actual alcaldesa de Simón Bolívar que llegó al cargo apoyada por el movimiento Revolución Ciudadana.

Salazar le dijo a Barberán que ella no iba a ser “esclava” de la coordinadora de su área y que prefería renunciar y “aceptar lo de Mafer”. La mujer se refería a María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar, quien logró el cargo impulsada por el movimiento Revolución Ciudadana y quien viajó a México a encontrarse con Rafael Correa, acompañada por Salazar, según los chats revelados por el Ministerio Público.

Salazar: Me voy dos días a Simón (Bolívar) y (trabajo) tres en la Corte. Y facturo el doble... Mañana espero definir con Pablito qué mismo.

Barberán: Ojalá puedas hablar con él. Ojalá el man no esté cabreado de pagarte todos los meses.

Salazar: No creo. Siempre me ha dicho que soy fiel a él y que nunca me va a dejar ir. Que le demostré en el peor momento para él que podía contar conmigo. Siempre lo dice.

El exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, ahora procesado en el caso Purga.

El “Pablito” del que hablaba Salazar era Pablo Muentes, para quien ella manejaba un troll center que lo defendía. Barberán le sugería a su novia que utilice un discurso emocional con Muentes para que pueda conseguirle algún trabajo, aunque le advertía que tal vez esas personas “no tienen sentimientos”. Sin embargo, Salazar le indicaba:

Salazar: Conmigo él se ha portado bien. Siempre ha demostrado ser mi amigo. Nunca me ha faltado el respeto.

Barberán: Que sepa que tienes sueños y necesidad de crecer

Salazar: Siempre me ha dicho que cuando tenga una emergencia lo busque. Él lo sabe, por eso me ofreció lo de Noboa si llega.

Barberán: O sea hay que aprovechar y si sale cheverísimo.

Salazar: Me dijo: “yo ubico a mi personal y listo”. Obviamente tengo que trabajarle.

El exlegislador Pablo Muentes (en el extremo derecho) participa en un acto oficial en diciembre de 2023.

Muentes, según los chats de Salazar, le habría ofrecido un puesto en la administración del entonces candidato Daniel Noboa, quien 10 días después de las conversaciones mencionadas ganó el balotaje. En diciembre de 2023, cuando Noboa ya estaba en el cargo, Muentes apareció en el balcón del Palacio de Carondelet en una ceremonia de cambio de guardia. Por su afiliación política se pensaba que había sido invitado al evento por Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Kronfle aseguró que él no invitó a Muentes, quien habría sido invitado por “los organizadores”.

Si Noboa no gabana el balotaje –como lo hizo–, Salazar tenía un plan B, pues también le habrían ofrecido trabajar en el gobierno de Luisa González.

Barberán: Hay que votar por Noboa

Salazar: Igual si gana la otra (Luisa González) tengo lo de Ronny.

Ronny Aleaga fue asambleísta por el partido de Rafael Correa en el Legislativo cesado. (REUTERS/Karen Toro)

Salazar hablaba de Ronny Aleaga, el exlegislador correísta, Latin King y ahora procesado del caso Metástasis. En otros chats, Salazar había conversado con Kelly López, entonces vicealcaldesa de Durán por la Revolución Ciudadana, con quien acordó entregar material de campaña por pedido de Aleaga. Esto se confirma en los chats entre Salazar y Barberán. Pese a que le ofrecieron trabajo, Salazar estaba preocupada porque el correísmo vuelva al poder:

Salazar: Pero si me da miedo que gane esa man (Luisa González)

Barberán: Yo prefiero que gane Noboa.

Salazar: Me da terror que quiebren los negocios y se venga abajo la moneda. Yo la verdad voy a votar nulo.

Chats entre Mayra Salazar y Christian Barberán.

La conversación se desarrolla con Barberán tratando de convencer a Salazar para que vote por Noboa, pero ella le dice que, en cualquier circunstancia, tiene el empleo ofrecido por Ronny Aleaga. En un punto, Barberán dice que él no puede votar por la candidata de Correa.

Barberán: Yo no puedo votar por Correa. Ese tipo me perseguía. Se nos llevaba los carros con militares y el SRI (Servicio de Rentas Internas).

Salazar: Yo no puedo decir eso, porque él me dio trabajo y estabilidad

Salazar fue relacionista pública de canal 10, conocido como TC Televisión. Uno de los medios incautados durante el correísmo y que quedó bajo administración del gobierno. Esa es la misma televisora que el pasado 9 de enero fue tomada por un grupo de criminales mientras transmitían en vivo. La toma violenta del canal obligó a Daniel Noboa a decretar el conflicto armado interno que aún rige en el país.