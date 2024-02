Horas antes de morir, Sebastián Piñera habló con Gabriel Boric y le pidió a su equipo que colabore con el presidente para reconstruir Viña del Mar

El ex presidente chileno Sebastián Piñera junto al actual mandatario, Gabriel Boric (Archivo) marcelo segura

En una muestra más de su fuerte compromiso con la realidad de su país, este miércoles se supo que, horas antes de morir, el ex presidente Sebastián Piñera mantuvo un contacto telefónico con el actual mandatario, Gabriel Boric, y le pidió a su equipo que se pusiera a disposición de la reconstrucción por los incendios que azotan a Chile.

Diversas fuentes permitieron confirmar al periodista del canal local TVN Matías del Río que, apenas horas antes de la tragedia, Boric y Piñera mantuvieron una conversación telefónica.

Ese contacto, siguiendo la fuente citada, fue el lunes por la tarde. Pese a que el contenido es privado, se supo que se aprovechó la instancia para conversar sobre las labores de reconstrucción por los incendios forestales en Viña del Mar.

TVN informó que el propio Matías del Río pudo acceder a un mensaje de WhatsApp que Piñera envió a su equipo más cercano, cerca del mediodía del martes, donde pedía “completa organización para ponerse a disposición de las actuales autoridades de La Moneda”.

El medio indicó que esto se dio luego de que, durante el mismo lunes, varios ex colaboradores de Piñera se reunieron vía Zoom para organizar dichas tareas.

“El mensaje que yo vi con mis ojos, escrito por el WhatsApp del ex presidente Piñera, fue cerca de dos horas antes” del fatal desenlace, indicó el periodista; a lo que agregó: “Con esto quiero decir que falleció un político completamente activo, falleció haciendo gestiones políticas, una persona que estaba atenta a lo que pasaba”.

La confirmación de su ex vocera

El líder conservador chileno le pidió a los pasajeros que se arrojaran del helicóptero que pilotaba para salvar sus vidas

Por su parte, la ex vocera de Piñera, Karla Rubilar, ratificó lo dicho por el comunicador respecto a la disposición de Piñera de ayudar a los damnificados por los incendios.

“El presidente estaba muy preocupado, el año pasado incluso fuimos a La Moneda. Él nos pidió ponernos a disposición y colaboramos en los incendios, y este año no fue diferente. Nos pidió a ex colaboradores de su primer y segundo mandato que nos pongamos a disposición”, narró.

“Ayer el presidente (Piñera) nos estaba pidiendo ayudar a este gobierno, legítimamente, de muy bajo perfil, nos dijo: ‘No lo cuenten, que quede debajo, ayudemos al Presidente para la reconstrucción, pongámonos a disposición’. Nos pidió llamar a los ministros, nos pidió escribirle. ¿Y por qué lo cuento? Porque ese era él”, subrayó.

Visiblemente emocionada, pasó a relatar que Magdalena Piñera, la hermana del ex mandatario y una de las sobrevivientes del accidente, habría revelado extraoficialmente las últimas palabras del ex jefe de Estado.

“Ahora nos enteramos de las declaraciones de la ‘Pichita’, de la hermana del presidente (Piñera), que dice que las últimas palabras del presidente fueron: ‘Salten ustedes primero porque si yo salto con ustedes, el helicóptero les va a caer encima’”, aseguró Rubilar.

El lugar del accidente (Marcelo Regalado) Marcelo Regalado

La noche del martes, al ser consultada por la prensa, Magdalena Piñera se limitó a decir: “Fue un gran hombre, un hombre muy generoso y muy valiente”.

El helicóptero que piloteaba el ex presidente de Chile Sebastián Piñera cayó este martes a los pocos minutos de despegar, sobre las aguas del Lago Ranco, con cuatro personas a bordo. Pero el único que perdió la vida fue el ex mandatario y las autoridades no determinaron aún las causas mientras se espera que avance la investigación.

Piñera, de 74 años, había acudido a un almuerzo en la casa del empresario José Cox y piloteaba el helicóptero, que despegó cerca de las 15:30, hora local. Junto a él viajaban su hermana Magdalena, su amigo Ignacio Guerrero y el hijo de este último.

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC) informó que, tras apenas “unos minutos de vuelo”, el helicóptero —un Robinson R44, matrícula CC-PHP— se desplomó. De la aeronave lograron salir los tres pasajeros, quienes pudieron llegar por sus propios medios hasta la orilla.

Los tres supervivientes fueron trasladados a un centro médico pero el cuerpo de Piñera se hundió junto al helicóptero. Los buzos de los bomberos lograron recuperar el cadáver a más de 20 metros de profundidad y el mismo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Valdivia para realizarle la autopsia, que confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión.