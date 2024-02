“Murió en la forma que a él le habría gustado morir”: el conmovedor testimonio del hermano de Sebastián Piñera

El presidente de Chile Gabriel Boric y el ex mandatario Sebastián Piñera. Foto: Getty Images

El trágico accidente que cobró la vida del ex mandatario chileno Sebastián Piñera ha dejado un profundo impacto en el país. En medio de este suceso, su hermano, Pablo Piñera, ha destacado la personalidad y también la cercanía que el lider conservador mantenía con el presidente Gabriel Boric, además de su compromiso hasta el último momento con la gestión pública.

Sebastián Piñera, conocido por su espíritu arriesgado y su amor por el deporte, perdió la vida en un accidente en el Lago Ranco. Pablo Piñera recuerda a su hermano como un hombre que siempre desafiaba los límites, un aventurero que disfrutaba de actividades como el parapente, el buceo y el vuelo en helicóptero. Su estilo de vida activo y apasionado reflejaba su personalidad intrépida y su búsqueda constante de emociones.

“Yo era muy cercano a él porque tenemos un año y cinco días de diferencia. Y la rutina de él era súper ajetreada, seguía siendo súper ajetreada siendo ya ex presidente. Por supuesto, le gustaba mucho el deporte, salíamos a nadar, a jugar padel o a jugar tenis. No, con Sebastián no se descansaba. Era su espíritu”, comentó.

“Él hizo parapente, era buzo con tanque, después manejaba el helicóptero hace 20 años. Así era su vida. Yo creo que él murió en la forma que a él le habría gustado morir”, agregó el hermano del ex mandatario en entrevista con La Tercera.

Según lo informado por el medio chileno BioBio, Pablo Piñera destaca que Sebastián, a pesar de haber dejado la presidencia, seguía muy activo y comprometido con diversas actividades. Recientemente celebró sus 50 años de matrimonio y disfrutó de un viaje en familia a República Dominicana. Además, su dedicación a sus 16 nietos era evidente, mostrando una faceta más emotiva y familiar de su personalidad.

Pablo Piñera, hermano del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera

“Estaba en un muy buen momento personal. En diciembre se cumplieron 50 años de matrimonio con Cecilia Morel, y él le hizo un gran homenaje, que era muy merecido”, dijo.

En cuanto a su legado político, Pablo Piñera reconoce que su hermano fue un presidente controvertido, pero valora el reconocimiento que ha recibido por parte de la ciudadanía chilena. Destaca su manejo durante la crisis social de octubre de 2019 y su papel en la transición hacia una salida institucional. Sebastián Piñera, según su hermano, estaba tranquilo y satisfecho con su gestión como ex presidente.

“Pero hoy día fue bastante reivindicado por la ciudadanía y por los chilenos y chilenas, de que fue un buen Presidente y tomó buenas decisiones. Particularmente la 18 de octubre (de 2019), cuando optó por una salida institucional y no por el uso de la fuerza”, enfatizó.

Uno de los aspectos destacados es la relación que Sebastián Piñera mantuvo con el actual presidente, Gabriel Boric. A pesar de sus diferencias políticas, Pablo Piñera revela que Sebastián había establecido una cercanía con Boric y había mantenido conversaciones con él sobre temas de interés nacional, como la gestión de los incendios forestales.

En cuanto al accidente en el Lago Ranco, Pablo Piñera enfatiza que su hermano actuó con valentía y determinación hasta el último momento. Destaca el gesto altruista de Sebastián al priorizar la seguridad de los demás antes que la suya propia, lo que llevó a un aterrizaje forzoso en el lago.

“Y murió en su ley. Habló con el Presidente Boric para el tema de los incendios. Ya había redactado 40 medidas para hacer, se había juntado con todos sus equipos colaboradores de su gobierno para que se pusieran a disposición del actual gobierno para enfrentar la tragedia. Ese era Sebastián. Y de ahí tomó el helicóptero y pasó lo que pasó, se fue su vida”, dijo el hermano del ex presidente.

“Sebastián tomó cierta cercanía con él. No amistad, cercanía. Tanto así que hablaron ese día, la noche anterior”, agregó.