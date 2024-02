EEUU anunciará un gran paquete de sanciones contra Rusia por la muerte de Navalny

Flores y velas en memoria del opositor ruso Alexei Navalny en la Piazza del Campidoglio, en Roma, Italia, el 19 de febrero de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini)

Estados Unidos anunciará el viernes “un gran paquete de sanciones” contra Rusia por la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalny, adelantó este martes John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.

El objetivo de las sanciones será “responsabilizar” a Rusia por la muerte de Navalny y castigar al presidente ruso, Vladímir Putin, por la “feroz” y “brutal” guerra que libra contra Ucrania, detalló durante una conferencia de prensa.

El portavoz no precisó qué sanciones específicamente impondrá Estados Unidos sobre Rusia, país que ha sido objeto de numerosas restricciones económicas tanto por parte de Washington como de la Unión Europea (UE) desde que iniciara la invasión de Ucrania hace casi dos años.

El Gobierno de Joe Biden ha impuesto varias sanciones contra Rusia, incluidas acciones para aislar a los oligarcas cercanos a Putin, sanciones contra el sector energético y la exclusión de bancos rusos del sistema de comunicación interbancario internacional SWIFT, lo que ha aislado aún más a la economía rusa del sistema financiero internacional.

FOTO DE ARCHIVO: La gente camina para depositar flores en el monumento de piedra Solovetsky a las víctimas de la represión política en honor a la memoria del líder de la oposición rusa Alexei Navalny en Moscú, Rusia, el 17 de febrero de 2024. REUTERS/Stringer/File Photo

El pasado viernes, poco después de que se hiciera pública la muerte de Navalny, Biden dio un discurso en la Casa Blanca en el que responsabilizó directamente a Putin del fallecimiento y advirtió que estaba evaluando “diferentes opciones” para responder a ese suceso.

El presidente estadounidense ya avanzó en 2021 después de reunirse con Putin en Ginebra que habría “consecuencias devastadoras” para Rusia si Navalny moría en prisión.

Según los servicios penitenciarios rusos, Navalny, de 47 años, falleció después de sentirse mal tras dar un paseo en la cárcel donde estaba recluido y, aunque los servicios médicos intentaron reanimarlo “durante más de media hora”, acabó perdiendo la vida.

Navalny había sobrevivido en 2020 a un intento de envenenamiento con el agente químico Novichok y su salud había sido motivo de creciente preocupación después de que se declarara en huelga de hambre entre marzo y abril de 2021, semanas en las que perdió mucho peso.

Exigen a Putin entregar el cuerpo de Navalny

La madre de Navalny instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a liberar “inmediatamente” el cuerpo de su hijo en sus primeros comentarios desde su muerte en una prisión del Ártico.

Su viuda, Yulia Navalnaya, se hizo eco del llamamiento y reiteró las acusaciones contra Putin por la muerte de Navalny, poco antes de que se suspendiera su cuenta en la red social X, la antigua Twitter.

La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, viajó a la remota colonia penitenciaria IK-3 el sábado, la mañana después de que se anunciara su muerte, y desde entonces se le ha prohibido ver su cuerpo.

Lyudmila Navalnaya viajó a la remota colonia penitenciaria IK-3 la mañana después de que se anunciara la muerte del líder opositor

“Te hago un llamamiento, Vladimir Putin, la solución del asunto depende sólo de ti”, dijo en un video publicado por su equipo.

“Déjame ver por fin a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo de forma humana”.

Vestía de negro y permanecía de pie cerca de la colonia penitenciaria -una de las más duras de Rusia- donde pasó sus últimas semanas.

“Por quinto día no puedo verlo, no me entregan su cuerpo y ni siquiera me dicen dónde está”.

Los aliados de Navalny han dicho que a la madre se le ha prohibido el acceso a los depósitos de cadáveres y que el lunes los investigadores le dijeron que su cuerpo podría permanecer “al menos dos semanas”.

El equipo de Navalny también publicó una carta escrita por Lyudmila Navalnaya -que no es una figura pública- a Putin con la demanda.

El Kremlin se ha negado a decir cuándo se entregará el cuerpo y Putin ha guardado silencio sobre la muerte de su principal oponente político.

Su portavoz, Dmitry Peskov, calificó el martes de “infundadas y vulgares” las declaraciones de Yulia Navalnaya en las que afirmaba que Putin había matado a su marido.

“Me importa un bledo que mis palabras sean comentadas por la secretaria de prensa de un asesino”, replicó Navanaya en las redes sociales.

“Devuelvan el cuerpo de Alexei y déjennos enterrarlo con dignidad, no impidan que la gente se despida de él”, dijo Navalnaya.

(Con información de EFE)